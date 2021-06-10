Poucas&Boas: Os dias de paz em Vitória e Viana acabaram. A tiros

Policiais fazem a ocorrência do assassinato de um homem no Centro de Vitória Crédito: Foto do Leitor

Houve celebração por parte dos políticos - do Legislativo, do Executivo, do Estado, dos municípios - pelo fato de Vitória ter conseguido ficar um mês sem assassinatos e, ainda mais, por Viana ter atingido a difícil marca de dois meses sem mortes violentas. Mas a realidade da violência, com tiroteios diários em áreas do tráfico, se impôs novamente. Nesta quarta-feira (9), às 7h, um homem foi assassinado dentro do cemitério de Maruípe. E, às 10h, outro foi morto em plena Avenida Beira-Mar, no centro da Capital . Todos os ataques foram com uso de arma de fogo. Em Viana, que ficou mais de 60 dias sem crimes, a má notícia da realidade dos assassinatos veio antes. Em 1º de junho, na zona rural da cidade, um homem foi morto a tiros.

TEM ARMANDINHO, TEM ARNALDINHO

Armandinho Fontoura, vereador de Vitória, foi alvo de uma confusão. Uma infectologista o abordou no WhatsApp, perguntando se o parlamentar era, na verdade, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Armandinho mostrou educação e passou o contato do chefe do Executivo municipal canela-verde para a profissional.

PODEMINHO

Além do diminutivo do nome, os dois políticos têm algo mais em comum: ambos são do Podemos.

MAGOOU

Sérgio Meneguelli (Republicanos) ficou ressentido por não ter sido convidado, pelo prefeito Guerino Balestrassi (PSC), para a reinauguração da Biblioteca Municipal de Colatina. O ex-prefeito diz que não mediu esforços - inclusive financeiros - para que a obra fosse viabilizada.

SOZINHO NA MULTIDÃO

O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), que vai recepcionar nesta sexta-feira (11) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tem uma curiosidade em seu perfil no Instagram: ele não segue ninguém.

ENVIO DA FATURA

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) discursou sobre o não pagamento de emendas parlamentares – especialmente dos independentes – destinadas a instituições como Apae e Hospital Evangélico. O parlamentar elencou a saga dos órgãos que têm a negativa e compartilhou o e-mail e o telefone institucional da Secretaria da Casa Civil, liderada por Davi Diniz.

ESTÁ NA BÍBLIA

O parlamentar ainda citou Provérbios 17:1 na fala: “Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas”.

OLHA O ABACAXI!

A fruta, símbolo de Marataízes, já está aparecendo com abundância nas feiras livres. Outro destaque da época é a mexerica.

SANTO DE CASA...

Promoção que circula na internet cita que a Itapemirim Transportes Aéreos vai iniciar a venda de passagens por preços mais em conta. Só não tem Vitória como destino.

É MUITO AMOR

Outdoor instalado na Terceira Ponte apelou até para bexigas, em formato de coração, para falar sobre o Dia dos Namorados. Resta saber se vai resultar em vendas para quem anunciou.

DE OLHO

A Prefeitura de São Roque do Canaã se “inspirou” numa arte feita no exterior com o Homem-Aranha doando sangue para incentivar o junho vermelho. No caso, todo o material caiu na teia de quem fez a arte capixaba.

A arte da campanha original de doação de sangue, no exterior, com o Homem-Aranha e a propaganda da Prefeitura de São Roque do Canaã Crédito: Divulgação

NA TEIA DA ARANHA 2

O Homem-Aranha também foi inspiração em Linhares. Uma pessoa fantasiada ao modo do personagem da Marvel visitou a UPA Infantil do município para alegrar as crianças que estão internadas por lá.

OLHA O GOLPE!

O TRE-ES informa que é golpe a cobrança da emissão de certidões de quitação eleitoral. Eleitores de Colatina procuraram o cartório do município para denunciar que estavam pagando pelo serviço em um site. Uma denúncia foi formalizada no TSE, que se encarregará da retirada do conteúdo indevido. O TRE-ES reforça que o documento pode ser obtido gratuitamente em seu site ou pelo aplicativo e-Título.

DOAÇÃO PARA O ES

O Espírito Santo vai receber mais de R$ 240 mil em bens, entre equipamentos de proteção individual, munições, armas e um gerador de energia, que serão doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

DESFEITA

Até nesta quarta-feira (9), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), não havia sido convidado para participar da agenda do presidente Bolsonaro (sem partido), que chega ao ES nesta sexta-feira (11).

PREFEITO DE CARIACICA MUDARÁ LOCAL DE TRABALHO

Em comemoração ao aniversário da cidade (24), o prefeito Euclério Sampaio (DEM) vai transferir, do dia 21 ao 25, o seu gabinete para o Centro Histórico Eduartino Silva, em Cariacica-sede. No local já funcionou a prefeitura.

QUASE PETISTA

O senador Fabiano Contarato, de saída da Rede, participou da live de filiação de Rafael Primo, que foi candidato a prefeito de Vila Velha no ano passado. O evento virtual reuniu cerca de 70 petistas, que estão esperando o senador entrar no partido também.

ENTRE OS MAIORES

Considerada a principal ONG ambiental brasileira, a SOS Mata Atlântica reuniu convidados na noite desta quarta (9), na live "Mata Atlântica em Debate", para falar sobre a importância das Reservas Privadas Corporativas da Mata Atlântica e o verdadeiro impacto que elas causam em nosso ecossistema. O encontro virtual juntou representantes de algumas das mais conhecidas RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio Natural) corporativas do país - Ecofuturo Parque das Neblinas, Rio do Brasil e Fundação GrupoBoticário -, e o Espírito Santo também marcou presença neste grande encontro, por meio da Reserva Ambiental Águia Branca.

PROMOÇÃO?

Leitor da coluna foi ao supermercado, em Vitória, e encontrou o quilo do queijo muçarela a R$ 39,98.

ALÔ, SELEÇÃO BRASILEIRA!