Rebelião "esvaziou" a Casa de Custódia de Vila Velha

Em abril havia 607 internos na Cascuvv, em maio a quantidade passou para 312. Crédito: Divulgação

A rebelião que ocorreu na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), no dia 26 de maio, provocou um esvaziamento da unidade para detentos do semiaberto. Se em abril havia 607 internos, em maio a quantidade passou para 312. Queda de 295 ocupantes.

Lotada

Mesmo assim, o número ainda é um pouco maior do que a capacidade suportada. A Cascuvv, que ficou destruída após o motim, pode abrigar 302 presos, de acordo com a Sejus.

Superlotada

O pêndulo de abril para maio foi prejudicial para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), que integra o complexo do Xuri. Em abril, o quantitativo era de 1.484 internos. Já em maio, o número foi para 1.608. A PSVV tem capacidade para 604 pessoas – a superlotação é de 162%.

Faltam 9.731 vagas

O sistema prisional capixaba tem déficit de 9.731 vagas. Os dados de maio apontam uma população carcerária de 23.645 presos. Têm sido usadas 335 tornozeleiras eletrônicas.

Piada continental

Copa América tem Catar e Japão. Dá pra levar a sério?

Caos no Triângulo

A concentração de carros de aplicativos na rotatória da Rua Joaquim Lyrio está provocando o caos no trânsito aos sábados à noite na região do Triângulo das Bermudas. Leitora sugere a criação de um ponto de embarque e desembarque no local.

Procura-se ecoposto

Morador de Goiabeiras reclama que separou caixa de lixo seco para reciclagem, mas não encontra um ecoposto para descarte na Grande Goiabeiras. Segundo ele, no site da PMV encontrou um endereço na Av. Adalberto Simão Nader 1.481, mas não tem ecoposto no local.

Museu digital

O secretário de Cultura de Vila Velha, Maciel de Aguiar, diz que vai enviar um projeto à Câmara para criar o Museu da Imagem do Som da cidade. Inicialmente, será virtual.

Cadê o museu?

Por falar nisso, por que o Espírito Santo ainda não tem o seu Museu da Imagem e do Som? Imaginem quanta preciosidade poderia ser reunida e ficar à disposição do público.

Como está

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Carlos de Siqueira Júnior, solicita ao Ministério Público Estadual a retirada das placas de identificação dos banheiros inclusivos, feminino e masculino, do prédio do MP de Vila Velha, localizado em Boa Vista I.

Como deveria ser

Segundo ele, apesar de a Lei Brasileira de Inclusão estar em vigor há quase quatro anos, o MPE ainda não a está respeitando neste caso. Utiliza nas placas “Portador de Necessidade Especial” (PNE), termo há muito não usado. O correto e legalmente amparado, segundo Siqueira Júnior, é Pessoas Com Deficiência (PCD).

A folga continua

Hoje, na prática, é uma sexta-feira santa” pra muita gente.

De olho na estética

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) fez, nos últimos três anos, 48 denúncias ao Ministério Público e à Vigilância Sanitária contra atos praticados por não médicos na área de estética no Espírito Santo.

Esqueceram?

A Terceira Ponte continua engarrafadíssima. Cadê os anunciados projetos de mobilidade para a via?

PM x Banestes

Tem policial militar – principalmente que tem crédito consignado – reclamando que encontra dificuldade de migrar sua conta-salário do Banestes para outro banco, a famosa portabilidade. O deputado Capitão Assumção (PSL), em discurso, chegou a propor um boicote ao banco do Estado.

Alô, Paulo Guedes!