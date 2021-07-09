Poucas&Boas: Litoral do ES é cenário de gravação para a Netflix

Cena da série gravada na Praia de Boa Vista, em Marataízes Crédito: Glaubert Benincá

Há cerca de 30 dias o cineasta carioca Marcoz Gomes encontrou, por acaso, um paraíso nas falésias de Marataízes, se apaixonou pelo local e iniciou as gravações de um filme que será adaptado como série para a Netflix chamado “Só Eu e Ela”. Segundo a direção, o filme é voltado ao público jovem e irá explorar as belezas daquela praia do litoral Sul do Estado.

OUTROS FILMES NO ES

Não é a primeira vez que Gomez utiliza cenários do Espírito Santo para seus filmes. Em 2017, um curta-metragem realizado em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim , foi exibido na Capital Secreta. E outro curta, “Contraponto”, também realizado em Cachoeiro e dirigido pelo diretor carioca, foi selecionado para o 1º Festival Internacional de Curtas no Rio de Janeiro (FIC Rio), em maio do ano passado.

DEFENSORIA PEDE VACINAÇÃO IMEDIATA PARA JOVENS INFRATORES

A Defensoria Pública do Estado recomendou à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que inicie a vacinação imediata dos jovens entre 18 e 21 anos incompletos que cumprem medida socioeducativa nas Unidades de internação e semiliberdade do Estado. A Instituição argumenta que há elevado risco de contaminação nestes locais e que o Plano Nacional de Imunizações prevê prioridade de vacinação para as pessoas privadas de liberdade.

MORTES NO SISTEMA PENAL

Segundo dados do Monitoramento de Casos e Óbitos relacionados à Covid-19 no Sistema Penal e Socioeducativo, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram registrados 449 óbitos e 81.214 casos confirmados da doença no sistema penal em todo o país, enquanto no Sistema Socioeducativo foram contabilizados 86 mortes e 9.444 casos confirmados da doença.

VANDINHO, O REDENTOR

O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) visitou o Instituto Butantan em São Paulo, nesta semana. Segundo sua assessoria, “para garantir imunização em massa no Espírito Santo com a vacina brasileira”. Sim, é isso mesmo que você acaba de ler, caríssimo leitor.

CERCO INTELIGENTE NO INTERIOR

Itapemirim, no litoral sul do ES, passará a contar com a tecnologia do cerco inteligente de segurança. Das 137 câmeras da cidade, 40 delas estão equipadas com tecnologia OCR (Optical Character Recognition), pela qual é possível visualizar as placas dos veículos.

OLHA O BURACO!

Tem político que caminha diariamente pela manhã em Vitória e repete sempre o modus operandi: é um olho no calçadão e outro no celular.

CONTROLE EXTERNO MAIS EFICIENTE

Após um ano de sua entrada em operação, o auto de infração eletrônico no sistema CidadES já conseguiu reduzir significativamente o atraso (abaixo de 2%) no envio das remessas de informações pelos órgãos e entidades da administração fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado.

CONTROLE EXTERNO MAIS EFICIENTE 2

O auto de infração eletrônico passou a ser emitido automaticamente para multar os gestores em R$ 1 mil por remessa não enviada, no caso de descumprimento dos prazos de envio de dados sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, e também sobre a gestão fiscal, gastos com folha de pagamento, entre outras obrigações.

VAGAS PARA IMORTAIS

Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para a ocupação de quatro cadeiras para membros efetivos e outras quatro, para correspondentes (não moradores de Cariacica), da Academia Cariaciquense de Letras. Informações com Marcos Bubach no telefone (27) 99512-2130.

SÓ PENSA NAQUILO

Sérgio Meneguelli (Republicanos), ex-prefeito de Colatina, está divulgando até ficha de consulta no SUS. #2022VemAí

MUTIRÃO DO AGENDAMENTO

Mais uma vez, o agendamento das vacinas para o público com 30 anos em diante foi marcado por suor e maratona nos dedos, em Vila Velha. Quem conseguiu tinha por trás um grupo para ajudar na marcação.

BONDADE SOCIALISTA

Bruno Lamas (PSB) apresentou um projeto de lei que reduz em até 70% as taxas de licenciamento e transferência de veículos no ES. O parlamentar diz que o Estado não perderá receita. Mas será que ele combinou com o governador Casagrande, do seu partido?

O POVO SOFRE

Quem tem buscado o agendamento para tirar carteira de identidade no ES tem sofrido. A marcação só é disponibilizada para um dia e é preciso acordar cedinho para conseguir a vaga no site.

O POVO SOFRE MUITO

Há pessoas que estão há meses esperando pelas vagas. Nos bastidores da segurança pública, o burburinho é de insatisfação com as decisões tomadas por quem gere esse sistema. Fica a sugestão: não valeria disponibilizar o calendário de um mês inteiro para marcar o dia de ir buscar o documento?

LINK PERIGOSO?

O Estado, pelo visto, precisa melhorar a segurança do site que reúne todas as informações de vacinação contra a Covid-19. Leitor da coluna se assustou ao se deparar com o aviso.

RIQUEZA AMBIENTAL EM LIVRO

Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca, foi na tarde desta quinta (8) ao Palácio Anchieta para entregar em primeira mão ao governador Renato Casagrande o livro "Últimos Refúgios: De Pedra Azul ao Forno Grande", que retrata toda a diversidade deste importante bloco florestal do Espírito Santo. Renan estava acompanhado do fotógrafo Leonardo Merçon, autor do livro,

ALÔ, BRASILEIROS!