Poucas&Boas: fogos em Vila Velha e o Pateta de 68 que não envelhece

O show pirotécnico em Vila Velha terá 15 minutos de duração. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha lançou licitação para a festa do Réveillon na cidade. E uma das exigências é que o show pirotécnico na Praia da Costa e na Praia de Itaparica tenha, cada um, duração mínima de 15 minutos.

DUAS BALSAS

O edital prevê a utilização mínima de 7.200 kg de explosivos, distribuídos uniformemente em cada uma das duas balsas, ou seja, 3.600 kg cada, com queimas integradas, simultâneas, sincronizadas, constante e sem espaços vazios.

SÓ PENSAM NAQUILO

Nos 25 e 26 de outubro será realizado, em Nova Almeida, na Serra, o 14º Congresso Estadual da CUT. Pra variar, o tema do encontro é Lula Livre.

OS PATETAS NÃO DÃO TRÉGUA

Do cronista capixaba Carlinhos Oliveira, no livro “Diário da Patetocracia”, de 1968, mas mais atual do que nunca: “Todo dia um pateta qualquer enfia sua pata numa peça de teatro e corta as frases que lhe parecem atentatórias à moral, aos bons costumes e à democracia. Não passa uma tarde sem que outro pateta dê o ar de sua graça, cortando sequências inteiras de filmes. A Patetocracia não dorme em serviço”.

BIZARRICE

Agora se sabe que existe petróleo de direita e petróleo de esquerda.

ESTAMOS DE OLHO

Gente que nunca ligou para a educação agora está brigando pela tal de escola cívico-militar.

ALÔ, TRUMP!