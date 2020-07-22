Prefeitura no ES usa personagem japonês no combate à Covid

A Prefeitura de Vargem Alta
, na região serrana
do Estado, recorreu a um personagem popular das histórias em quadrinhos japoneses
(animes) para reforçar o combate à pandemia do novo coronavírus no município. O convocado para a batalha de conscientização é Goku, do desenho Dragon Ball Z, que costuma enfrentar (e vencer) os seus oponentes.
Na peça, divulgada pelo Instagram
da prefeitura, o personagem convida a população a dar o “kamehameha”, um golpe mortal e típico de Goku nos animes tão populares para as novas gerações.
Segundo Julimar Paiva, assessor de Comunicação da Prefeitura de Vargem Alta, a ideia é usar personagens do universo jovem para conscientizar esse segmento da população para que adote os procedimentos contra a Covid, como o uso de máscaras e o distanciamento social
.
"Queremos atingir um público mais jovem que nem sempre tem muita preocupação com o coronavírus. Isso está sendo feita de uma forma mais lúdica e com abordagem mais juvenil", explica Paiva, que anuncia para breve a utilização de outros personagens na campanha de conscientização, como o Naruto e os integrantes do Mortal Kombat, principalmente aqueles que usam máscaras.
No texto no Instagram, a prefeitura apela para a mobilização da população: “Na batalha contra a Covid-19, a Prefeitura de Vargem Alta, assim como o Goku, quer dar um ‘kamehameha’ de conscientização”.
Em seguida, uma dica concreta de prevenção ao coronavírus: “Use máscara ao sair de casa, mantenha o distanciamento social e faça higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel ou a 70%”. E a exortação final com o personagem nipônico: “Faça como o Goku e fique protegido!”