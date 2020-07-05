Poucas&Boas: saiba quais são os 8 municípios do ES que não têm mortes pela Covid

Igreja matriz de Santo Antônio, no Centro de Iconha, cidade que tem 191 casos de Covid, mas nenhum óbito Crédito: Divulgação

Em apenas oito dos 78 municípios do Estado não foram registrados óbitos pelo novo coronavírus: Iconha, Brejetuba, São José do Calçado, Divino de São Lourenço, Laranja da Terra, Governador Lindenberg, Itaguaçu e Vila Pavão. Isso não significa que essas cidades têm poucos casos de Covid. Iconha, por exemplo, no Sul do Estado, já tem 191.

PARÓQUIAS CONTINUAM SEM MISSAS COM FIÉIS

Apesar de d. Dario Campos ter permitido a liberação gradual de missas na Arquidiocese de Vitória, as paróquias de Cariacica e Viana, municípios que apresentam alto índice de contágio pela Covid-19, assim como a Área Benevente (Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves), resolveram continuar com as celebrações sem a presença de fiéis até que a situação se amenize. A Paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, em Vila Velha, também continua com as restrições.

POR QUE PAROU? PAROU POR QUÊ?

Usuário da Via Expressa da Terceira Ponte reclama que seu TAG foi bloqueado duas vezes na praça de pedágio. O dispositivo chegou a ser trocado após a primeira tentativa de passagem, mas mesmo assim o problema continuou. Ele diz que os próprios funcionários da Rodosol admitiram que está havendo essa falha operacional no dispositivo eletrônico.

PREOCUPANTE

O sobrenome do novo ministro da Educação é Feder. Estranho.

O NEGÓCIO É NOTÍCIA

Neste mês o Banestes abre duas agências em Linhares: a primeira digital e a primeira empresarial.

GASOLINA MAIS BARATA

O preço médio da gasolina comum no Brasil caiu 11% entre junho de 2019 e junho de 2020, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

GASOLINA MAIS CARA

Pode ser, mas a gasolina já esteve bem mais barata na Grande Vitória, em torno de R$ 3,30. Agora, com o isolamento social mais relaxado, o litro do combustível está próximo de R$ 4.

MALHANDO OS MALHADORES

Empresária do setor reclama que, por causa das regras de restrição, a maioria das academias não estão abertas, mas ela observa que muitos alunos e professores estão se aglomerando em espaços livres, como as orlas de Vitória e Vila Velha. E sem nenhuma fiscalização.

ALÔ, BOLSONARO!