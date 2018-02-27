Quadro da médica Milena Gottardi é inaugurado no Hospital Infantil

O quadro foi pintado pelo ex-detento Vinícius de Menezes Lima Crédito: Secom | Divulgação

A médica Milena Gottardi, assassinada no ano passado quando saía do plantão do Hucam, recebeu mais uma homenagem hoje. Além de dar nome ao novo Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, a pediatra foi homenageada com um quadro afixado na recepção do hospital.

A tela, em preto e branco, traz a imagem de Milena, que atuou no setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil, ao lado de uma criança em tratamento. O quadro foi pintado pelo ex-detento Vinícius de Menezes Lima, que fez parte do grupo de internos do sistema prisional que trabalhou na reforma das instalações do Pronto-Socorro, inaugurado em outubro de 2017.