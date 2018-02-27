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Leonel Ximenes

Quadro da médica Milena Gottardi é inaugurado no Hospital Infantil

Tela em preto e branco é mais uma homenagem a médica, assassinada no ano passado, ao sair do local

Públicado em 

27 fev 2018 às 20:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O quadro foi pintado pelo ex-detento Vinícius de Menezes Lima Crédito: Secom | Divulgação
A médica Milena Gottardi, assassinada no ano passado quando saía do plantão do Hucam, recebeu mais uma homenagem hoje. Além de dar nome ao novo Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, a pediatra foi homenageada com um quadro afixado na recepção do hospital.
A tela, em preto e branco, traz a imagem de Milena, que atuou no setor de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil, ao lado de uma criança em tratamento. O quadro foi pintado pelo ex-detento Vinícius de Menezes Lima, que fez parte do grupo de internos do sistema prisional que trabalhou na reforma das instalações do Pronto-Socorro, inaugurado em outubro de 2017.
Familiares da médica Milena Gottardi e médicos que trabalharam com ela participaram da cerimônia de inauguração. Também estiveram presentes os secretários de Estado da Justiça, Walace Tarcísio Pontes, e da Saúde, Ricardo de Oliveira, e o diretor do hospital, Nélio Almeida dos Santos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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