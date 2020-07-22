Prefeitura no ES usa personagem japonês no combate à Covid

O personagem japonês Goku na campanha de conscientização Crédito: Reprodução do Instagram

A Prefeitura de Vargem Alta , na região serrana do Estado, recorreu a um personagem popular das histórias em quadrinhos japoneses (animes) para reforçar o combate à pandemia do novo coronavírus no município. O convocado para a batalha de conscientização é Goku, do desenho Dragon Ball Z, que costuma enfrentar (e vencer) os seus oponentes.

Na peça, divulgada pelo Instagram da prefeitura, o personagem convida a população a dar o “kamehameha”, um golpe mortal e típico de Goku nos animes tão populares para as novas gerações.

Segundo Julimar Paiva, assessor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, a ideia é usar personagens do universo jovem para conscientizar esse segmento da população para que adote os procedimentos contra a Covid, como o uso de máscaras e o distanciamento social

"Queremos atingir um público mais jovem que nem sempre tem muita preocupação com o coronavírus. Isso está sendo feita de uma forma mais lúdica e com abordagem mais juvenil", explica Paiva, que anuncia para breve a utilização de outros personagens na campanha de conscientização, como o Naruto e os integrantes do Mortal Kombat, principalmente aqueles que usam máscaras.

No texto no Instagram, a prefeitura apela para a mobilização da população: “Na batalha contra a Covid-19, a Prefeitura de Vargem Alta, assim como o Goku, quer dar um ‘kamehameha’ de conscientização”.