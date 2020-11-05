Poucas&Boas: Médico no ES promete abrir mão do salário se for eleito

A promessa do candidato Vitor Louzada foi registrada em cartório Crédito: Reprodução da internet

Candidato a vereador de Colatina pelo DEM, o médico Vitor Louzada registrou em cartório o compromisso de, se eleito, abrir mão do salário de R$ 4.251,95 pago aos edis no município. De acordo com o documento, o valor será destinado a entidades organizadas da cidade que atuam em projetos para crianças, jovens e adolescentes.

É bom lembrar: nas décadas de 1940 e 1950, os representantes da população nas Câmaras Municipais no Espírito Santo não eram remunerados.

A Câmara de Colatina tem 15 cadeiras para vereadores e 344 candidatos estão na corrida eleitoral. A concorrência é digna de um vestibular: 22,93 postulantes por vaga.

PINTOU UM CLIMA

João Coser, candidato do PT a prefeito de Vitória, entrou no Tinder.

O SOCIALISTA INFIEL NA CAMPANHA

Depois de anunciar apoio ao candidato Mazinho dos Anjos (PSD), o deputado estadual Sergio Majeski (PSB) apareceu pela primeira vez na propaganda eleitoral do candidato na Capital. Falou sobre o CMEI Irmão Jacinta, no Romão, e disse que ficou emocionado ao se deparar com situação problemática da unidade de ensino.

RECORDAR É VIVER

Vale lembrar que o PSB, de Majeski, tem candidato em Vitória, que é o vice-prefeito Sérgio Sá. O filho do deputado estadual José Esmeraldo (sem partido), por sinal, fez provocações veladas a João Coser (PT) na TV, ao falar do lendário metrô de superfície, e à dupla Luciano Rezende e Fabrício Gandini (Cidadania), com relação a uma câmera que poderá identificar bandidos.

CANTOR MIRIM

Lorenzo Pazolini (Republicanos) encontrou com garotinho que sabia cantar o jingle da campanha dele. Para delírio do policial civil e da vice de chapa dele, Capitã Estéfane.

GANDINI S/A

Fabrício Gandini pede para o eleitor votar nele por ser um candidato que economiza dinheiro público.

PROIBIDO PARA MENORES

Cidadão na propaganda de Amarildo Lovato (PSL) se revoltou ao falar sobre a situação de uma via em dia de chuvas em Vila Velha e disse que a principal era um “m...”. Só faltou aquele “pi” característico para evitar o palavrão.

PREMESSÔMETRO DA FOME

Diz Doutor Hudson Leal (Republicanos) promete criar um polo cultural e gastronômico em Vila Velha.

LIGARAM A MÁQUINA

O governo do Estado entrou, de uma forma sutil (sutil?), na campanha de Max Filho (PSDB). O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente (PP), falou, na propaganda eleitoral na TV, sobre as obras que estão chegando para Vila Velha.

OH, GLÓRIA!

Fábio Duarte (Rede) publicou vídeo com apoio de uma pastora do município da Serra. Vai que é uma força a mais para conseguir subir nas pesquisas.

APOIO CASEIRO

Luciana Malini (PP) recebeu uma força da irmã Fernanda e do marido Jamir Malini. O maridão, inclusive, aparece cozinhando e diz que a mulher tem um novo olhar para a Serra. Pelo menos na família, ela está bem cotada na corrida eleitoral.

QUASE UMA FERRARI

Adilson Avelina (PSC) tem um modelo clássico de carro que não aparece nas campanhas. Trata-se de um Corcel 2, ano 1978/1979. Pelo visto, o carango é mais de estimação. Tem seu valor declarado em R$ 1 mil. Detalhe: não está à venda, tá?

EM QUINTO LUGAR

Candidato a prefeito, Joel da Costa (PSL) participou da apresentação do Rio Branco e destacou a importância do esporte em sua gestão, caso eleito em Cariacica. Só não pode ir nas urnas como o Capa-Preta está indo no Capixabão, que patinou na fase de classificação e terminou num modesto quinto lugar.

O ESMAEL VOLTOU, O ESMAEL VOLTOU... ÔÔÔÔ!

A Justiça Eleitoral deferiu o registro de candidatura a prefeito de Sooretama de Esmael Loureiro (PP), ex-prefeito do município. A decisão é da juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda, da 41ª Zona Eleitoral de Jaguaré.

AGORA, VAI

César Colnago (PSDB), ex-vice-governador, anunciou o apoio ao candidato tucano Wanderson Transportes em Água Doce do Norte.

BOLINHA BOLEIRO

O agricultor Bolinha (PSB) encontrou tempo em sua campanha em Vila Pavão para disputar uma partida de futebol entre amigos. Ele veste a camisa 8, que já teve de Doutor Sócrates a Dunga usando o mesmo número na seleção brasileira.

O TRUMP DEMOCRATA

Trump continua na corrida eleitoral. É que Miguel Leal escolheu "Trump" para nome de urna. Ele é candidato a vereador em Macapá, a capital do Amapá. O partido dele? Democratas.

CONTAGEM REGRESSIVA

Quase unanimidade entre os posts dos candidatos nesta quinta-feira (5): faltam 10 dias para as eleições. A julgar pelo desinteresse do eleitor, é uma contagem regressiva mais que bem-vinda.

AMIGOS, AMIGOS, ELEIÇÃO À PARTE

Tem gente do próprio Cidadania espalhando uma imagem em que o vereador Denninho Silva, que está no hospital se recuperando da Covid (força, Denninho!), curte uma postagem do petista João Coser no Instagram. Se Gandini ficar sabendo...

ALÔ, CACHOEIRO!