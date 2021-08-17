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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória vai utilizar mão de obra de presidiários

Os detentos vão trabalhar na reforma de unidades de saúde e em pelo menos duas secretarias

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 02:06

Públicado em 

17 ago 2021 às 02:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Presos trabalhando em reforma de escola
Presos trabalhando em reforma de escola Crédito: Sejus
Prefeitura de Vitória fechou um convênio com a Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas para aproveitar a mão de obra de 80 detentos que cumprem penas alternativas por crimes com pena de até quatro anos, decorrentes de delitos sem violência ou grave ameaça, como delitos de trânsito, por exemplo. Eles atuarão na reforma de 29 unidades de saúde da Capital.
A jornada de trabalho terá duração de sete horas semanais e será realizada aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis. Por meio da parceria, os internos serão beneficiados com a remissão da pena assegurada pela Lei 7.210/84, sendo que a cada três dias trabalhados, um dia de pena é reduzido.
O convênio, válido por cinco anos, segue o que dispõe o Artigo 44 do Código Penal Brasileiro, que se refere às penas restritivas de direitos que podem substituir as penas privativas de liberdade.

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Outros setores da administração municipal também serão atendidos na parceria, como a Secretaria Central de Serviços (reforma de cemitérios) e a Secretaria de Obras. A prestação de serviços será realizada de acordo com a aptidão de cada preso. Os apenados também receberão palestras na área de Direitos Humanos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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