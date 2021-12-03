Poucas&Boas: Vice-prefeita de Vitória faz aulas de etiqueta

A vice-prefeita (de blusa branca) recebendo treinamento de boas maneiras à mesa Crédito: Reprodução do Instagram

Capitã Estéfane (Republicanos) está querendo se apresentar bem em público. A vice-prefeita de Vitória participou, na tarde desta terça-feira (30), de uma consultoria de boas maneiras à mesa e etiqueta em um restaurante da Enseada do Suá, na Capital. A consultora Chris Bersot destacou que ama ensinar sobre a “arte de preparar uma linda mesa para estar em volta dela com as pessoas que amamos”. E destacou a tarde deliciosa que teve com a vice-prefeita.

SÍNDROME DE VICE

Por falar nisso, as relações políticas entre a Capitã e o prefeito Lorenzo Pazolini, também do Republicanos, já foram mais, diríamos, afáveis e próximas. A coluna apurou que a vice, presidente estadual do Republicanos Mulher, quer se candidatar a deputado federal no ano que vem, mas talvez por outra legenda. Conversas estão em andamento.

PAZOLINI VAI DE PF

Pazolini, por sua vez, parece que não está muito preocupado com curso de etiquetas. Não que despreze as boas maneiras, mas o prefeito, que cultiva hábitos simples, tem sido visto com frequência almoçando num restaurante popular em Tabuazeiro. O motivo está na tabuleta de preços: o PF lá custa R$ 14. Ao lado da PMV, tem restaurante cobrando até R$ 79 o kg da comida.

SOS DEMOCRACIA!

Até quando a mesa diretora da Câmara de Vitória e as demais instituições de defesa da sociedade, como o Ministério Público, vão tolerar as agressões à cidadania e aos direitos humanos perpetrados pelo vereador Gilvan da Federal?

LUCIANO HUCK ELOGIA PROFESSORA DA SERRA

O apresentador da TV Globo Luciano Huck foi às redes sociais elogiar a professora da rede pública da Serra que criou um "robô cão-guia" para ajudar pessoas com deficiência visual. “A Neide Sellin é uma capixaba que uniu educação, inovação e tecnologia para tornar o mundo mais inclusivo e acessível”, destacou Huck.

A postagem de Luciano Huck com elogios à professora capixaba Crédito: Reprodução do Facebook

SONHO REAL

O protótipo do robô foi feito com peças de ferro velho e testado por uma aluna da professora. O robô cão-guia "fala" e consegue orientar seus donos sobre os caminhos a seguir, descreve o apresentador. “Achei incrível a história de Neide, além do empenho para tornar este sonho real e ajudar outras pessoas!”

DEU BOLO

Convidado de honra do casamento da vereadora petista Karla Coser (Vitória), Lula acabou não vindo para a festa.

BAIRRO GENEROSO

Quem transita por Jardim da Penha já deve ter percebido o grande número de moradores de rua que habita o bairro. A surpresa para uma leitora da coluna foi ouvir de um ex-desabrigado, que morou por um ano e meio na rua, que o local é um dos melhores, em Vitória, para quem se encontra nesta situação.

BAIRRO GENEROSO 2

Segundo ele, que hoje atua como sapateiro e com o emprego retomou condições de ter moradia, a população de Jardim da Penha ajuda os moradores de rua com muitas doações. Tem gente que coloca comida quentinha pendurada no portão, basta passar e pegar a marmita.

MAX 5G

O ex-prefeito Max Filho (PSDB), aos poucos, está retomando o contato com seus aliados de Vila Velha. Só que agora trocou as velhas reuniões presenciais das segundas-feiras (também chamadas de missas) por bate-papos virtuais no Instagram e no Facebook.

TEMPO DE SOBRA

Por falar em Vila Velha, o vereador Devacir Rabello (DC) está numa verdadeira cruzada de combate ao uso do chamado “pronome neutro” no município. O moço só fala nisso nas redes sociais e no plenário da Câmara. Deve ser bom viver numa cidade que só tem esse “problema”, né?

CONTRASTE

Enquanto o governo do Estado divulga, com pompa e circunstância, a programação de verão 2021/2022, a Prefeitura de Vitória cancela o réveillon.

ZEROU!

Depois de dois casos confirmados, voltou a zerar o placar de pessoas com Covid em Vargem Alta.

NOVO LIVRO DE CRÔNICAS

“Planeta Ontem” é o novo livro de crônicas do cachoeirense João Moraes. São textos memoriais e sensoriais. Segundo o autor, não é uma obra saudosita, mas aborda aquele tipo de passado que permanece em nós. É editada pela Cousa, editora que acaba de ter um de seus livros, “Histórias ao Redor”, de autoria de Flávio Carneiro, vencedor do Jabuti, o mais importante prêmio da literatura brasileira. O lançamento de “Planeta Ontem” será neste sábado (4) na loja da Cachaça Santa Terezinha, no Hortomercado de Vitória, às 11h. Vendas também pelo site https://cousa.minestore.com.br/produtos/planeta-ontem

CUIDADO AÍ EMBAIXO

Funcionários que trabalham na construção da ciclovia na Terceira Ponte estão alertando para o risco de queda de materiais. Já teve pedestre que sentiu uma pedrinha cair na sua cabeça. Ainda bem que só foi isso!

ARREPENDIMENTO

Alguns advogados, na disputa pela vaga a desembargador, que não avançaram na lista da OAB se lamentaram em não contratar equipes para divulgação de seus trabalhos. Vale a lógica: “quem não é visto, não é lembrado”.

VOANDO COM SEGURANÇA

A Secretaria da Casa Militar contratou um seguro para as aeronaves do Notaer. O valor do contrato é de R$ 1.395.000,00.

NÃO É MELHOR EM CASA?

Com as decisões que estão sendo tomadas por prefeituras do litoral capixaba, quem for à praia, no Réveillon, vai pular as ondinhas sem aglomeração e sem fogos de artifício.

ACIDENTES DE TRABALHO

O Espírito Santo, de janeiro a setembro deste ano, registrou 9.315 acidentes de trabalho, de acordo com o Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, do Ministério do Trabalho. Desse total, em 1.780 os acidentados tiveram um afastamento por mais de 15 dias da atividade.

POBRE DEDO

O dedo é a parte que fica mais exposta nos acidentes de trabalho no ES. Em 1.991 casos este membro foi atingido. Em segundo lugar ficou o pé (719) e, em terceiro, a mão, com 481 ocorrências. O que mais causa os acidentes é a classe de “ferramenta, máquina, equipamento e veículo”.

AS VÍTIMAS

Numa análise mais pormenorizada, os técnicos e auxiliares de enfermagem são as principais vítimas dos acidentes de trabalho, com 1.104 ocorrências, em seguida vêm os trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações (413) e os operadores do comércio em lojas e mercados (356). Já com relação aos óbitos, foram contabilizados 50 no Estado.

MÚSICA DE QUALIDADE

O 244 Club, templo da boa música na Praia do Canto, retoma nesta sexta (3) suas atividades com Paulo Sodré e Roger Bezerra. No sábado (4), é a vez de Márcia Chagas (voz) e Victor Humberto (guitarra).

CURSO DE ANÁLISE CRIMINAL

50 agentes das forças de segurança do Espírito Santo concluíram, nesta quinta-feira (02), o curso de Análise Criminal, promovido pelo governo do Estado. A formação é uma iniciativa do Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES), coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no âmbito do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. O objetivo é capacitar e aprimorar os policiais no campo estratégico e ampliar as ações de inteligência no combate à violência.

PRÓXIMOS CURSOS

O propósito do curso é o aperfeiçoamento sobre as estatísticas e análises criminais, inteligência policial e evidências científicas, bem como a promoção do intercâmbio de experiências e boas práticas entre os policiais. O curso deverá ser ofertado semestralmente e vai incluir agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Guardas Municipais e demais gestores e profissionais da segurança pública e áreas correlatas.

VAMOS AJUDAR OS BONS VELHINHOS?

Nos dias 8 e 9 de dezembro será realizado o bazar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Estarão disponíveis artesanatos, enfeites de Natal e artigos para cama, mesa e banho. Será no Centro da Praia Shopping, das 9h às 18h.

ELE MERECE!

O médico Eliud Garcia foi reeleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) do ES.

ALÔ, ANDRÉ MENDONÇA!