Poucas&Boas: PF autorizada a usar drones para vigiar votação no ES

Modelo de drone que pode ser usado pela Polícia Federal nas eleições Crédito: Pixabay

A Polícia Federal está autorizada a usar drones para vigiar os locais de votação no Espírito Santo , com o objetivo de garantir uma segurança mais eficiente. A informação foi repassada ao deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), durante reunião especial desta segunda-feira (19) da Comissão de Segurança da Assembleia , pela juíza eleitoral membro do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Heloísa Cariello.

CRIMES ELEITORAIS

A magistrada detalhou que a atuação da Polícia Federal, nos grandes centros brasileiros, está em conformidade com o que foi detalhado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Heloísa explicou que todas essas ações das polícias e dos TREs serão implementadas para combater crimes eleitorais frequentemente praticados, como transporte de eleitor e boca de urna, entre outros.

68% DE RUIM OU PÉSSIMO

Mistério esclarecido: já se sabe o motivo de Juninho não estar apoiando ninguém à sua sucessão em Cariacica. É só dar uma olhadinha na pesquisa A Gazeta/Ibope

E O POVO MANDOU TE DIZER

E o jingle da campanha do Psol em Vitória não muda: “E o povo mandou te chamaaaaaaaar, e o povo mandou te dizeeeeeer…” À essa altura, o povo quer mesmo é saber quais as propostas dos companheiros para a cidade.

PEDALADAS EM VITÓRIA

No último domingo o candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) participou de um passeio ciclístico na orla de Camburi. Entre candidatos a vereador e apoiadores estava o prefeito Luciano Rezende. Os dois posaram para fotos e vídeos com mulheres e filhos. Essa foi a primeira agenda de campanha com a participação de Luciano, que tem se mantido discreto no processo eleitoral até agora.

OPOSIÇÃO TARDIA

Por falar em Vitória, o candidato Sérgio Sá fez um programa na TV, nesta segunda-feira (19), com críticas contundentes à administração municipal. O candidato do PSB criticou a Linha Verde, a falta de mobilidade no trânsito e a falta de sincronia dos semáforos.

RECORDAR É VIVER

Ah, só pra não esquecer: Sérgio Sá é o vice-prefeito de Luciano Rezende, tá?

FEIRA DEMOCRÁTICA

Rivais nas campanhas, as equipes de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Gandini se encontraram na feira de Jardim da Penha. Não houve rusgas. Os eleitores agradecem.

MUY AMIGO

O ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta (PP) se empolgou durante um discurso no evento de apoio ao candidato a prefeito da Serra Alexandre Xambinho (PP). Magno alertava os eleitores a tomarem cuidado com candidatos que usam a infraestrutura como propaganda. "Quando você vê um candidato falando demais em calçamento, em cimento, em rodovia e não sei o que que eu fiz, esse cara tem pouco daqui (bate sobre o peito). Gente vale mais do que avenida. Por que o que seria da avenida sem ter gente pra andar?”

MUY AMIGO 2

Acontece que no mesmo evento, ao lado de Magno estava outro candidato, também apoiado pelo ex-senador. O engenheiro Halpher Luigi (PP), que disputa a Prefeitura de Vitória, e tem lembrado, em seus programas, sobre sua atuação como diretor do Dnit e do DER, quando realizou as maiores obras de infraestrutura do Estado.

1 + 1 - 1 = ?

A direção do PRTB de Vila Velha faltou às aulas de matemática. As candidaturas dos vereadores foram impugnadas porque o partido não respeitou o percentual, exigido pela lei, de 70% de candidatos do sexo masculino e de 30% do sexo feminino.

A VER NAVIOS

Candidato da Rede à Prefeitura de Vila Velha, o administrador Rafael Primo defende a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que é uma área de livre comércio exterior. Na proposta, Primo destaca que a implantação de uma ZPE precisa de área cercada, monitoramento eletrônico e total controle da Receita Federal como área alfandegada.

CANDIDATOS CONTAGIANTES

Os candidatos a prefeito de Cariacica deveriam passar pelo teste que identifica se estão ou não com o vírus da Covid-19. Isso porque tiveram contato na semana passada com Sandro Locutor (Pros), durante debate promovido por líderes religiosos.

VIANA FOLIA

Com direito a trio elétrico, a passagem do candidato Wanderson Bueno (Podemos) – abençoado e apadrinhado pelo prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos) – por Marcílio de Noronha, no último sábado, foi digna de micareta. Teve coreografia e verso que não saía da boca do povo: “Quem não aguenta que corra, quem não aguenta que corra”.

ÁGUIA DESMASCARADA

Carlim Kubit (PSB), candidato à Prefeitura de Águia Branca, encontrou-se na semana passada com jovens do município. Só que não houve muitos bons exemplos - tinha aglomeração e muita gente sem máscara. A cidade tem cerca de 10 mil habitantes, 411 casos do novo coronavírus e seis óbitos pela doença.

BARRACO EM VENDA NOVA

Ex-prefeito de Venda Nova e candidato mais uma vez à cadeira do Executivo no município, Dalton Perim (Republicanos) está espalhando um vídeo de esclarecimento de que ele está apto sim para a disputa da prefeitura. Ele alega que o PSDB entrou com um pedido de impugnação da candidatura, mas que o Ministério Público deu sinal verde a ele.

SOBRAS DE CAMPANHA

O candidato a prefeito de Aracruz Alcântaro Filho (PSD) está utilizando o mesmo jingle político que foi utilizado por anos pelo colega de partido Neucimar Fraga, em Vila Velha. Ficou igual ligação a cobrar, só mudou o "nome e a cidade de onde você está falando"...

O RESPEITO VOLTOU

Pararam de xingar a mãe do prefeito de Domingos Martins, Wanzete Krüger, que disputa a reeleição. A doce vovó tem 87 anos, coitada.

ALÔ, CAPITÃO ASSUMÇÃO!