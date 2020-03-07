Poucas&Boas: E o gemidão do zap tocou na cerimônia com o governador

O gemidão do zap na solenidade oficial no Palácio AnchietaCrédito: Ilustração: Amarildo
Na quarta-feira, numa solenidade oficial no Palácio Anchieta com a presença do governador Casagrande, quatro deputados estaduais e secretários de Estado, o ambiente formal foi sacudido por um “gemidão do zap” que saiu do celular de um dos presentes. o governador conseguiu manter-se impassível diante daquele som estranho, mas teve gente que não se aguentou e riu.
DE VOLTA AO FURAÇÃO?
João Coser, que quer ser candidato a prefeito da agitada Vitória pelo PT, como mostrou a coluna na quinta-feira (5), está morando num sítio em Timbuí, Fundão.
CONSTATAÇÃO
O problema das enchentes no Rio é que os cariocas jogam muito lixo nas urnas.
GLUB! EM VIANA
A Câmara de Viana aprovou projeto do Executivo que isenta do pagamento de IPTU as vítimas das enchentes no município. A continuar assim, daqui a pouco ninguém mais vai pagar o imposto na cidade.
DEPUTADOS DE CARTEIRINHA
Comentário de uma raposa política ao ler na coluna que os 30 deputados estaduais agora têm broches de identificação: “Será que é pra facilitar a meia-entrada?”
SERVIDOR OCUPADO
Pior que até na Assembleia tem gente que parece que não conhece os deputados. Dia desses, um servidor perguntava informações sobre o “deputado Ricardo Ferraço”.
COM O PAPA, MAS EM NOVEMBRO
Os três jovens capixabas que iriam participar de um encontro com o papa Francisco neste mês no Vaticano terão que esperar um pouco mais. É que o comitê organizador transferiu o evento mundial “Economia de Francisco” para novembro .
O CARRO, OK!
Depois de intensa pressão da Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), o Estado finalmente comprou um rabecão para o Serviço Médico-Legal (SML) de Colatina.
E O MOTORISTA?
Agora vem a dúvida: com a escassez de mão de obra na Polícia Civil, terá motorista para dirigir o rabecão?
QUE FASE...
E o Ronaldinho Gaúcho, hein, que foi flagrado com um passaporte paraguaio fake?
A TESE
O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) continua publicamente sustentando a tese de que Bolsonaro ainda não veio ao ES porque o governador Casagrande seria “hostil” ao presidente.
A DÚVIDA
Mas, vem cá: Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros ou só governa para quem o apoia?
CASA DE FERREIRO...
Não tinha álcool em gel na sala em que a direção da Sesa falou sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus no ES.
LOUCADEMIA DE POLÍCIA
Na cerimônia da aula inaugural de formação da Guarda Civil de Linhares, o deputado Marcos Garcia (PV) arrancou risos ao dizer “Acadepau” ao se referir à Acadepol, a Academia de Polícia Civil.
CAPIXABA DE VALOR
O advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand vai ficar mais um ano como membro diretor do Departamento Jurídico da Fiesp.
COMBATE À PESCA ILEGAL
Já está com o Ministério Público Federal a representação do deputado Sergio Majeski (PSB) para que a Prefeitura de Vitória, o governo do Estado, o Ibama e a Capitania dos Portos adotem as medidas necessárias para fiscalização diuturna na Baía de Vitória e implantação de um posto fixo da Polícia Ambiental na região. O objetivo é combater os criminosos que usam redes de pesca ilegais e acabam matando animais, principalmente as tartarugas.
VIVA A ACADEMIA DE LETRAS DE VILA VELHA!
Hoje (7), às 19h, será realizada um sessão solene em comemoração aos 72 anos da Academia de Letras de Vila Velha (Rua Vinte e Três de Maio 83, Prainha). Haverá sarau poético, música, voz e violão com os acadêmicos.
VIVA A ACADEMIA FEMININA DE LETRAS!
Na terça-feira, às 19h, na Assembleia Legislativa vai promover uma sessão solene em homenagem à Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. A homenageada da noite será Guillly Furtado Bandeira, primeira mulher capixaba a publicar um livro, em 1914.
ALÔ, JAIR MESSIAS!
Por que o pibinho do Bolsonaro está tão pequenininho?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.