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Leonel Ximenes

Preso recusa carro da PM e exige ser levado na viatura da PRF

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 21:30

Públicado em 

09 abr 2019 às 21:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O preso de camisa mais clara não aceitou ser conduzido à delegacia por uma viatura da Polícia Militar. Crédito: Divulgação/PRF-ES
Preso também é exigente, tem suas preferências. Alguma dúvida? Aconteceu por volta das 16h de ontem (8), no trevo da Ceasa na BR 101, em Cariacica: um dos quatro homens detidos armados dentro de um carro não quis de jeito nenhum ser conduzido à delegacia dentro da viatura Polícia Militar, que estava dando apoio à operação. O moço, cheio de vontades, disse que só se deixava algemar se fosse levado no carro da Polícia Rodoviária Federal.
Para que o impasse não prosseguisse e a operação de abordagem fosse finalizada com sucesso e sem confusão, os policiais atenderam o pidão: foi preciso retirar um dos presos do carro da PRF e passá-lo para o veículo da PM para que o homem fosse algemado e, então, encaminhado à delegacia.
A ocorrência
O condutor do veículo, ao avistar a operação policial no trevo da Ceasa, atirou para fora três armas, mas o carro foi interceptado e as armas localizadas pelos agentes da PRF. Os quatro detidos alegaram que estavam armados porque procuravam por ladrões que roubaram o carro de um deles. A história, claro, não convenceu os policiais. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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