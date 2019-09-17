TV japonesa vai mostrar as belezas do Espírito Santo

Kiyomi, ao centro, gravou no Kleber Andrade, palco da Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Divulgação/Sesport

Sushi na moqueca ? Essa fusão de comidas típicas ainda não ocorreu, mas o Espírito Santo e o tradicional prato capixaba ficarão muito bem vistos no Japão nos próximos dias. Isso porque no próximo dia 25, uma reportagem especial falando sobre nossa culinária, cultura e referências turísticas será exibida aos japoneses. A responsável por levar o que há de melhor no Estado ao outro lado do mundo é a jornalista nipônica Kiyomi Nakamura, que esteve por aqui entre os dias 19 e 21 de agosto para produzir uma reportagem especial.

Encantada com o que presenciou na curta estadia no Espírito Santo, Kiyomi contou que veio conhecer nossa região motivada pela realização do Mundial Sub-17 - o estádio Kleber Andrade foi um dos quatro selecionados para receber os jogos da competição. "Eu adorei e achei tudo muito lindo. Nunca tinha ido ao Espírito Santo, só tinha ouvido falar por reportagens. Conheci muitos lugares, adorei a receptividade dos capixabas", contou a jornalista.

ESTRELA PRINCIPAL

Como não poderia deixar de ser, os olhares de Kiyomi estavam direcionados ao estádio Kleber Andrade , em Cariacica, que receberá ao todo 16 jogos da competição, incluindo os três da seleção japonesa na primeira fase - a estreia contra a Holanda, no dia 27 de outubro, o segundo diante dos Estados Unidos, no dia 30,e por fim o duelo contra Senegal, no dia 02 de novembro, encerrando a fase de grupos. O saldo do estádio, aliás, é foi altamente positivo.

"O Estádio é muito bonito. Logo de cara impressionou pela desenho arquitetônico, chama muito a atenção. Porém o que mais gostei foram as arquibancadas. O desenho delas é diferente dos outros estádios, um colorido muito chamativo", disse a jornalista fazendo referência ao artista holandês Piet Mondrian, que serviu de inspiração para a disposição das cadeiras. O gramado também é excelente, muito bem cuidado e que vai proporcionar bons jogos", complementou.

VISITA AO CONVENTO

Kiyomi Nakamura, rezou diante da imagem de Nossa Senhora da Penha, no Convento Crédito: Divulgação/Sesport

O foco era o Kleber Andrade, mas a japonesa teve tempo para muito mais. Principal ponto turístico do Espírito Santo, o

também mereceu uma atenção especial na cobertura jornalística. Acompanhada do cinegrafista Ventura, ela subiu a ladeira até se deparar com o imponente símbolo religioso, além do visual único propiciado no local.

"Achei o Convento da Penha lindo e me impressionei com uma senhorinha subindo com muita dificuldade até chegar lá em cima. Mas o que mais me encantou foi a vista. Deu para ver tudo de uma visão panorâmica, as duas cidades (Vitória e Vila velha), a ponte (Terceira Ponte) e as praias. Tudo forma um cenário muito bonito. Gravei no Convento e adorei essa experiência", disse Kiyomi, que ainda visitou a Sala dos Milagres onde rezou diante da imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, e também tirou foto na tradicional janelinha da capela.

SERVIDOS?

A culinária capixaba não ficou de fora do roteiro e Kiyomi não se restringiu apenas a comer a moqueca, ela pôs literalmente a mão na massa, ou melhor, na panela de barro. Já em um dos quiosques na Orla de Camburi, em Vitória, a jornalista aprendeu como se prepara o tradicional prato capixaba e aprovou nossa culinária.

Kiyomi aprendeu a fazer a tradicional moqueca capixaba Crédito: Divulgação/Sesport

"Foi uma delícia. A Regina (proprietária de um dos quiosques) me deu as dicas para fazer a moqueca. Eu já conhecia o prato, mas a versão baiana. Achei a versão capixaba deliciosa", disse a japonesa, que ainda teve tempo até de tocar casaca e ver a produção das casacas, instrumento utilizado nas rodas de congo.

LIGAÇÃO COM O BRASIL

Já são 18 anos de Brasil, tempo que ela jamais imaginava atingir em solo brasileiro. Radicada no Rio de Janeiro, Kiyomi embarcou em um projeto piloto ainda em 2001 e desde então viu a própria vida mudar.

"Na verdade minha ligação com o Brasil começou em 1998, um pouco antes da França. Na comissão técnica do Brasil havia o Zico, que tem uma forte ligação com o Japão por já ter jogado lá anos antes. Esse foi meu primeiro contato. Depois teve o Mundial realizado no Japão e Coreia do Sul em 2002. Mas antes, ainda em 2001, eu decidi vir ao Brasil para conhecer e mostrar aos japoneses tudo sobre vocês, não apenas o futebol. Talvez os brasileiros não tenham a dimensão, mas a Seleção Brasileira, especialmente, é venerada pelos japoneses, nós amamos o futebol e o povo brasileiro. Era para ficar só três meses, mas já estou um pouquinho mais", contou Kiyomi aos risos.

A correspondente internacional agora tem a missão de mostrar tudo o que vivenciou no Espírito Santo na TV japonesa. E para garantir fielmente que tudo seja abordado, ela contará ao vivo a experiência vivida no Estado. "Embarco na próxima semana ao Japão".

Kiyomi também conheceu a casaca e o tradicional Congo capixaba Crédito: Divulgação/Sesport

Serão trinta minutos de reportagem, sendo metade para falar da cobertura do Mundial e a outra abordando a cultura da região. Sempre apresento as cidades nas coberturas. A matéria vai ao ar no próximo da 25 e estou empolgada para contar tudo o que presenciei no Espírito Santo", garantiu.