Poucas&Boas: Secretário apela até ao Padre Zezinho para desabafar

A postagem do secretário de Segurança, que marcou o governador Casagrande Crédito: Reprodução do Instagram

Católico fervoroso, Alexandre Ramalho, secretário estadual da Segurança Pública , recorreu a um conhecido trecho da canção “Oração pela Família”, do Padre Zezinho, para falar da situação da violência no Estado.

ABENÇOANDO...

Nas suas redes sociais, o coronel da reserva da PM marcou o governador Renato Casagrande (PSB) e escreveu "Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também”, para dizer que 45% dos homicídios cometidos em junho no ES foram relacionados entre os chamados “crimes de proximidade” e, em julho, esse tipo de modalidade respondeu por 39% dos casos.

...E REZANDO

Por falar nisso, dentro da cozinha do Palácio Anchieta e de setores da segurança pública já é admitido que o Estado superará a marca de mil homicídios neste ano.

RELAÇÕES SOCIAIS

Menos de 24h após ser libertado da prisão por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o juiz Alexandre Farina entrou no Telegram.

DE OLHO

Tem político capixaba - e casado - sendo visto em balada dos solteiros em Vitória. E sem máscara.

O SABOR DA POLÍTICA

Em Boa Esperança, no Noroeste do ES, o eleitor preferiu por duas vezes no menu o candidato à “Milanese” do que o rival à “Boa Fruta”.

NA CADEIA

Um homem de 34 anos, acusado de ameaçar de morte um desembargador do TRF da 2ª Região, foi preso nesta quinta-feira (5) na Serra. Ele estava foragido há quase um ano. O preso responde por processo de produção e disseminação de moeda falsa.

GIL CURTIU

Até o grande Gilberto Gil curtiu “Na Puxada de Rede”, música de sucesso do Manimal, que agora ganhou releitura com a MaZé, capitaneada pelo filho mais novo do cantor e compositor baiano.

ÁGUA NA RELAÇÃO

O telefone do deputado Marcelo Santos (Podemos) não parou durante a semana, com mensagens de prefeitos e vereadores de todos os cantos do Estado. É que o parlamentar discursou, na última terça na Assembleia, fazendo críticas à Cesan, que estaria prestando serviço de baixa qualidade e com ações “autoritárias de alguns diretores”, segundo definiu.

ELAS MANDAM

No Tribunal Regional do Trabalho (TRT) capixaba, as magistradas são maioria. Com sete mulheres (63,63%) e seis homens, a Corte Trabalhista do ES é a segunda com maior representatividade feminina. Só perde para o TRT da 11ª Região (Amazonas/Roraima), com nove mulheres (64,28%) e cinco homens.

KOMBI DA PMV LEILOADA POR R$ 20,4 MIL

O leilão on-line de veículos em estado precário de uso da Prefeitura de Vitória arrecadou R$ 679 mil, representando um ágio de 392,50%. No total, foram arrematados 44 veículos - dentre eles, nove motocicletas - e um lote de sucata de pneus. Um dos destaques foi uma Kombi, arrematada por R$ 20,4 mil - o lance mínimo era de R$ 150.

CONSTATAÇÃO

Ficou bem mais fácil agendar a segunda dose de vacinação na maioria dos municípios, inclusive em Vila Velha e Vitória.

QUESTÃO DE SAÚDE

Quem não se vacina coloca a saúde pública em risco. As autoridades sanitárias devem agir para estimular a vacinação contra a Covid.

QUESTÃO DE VIDA

Por causa dos não vacinados, os casos de infecção pela Covid voltaram a subir nos EUA. Na quinta-feira (5), por exemplo, foram registrados 100 mil casos diários, o que não ocorria desde fevereiro. Algumas cidades, como Nova York, estão exigindo certificado de vacinação para permitir o acesso a restaurantes, salas de teatro, cinemas e academiaS. Aqui medida semelhante poderia ser adotada. A coluna apoia.

IMUNIZOU, GANHOU

Por falar em vacinação, tem loja oferecendo desconto para quem já tomou a segunda dose contra a Covid.

FOME ZERO

O bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, irá se reunir com políticos de todo o Sul do Estado para pedir apoio no combate à fome. Será na próxima terça-feira (10), às 19h30. Foram convidadas as lideranças dos 27 municípios da região sob a jurisdição da diocese.

DE OLHO NA SAÚDE VASCULAR

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) realiza, neste mês de agosto, a campanha Azul e Vermelho, que busca conscientizar a população brasileira sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular. O ES é o primeiro Estado do país a oficializar agosto como mês do alerta vascular.

PAZ E PÃO PARA TODOS

A Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, é a ganhadora do 17º Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes, conferido na área dos direitos humanos.

É GOLPE!

O restaurante Delli, na Praia da Costa, está sendo usado por criminosos para aplicar golpes na praça. Os bandidos dizem que o estabelecimento está dando algumas gratuidades, mas é pura armação. Eles querem mesmo é roubar o dinheiro das vítimas. A direção da casa já denunciou o fato à polícia.

ALÔ, DONA TRANSPARÊNCIA OPACA!