Autorizado início de obras da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6

Governador autoriza início de obras da Penitenciária Estadual de Vila Velha Crédito: Divulgação Governo do Estado

O governador Renato Casagrande autorizou, nesta sexta-feira (13), o início das obras de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV6), no Complexo de Xuri, em Vila Velha . Com investimento de R$ 57 milhões, o novo presídio vai contar com 800 vagas físicas, distribuídas nas galerias, além de instalações de triagem e isolamento. Cerca de 300 empregos devem ser gerados durante a execução das obras da penitenciária, que têm prazo para conclusão de 12 meses.

“Tenho um sonho que é não precisar mais construir unidades prisionais. Até a gente chegar ao governo tínhamos o acréscimo de mais de mil pessoas entrando no sistema a cada ano. Em parceria com outras instituições, conseguimos estabilizar a entrada, que já é uma grande vitória. Em nosso primeiro governo entregamos o sistema prisional com 15 mil custodiados e nos últimos anos não foi aberta nenhuma vaga e o sistema foi inflando. Agora estamos dando essa ordem de serviço para que possamos aumentar o número de vagas e ter menos pressão sobre o sistema prisional”, afirmou o governador.

Casagrande pontuou que a meta é que as pessoas não precisem dar entrada no sistema prisional, por isso o Estado também investe pesado na educação e na geração de oportunidades. “Contudo, quem comete crime no Espírito Santo precisa saber que nossas forças de segurança vão agir para tirar das ruas quem não tem condições de viver em sociedade”, ponderou.

As obras integram o planejamento da Secretaria da Justiça (Sejus), que prevê o investimento de R$ 155 milhões até 2022 em obras e equipamentos voltados ao sistema prisional capixaba.

“Há dois anos registramos estabilidade no crescimento da população carcerária no Espírito Santo com acrescimento de 0,3% no período. O início das obras da PEVV6 marca a expansão do sistema prisional, com mais aberturas de vagas. Herdamos um legado complexo de superlotação e estamos trabalhando para mudar esse cenário, com o aumento da nossa capacidade, com a adoção de medidas alternativas, expansão do monitoramento eletrônico, e com projetos de ressocialização” ressaltou o secretário de Estado da Justiça, Marcello Paiva de Mello.

Participaram da solenidade e visita às obras, a vice-governadora Jacqueline Moraes; o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Aguiar; além de representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), Ministério Público do Espírito Santo e Defensoria Pública Estadual.