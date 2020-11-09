Poucas&Boas: Líder de torcida do Fla apoia vascaíno para prefeito

Rubro-negro e vascaíno juntos, pelo menos na política Crédito: Amarildo

“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vasco da Gama eu sempre hei de ser.” Opa! Uma heresia, talvez, poderia ser considerada essa junção das estrofes dos hinos dos rivais cariocas. Mas é isso que está acontecendo – em parte – na Capital. É que o presidente da Fla Espírito Santo, Dayvison Vieira Ribeiro, anunciou seu apoio ao vascaíno Halpher Luiggi (PL) , candidato a prefeito de Vitória.

“Um vascaíno, um flamenguista. Rivalidade no futebol, mas juntos por uma Vitória melhor, por um Espírito Santo melhor. Está aqui do meu lado, gente-boa”, elogia o presidente da torcida rubro-negra a respeito do engenheiro que segue o time de Roberto Dinamite.

Só lembrando que não vale gritar nem “Vasco” ou “Flamengo” no meio das torcidas adversárias. Aí não tem amizade que segure.

AGORA, VAI!

Em Marilândia, no Noroeste do Estado, um PM candidato a vereador está exigindo, em suas redes sociais, a recontagem de votos na Geórgia, na Pensilvânia e em Nevada, nos EUA. E agora, Biden?

AGORA VAI?

Adilson Avelina (PSC) anunciou que recebeu o apoio do senador Marcos Do Val (Podemos).

JESUS OU MESSIAS

Dois candidatos têm nomes santos em Bom Jesus do Norte. São eles: Márcio de Jesus (Cidadania) e Marquinho Messias (PSD).

ALÔ, ELEITOR DE CARIACICA!

A última sessão da Câmara de Cariacica antes das eleições municipais, realizadas na tarde desta segunda (9), durou apenas 53 minutos. E com a maioria dos vereadores ausente. Mas o salário dos nobres edis, este vai comparecer sem falta.

QUEM É QUEM

A propósito, dos 19 vereadores da Câmara cariaciquense, apenas seis ficaram até o final da sessão virtual: Ilma Chrizóstomo, Renato Machado, Professor Elinho, Broinha, Edson Nogueira e Sérgio Camilo.

EIS A VICE

A vice na chapa de Sérgio Sá (PSB) em Vitória, a professora Laís Garcia (Rede), ganhou protagonismo nos últimos programas do atual vice-prefeito e tem falado com desenvoltura sobre as propostas e os problemas da cidade.

CURA E ORAÇÃO

Fabrício Gandini (Cidadania) participou de um culto de ação de graças na noite do último domingo (8) para celebrar sua recuperação após contrair o novo coronavírus.

ADVOGADO DE DEFESA

Henrique Herkenhoff, ex-secretário de Estado de Segurança Pública e ex-procurador federal, gravou depoimento para o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e cravou que o candidato não tem qualquer envolvimento com corrupção ou crime organizado. Gandini e Pazolini se engalfinham dia sim e outro também. E lembrando: sentam-se lado a lado na Assembleia.

SERMÃO

Lideranças religiosas têm orientado seus fiéis a não votarem em inimigos de suas respectivas igrejas. Também deveriam orientá-los a não votar em quem tenha problemas com o uso do dinheiro público e em quem tenha suspeita de corrupção.

A FAXINA DE GILBERTINHO

Do candidato Gilbertinho Campos (Psol): “A gente precisa de segurança, de um emprego, transporte decente, escolas que estejam preparadas para receber nossos filhos. Nós vamos arrumar a casa, porque queremos viver bem nela”.

MAIS DO MESMO

As propagandas eleitorais gratuitas de Vila Velha também já podem ser batizadas como “Vale a Pena Ver de Novo”. Repeteco daquilo que o eleitor já viu.

O REI DO AXÉ ELEITORAL

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) comandou as atividades no trio elétrico de Neucimar Fraga no último domingo (8) pelas ruas de Vila Velha. Hércules tem 81 anos e não para. A propósito, os maiores puxadores de trio elétrico na Bahia têm mais de 60 anos.

PROMESSÔMETRO

Bruno Lamas (PSB) promete que haverá mais especialidades médicas aos pacientes do município da Serra.

CHAMA O DETETIVE

Difícil saber o que faz, como vive e o que come o candidato Ebinho (PCdoB), na disputa pela Prefeitura da Serra. O comunista pouco informa o que faz nas redes sociais e só revela que é casado, pai de menino e menina, vascaíno e cristão.

CORONA DE OLHO

Doutor Hélcio (PP) aproveitou uma caminhada no bairro Campo Verde, em Cariacica, para participar da festa de aniversário de uma candidata a vereadora. Só não vale aglomeração.

CIVILIDADE

A reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia, que debateu a proteção às eleições, foi um exemplo de civilidade. Idealizada pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), a sessão, na manhã desta segunda (9), reuniu representantes de órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e outros. Tudo na paz e na tranquilidade.

EXÉRCITO CIDADÃO

Durante a reunião, o diretor-geral do TRE-ES, Alvimar Dias Nascimento, agradeceu ao 38º Batalhão de Infantaria (38º BI) do Exército Brasileiro pela presteza na logística e na liberação de três carretas repletas de equipamentos de proteção individual para os mesários que atuarão no próximo domingo.

CAMPEÃO DE JINGLES

Bruno Araújo (Republicanos) coleciona jingles em sua campanha pela reeleição em Pedro Canário. Ele tem a música oficial, mais três que cantores locais fizeram e pelo menos mais outras 15 que foram criadas ao longo da caminhada.

VERGONHA

Ao menos 80 políticos foram mortos e 169 sofreram agressões de janeiro a outubro deste ano. Os dados foram divulgados no último dia 2 por Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e da Rede de Observatórios de Segurança. Segundo ele, a violência contra políticos tem aumentado nos últimos meses, com destaque para setembro, quando 13 mortes foram registradas, o recorde deste ano.

ES DE FORA

Ao todo, 22 estados registraram ao menos uma morte. Ficaram de fora desse mapa Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo e Tocantins. No topo do ranking, Pernambuco registrou 13 mortes; Minas Gerais, sete; e Rio de Janeiro, seis.

ALÔ, JOE BIDEN!