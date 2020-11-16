Prefeito eleito mais novo do ES tem 30 anos

Peter Costa, de Mimoso do Sul, o prefeito mais jovem do Estado Crédito: Reprodução do Facebook

Correção Versão anterior desta coluna informava equivocadamente que Augusto Astori Ferreira, de Marilândia, era o prefeito eleito mais jovem. No entanto, Peter Costa, de Mimoso do Sul, nasceu dois meses antes. A informação foi corrigida.

Quando o prefeito eleito mais novo do Espírito Santo nasceu, a Constituição Federal de 1988 caminhava para seu segundo ano e o presidente do país, à época, era Fernando Collor de Mello . Este é o contexto histórico do nascimento de Peter Costa, que no ano que vem assume a Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado.

Peter (Republicanos) teve 7.345 votos (48,97%) e derrotou Airton (DEM), que ficou em segundo lugar com 4.470 votos (29,80%). O prefeito eleito tem 30 anos, é solteiro, tem curso superior completo e é odontólogo. Como candidato, declarou um patrimônio de R$ 73.093,30.

Na campanha, Peter Costa prometeu dar atenção especial ao homem do campo e ao desenvolvimento econômico de Mimoso do Sul. "Atrair empresas e fortalecer a agricultura é o nosso objetivo", destacou.

O prefeito eleito de Mimoso nasceu em 11 de abril de 1990, apenas dois meses antes que o eleito em Marilândia, no Noroeste do Estado. Augusto Astori Ferreira, o Gutim (PSB), nasceu em 10 de fevereiro de 1990 e foi escolhido por 5.456 eleitores (66,62% dos válidos).

Gutim tem curso superior completo, é gerente e filiado ao partido do governador Renato Casagrande . É devoto de Nossa Senhora Aparecida e praticante do ciclismo. Ele já havia sido eleito vereador em 2012, aos 22 anos, e tentou sem sucesso ser prefeito em 2016.

Gutim prometeu, dentre as ações apresentadas aos eleitores, construir creches, fazer parcerias com a Apae e com o Sistema S, além de fortalecer a aquisição da merenda escolar da agricultura familiar. No Instagram, ele agradeceu aos seus eleitores pela vitória: "Obrigado, vamos avançar ainda mais".

O candidato eleito, no calor da emoção, só pecou no plano de combate ao novo coronavírus . Sua comemoração no último domingo (15) foi digna das antigas micaretas, com muita aglomeração e festa como se não houvesse amanhã.

Marilândia, de pouco mais de 13 mil habitantes, já registrou 537 casos de novo coronavírus e cinco óbitos por causa doença.