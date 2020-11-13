Poucas&Boas: Interior do ES tem candidato oficina, lava a jato e ferro-velho

O eleitor de Água Doce do Norte tem muitas opções - pelo menos para o seu veículo Crédito: Amarildo

Água Doce do Norte , município com 10.909 habitantes e 10.492 eleitores no Noroeste do Estado, vai escolher os seus novos nove vereadores neste domingo (15). Entre os 66 candidatos, três deles têm o “pacote completo” para as diferentes fases da vida útil dos veículos automotores.

Se o eleitor quiser só a limpeza do carro, a opção é Abraão do Lava Jato (PSDB). Precisa consertar o veículo? Daí a tendência é Beto da Oficina (Republicanos). Agora, se aquele Corcel ou Chevette virou sucata, é melhor conversar com o Dudu do Ferro Velho (Republicanos).

A eleição local também tem nomes curiosos para o cargo de vereador, como Eronis do Café Ralo (PSB), Joana do Jorginho Sanfoneiro (Republicanos), Jucenilda do Lescão (PP), Neném do Tile Moreira (Republicanos), Renildo Rei da Vila (PSDB) e Sérgio Binário (Republicanos).

DE NEUZA PARA NEUZINHA

A dona Neuza Catarina, de 85 anos, pediu voto para a sua filha ilustre, a candidata Neuzinha (PSDB). Disse que ao longo da sua caminhada colecionou vários amigos e nenhum inimigo. Que bênção, dona Neuza!

MEME ENGANADO

Circula um meme no qual é pedido para que o eleitor não vote em candidatos do governador Renato Casagrande (PSB). E quem está inserido na imagem é Coronel Nylton (Novo), que já foi secretário, sim, de um governador. Mas de Paulo Hartung (sem partido).

APELANDO AO SANTO

Sérgio Sá (PSB) publicou foto com seus apoiadores em frente à Basílica de Santo Antônio, com os dizeres de que acreditavam que irão ao segundo turno em Vitória. O ditado já prega: “A fé move montanhas”. Quanto aos votos, só o domingo para dizer.

CHAMA O DOUTOR

Lorenzo Pazolini (Republicanos) ganhou o apoio do professor e médico Luiz Alberto Sobral. Ele é doutor em ginecologia e tem um dos trabalhos mais reconhecidos no Espírito Santo.

ESTA É A SUA VIDA...

Apresentação do currículo, da família e da sua história. Foi assim do primeiro ao último programa eleitoral do candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania). Até mesmo no programa final, o currículo do candidato foi apresentado pelo seu vice, Nathan Medeiros (PSL).

GILBERTINHO, O CALADINHO

Munah Malek (Psol), vice na chapa do correligionário Gilbertinho Campos, fez um extenso texto em homenagem ao colega. Destacou que o historiador tem coração mole e é tímido.

SÃO TANTAS EMOÇÕES...

Na Capital, no último dia da propaganda eleitoral de TV, João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) apostaram em clipes emotivos, com imagens da cidade e texto sentimental para tocar os eleitores. Coser encerrou a propaganda eleitoral deste primeiro turno dizendo que o "Volta, João" ganhou as ruas. Já Pazolini falou do sonho de uma cidade com mais igualdade.

CHEGOU, JULIANA?

Sérgio Sá (PSB) fez um vídeo de agradecimento ao eleitor. Capitão Assumção (Patriota) atacou o uso do fundo eleitoral. Halpher Luiggi (PL), caminhando ao lado de sua vice e agradecendo aos eleitores, teve a mesma fala duas vezes na curta propaganda: "É, Juliana, chegou a hora"!

DE BAR EM BAR

Arnaldinho Borgo (Podemos) tem recebido até apoio de página oficial de bar da Praia das Gaivotas, bairro onde o candidato mora em Vila Velha.

LUTO E HOMENAGEM

Max Filho (PSDB), na correria da campanha, ainda prestou sua homenagem à amiga Dona Maria Rosa, a quem o prefeito considerava como uma “amiga e companheira de luta”.

MAS COM DISTANCIAMENTO SOCIAL

Neucimar Fraga (PSD) pede aos eleitores para que cada um fale com 10 pessoas para divulgar a campanha dele em Vila Velha.

PALMEIRA DANDO FRUTOS

Como numa plantação, a semente do Palmeira se multiplicou. No caso, os vídeos do ator Marcos Palmeira, que agora deu seu apoio para o candidato Fábio Duarte (Rede), na corrida pela Prefeitura da Serra. Anteriormente, Sérgio Sá (PSB), em Vitória, já tinha sido agraciado com a ação do ator global.

PARABÉNS AO CAÇULA

Sérgio Vidigal (PDT) vai ficar com um olho na campanha e outro na sua família nesta sexta-feira (13). Isso porque é dia do aniversário do neto caçula dele, João Pedro, que completa dois anos.

ROENDO AS UNHAS

Esta sexta-feira está sendo tensa, com candidatos, apoiadores e eleitores roendo as unhas esperando os números das últimas pesquisas eleitorais.

GUERRA SANTA?

Se Sandro Locutor (Pros) obteve apoio de lideranças da Assembleia de Deus, Euclério Sampaio (DEM) não deixou por menos e mostrou em vídeo que conta com membros da Igreja Católica no suporte de sua campanha.

DAS SETE ÀS SETE

A campanha de Célia Tavares (PT) em Cariacica tem passado pelo menos 12 horas nas ruas dos municípios nesta reta final.

DIGA-ME COM QUEM ANDAS...

Na corrida eleitoral em Guarapari, cada um leva seus apoiadores de peso para caminhar pela cidade. Na última quarta-feira (11), Edson Magalhães teve a companhia do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), enquanto Carlos Von (Avante) rodava de trio elétrico com Torino Marques (PSL).

TIETANDO O RIVAL

A cena que chamou a atenção, no entanto, foi que ao final das atividades, as moças contratadas para a panfletagem de Carlos Von, ao encontrarem Amaro Neto, não perderam tempo e tiraram várias fotos com o parlamentar.

ALÔ, DONA BRUXA?