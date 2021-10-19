Poucas&Boas: Tradicional “botequim raiz” abre filial em Vitória

Torresmo com farofa é o carro-chefe do Boteco do João Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

Sucesso entre boêmios, principalmente por causa do seu torresmo, o Boteco do João, do bairro Santa Martha, agora passa a contar com uma versão no Hortomercado, na Enseada do Suá, também em Vitória . O restaurante se chamará Cozinha do João. O estabelecimento abre as portas nesta quarta-feira (20) e funcionará das 10h30 às 23h30, de segunda-feira a sábado, e aos domingos, das 10h30 às 17h. O ambiente manterá as tradições das receitas que embalam o estabelecimento e ainda terá espaço para samba e feijoada.

GLUB X GLUB

Aliados do ex-prefeito Max Filho (PSDB) não se cansam de compartilhar um vídeo do então vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), perguntando ao tucano se ele havia ligado as bombas nos dias de forte chuva em Vila Velha . Pois agora são os maxistas que fazem a mesma pergunta ao atual prefeito, utilizando o vídeo do adversário.

ISTO TEM CURA, DOUTOR?

Pacientes à espera de atendimento em um hospital de Vila Velha escutavam áudios e músicas em seus celulares na maior altura, perturbando o ambiente que deveria ser de silêncio. Essa doença tem nome: falta de educação.

AH, BOM!

No Diário Oficial da Assembleia desta segunda (18), foram publicadas 64 portarias concedendo licença médica aos seus servidores. A assessoria da Casa alega que os atos foram publicados de uma vez só porque estavam acumulados aguardando assinatura digital.

GABINETE ITINERANTE

Irritado com a crise do PA de São Pedro e com a falta crônica de médicos na unidade, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, determinou que a secretária de Saúde e sua sub transfiram seus gabinetes para lá. As doutoras já estão batendo ponto no local indicado.

OS NOVOS CAÇADORES

Se nos anos 1980, época de crise econômica no Brasil, havia “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” e “Os Caça-Fantasmas”, agora, no início dos anos 2020, outra época de arrocho, há os caçadores de gasolina mais barata.

OURO NO TANQUE

Falando em gasolina, vale uma reflexão. Em postos de combustíveis da Grande Vitória, ela tem custado em torno de R$ 6,49 a R$ 6,59. O preço está bem mais alto do que a passagem do Transcol, que custa R$ 3,90.

MUDANÇA DE ROTA

Antigos ônibus que compunham a linha dos seletivos ganharam novas utilidades. Têm servido para empresas que fazem fretamento e transporte particular.

MAPA DANADINHO

Viralizou no Twitter uma imagem do aplicativo do GVBus, no qual o mapa apresenta uma área de Vila Velha, na praia do Jockey de Itaparica, conhecida como “feira do...”. O local é um antigo ponto de prostituição, especialmente de travestis.

EVOLUÇÃO DA SORTE

Quem acompanha os pronunciamentos de Renato Casagrande (PSB) percebia que ele falava que muito do que o governo tem feito era resultado de sorte. Mas, desde a última segunda-feira (18), o discurso mudou um pouco. Agora, o governador diz que tem “sorte, mas com muito planejamento, trabalho e boa equipe”. Ah, bom!

REPUBLICANOS EM BRASÍLIA

O deputado federal Amaro Neto e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, estiveram presentes na reunião nacional do partido. O grupo ouviu as diretrizes para as eleições de 2022. Amaro Neto é cotado para a reeleição na Câmara ou para o Senado. Quem também pode buscar vaga em Brasília é Sérgio Meneguelli, do mesmo partido.

TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO

Faltando pouco menos de um ano para as eleições gerais, a transferência de domicílio de voto tem acontecido pela internet, no site do TRE-ES. O advogado Gustavo Varella Cabral ressalta alguns cuidados que o eleitor deve ter. “E necessário que os eleitores estejam há pelo menos três meses no novo município, não tenham condenação criminal e não tenham pendências no cadastro eleitoral”.

ESGOTO CRÔNICO

O deputado Delegado Danilo Bahiense, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, agendou visita técnica, junto com a Cesan, para a Região IV de Vila Velha. Áreas, como as de Rio Marinho e Cobilândia, têm sofrido com esgoto a céu aberto e pontos de alagamento. A intenção é encontrar soluções para o território.

NAUFRAGANDO

As chuvas continuam assolando o Espírito Santo e as ruas estão repletas de buracos. Nenhuma cidade da Grande Vitória está livre desse “privilégio”.

PRESSA PRA QUÊ?

Leitora da coluna está esperando há mais de 10 dias que uma operadora de telefonia e de internet de banda larga possa fazer a instalação do serviço que vai aumentar a velocidade da internet. Detalhe: a área de cobertura é em Jardim da Penha, um dos bairros mais famosos de Vitória.

COMIDA SAUDÁVEL

Ação da Prefeitura da Serra, em parceria com uma faculdade particular, vai fazer, nesta quarta-feira (20), avaliação nutricional dos servidores, como IMC, e passar orientações para uma alimentação mais saudável. Professores e estudantes do curso de Nutrição vão orientar os funcionários públicos.

VAMOS PRESERVAR?

Até o dia 30 de novembro, deve-se evitar o caranguejo-uçá. É o período do defeso do crustáceo, iniciado no dia 1º deste mês. O sururu de costão rochoso também está no defeso até o dia 31 de dezembro.

DIÁLOGO NA PISTA

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) pediu ao governo do Estado a suspensão da apreensão das motocicletas elétricas e a criação de um comitê para debater o assunto, formado pelo Detran, Batalhão de Trânsito da PM, representantes de comerciantes e dos proprietários desses veículos. Nesta quarta (20), o parlamentar vai se reunir com proprietários de cicloelétricos.

FICOU NO SONHO

A mensagem falsa que foi compartilhada em grupos de servidores do Estado Crédito: Reprodução da internet

Tem circulado em grupo de servidores públicos um print, que seria da página do governo, informando que o Executivo estadual pagaria abono de R$ 1,5 mil. No entanto, trata-se de fake news.

ALESINHA PREMIADINHA

A assistente virtual Alesinha ganhou o prêmio “Case de Sucesso”, da empresa it4CIO. A ferramenta de inteligência artificial, criada pela Assembleia Legislativa do ES, concorreu com iniciativas públicas de solução em tecnologia e levou o primeiro lugar na premiação nacional.

HÁ VAGAS

A Prefeitura de Vila Velha está selecionando estagiários para atuar na Casa da Memória e no Museu Homero Massena, ambos na Prainha. Tem que ser estudante universitário de um dos seguintes cursos: História, Artes, Turismo, Arquitetura, Arquivologia ou Biblioteconomia. E ter disponibilidade para trabalhar até em finais de semana e feriados. Enviar currículo para [email protected]

RECORDAR É SOFRER

Foi protocolado nesta segunda-feira (18), no governo do Estado, documento solicitando audiência dos mestres da Cultura Popular com o governador. Na pauta proposta, eles querem que sejam cumpridos compromissos públicos feitos em 2014, na primeira gestão de Casagrande.

ALÔ, CAPIXABAS!