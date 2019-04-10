Preso recusa carro da PM e exige ser levado na viatura da PRF

O preso de camisa mais clara não aceitou ser conduzido à delegacia por uma viatura da Polícia Militar. Crédito: Divulgação/PRF-ES

Preso também é exigente, tem suas preferências. Alguma dúvida? Aconteceu por volta das 16h de ontem (8), no trevo da Ceasa na BR 101, em Cariacica: um dos quatro homens detidos armados dentro de um carro não quis de jeito nenhum ser conduzido à delegacia dentro da viatura Polícia Militar, que estava dando apoio à operação. O moço, cheio de vontades, disse que só se deixava algemar se fosse levado no carro da Polícia Rodoviária Federal.

Para que o impasse não prosseguisse e a operação de abordagem fosse finalizada com sucesso e sem confusão, os policiais atenderam o pidão: foi preciso retirar um dos presos do carro da PRF e passá-lo para o veículo da PM para que o homem fosse algemado e, então, encaminhado à delegacia.

A ocorrência