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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: E o gemidão do zap tocou na cerimônia com o governador

Celular de um dos presentes a uma solenidade no Palácio Anchieta tocou na hora errada e no lugar errado, para constrangimento das autoridades

Publicado em 07 de Março de 2020 às 11:00

Públicado em 

07 mar 2020 às 11:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O gemidão do zap na solenidade oficial no Palácio Anchieta Crédito: Ilustração: Amarildo
Na quarta-feira, numa solenidade oficial no Palácio Anchieta com a presença do governador Casagrande, quatro deputados estaduais e secretários de Estado, o ambiente formal foi sacudido por um “gemidão do zap” que saiu do celular de um dos presentes. o governador conseguiu manter-se impassível diante daquele som estranho, mas teve gente que não se aguentou e riu. 

DE VOLTA AO FURAÇÃO?

João Coser, que quer ser candidato a prefeito da agitada Vitória pelo PT, como mostrou a coluna na quinta-feira (5), está morando num sítio em Timbuí, Fundão.

CONSTATAÇÃO

O problema das enchentes no Rio é que os cariocas jogam muito lixo nas urnas.

GLUB! EM VIANA

A Câmara de Viana aprovou projeto do Executivo que isenta do pagamento de IPTU as vítimas das enchentes no município. A continuar assim, daqui a pouco ninguém mais vai pagar o imposto na cidade.

DEPUTADOS DE CARTEIRINHA

Comentário de uma raposa política ao ler na coluna que os 30 deputados estaduais agora têm broches de identificação: “Será que é pra facilitar a meia-entrada?”

SERVIDOR OCUPADO

Pior que até na Assembleia tem gente que parece que não conhece os deputados. Dia desses, um servidor perguntava informações sobre o “deputado Ricardo Ferraço”.

COM O PAPA, MAS EM NOVEMBRO

Os três jovens capixabas que iriam participar de um encontro com o papa Francisco neste mês no Vaticano terão que esperar um pouco mais. É que o comitê organizador transferiu o evento mundial “Economia de Francisco” para novembro .

O CARRO, OK!

Depois de intensa pressão da Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), o Estado finalmente comprou um rabecão para o Serviço Médico-Legal (SML) de Colatina.

E O MOTORISTA?

Agora vem a dúvida: com a escassez de mão de obra na Polícia Civil, terá motorista para dirigir o rabecão?

QUE FASE...

E o Ronaldinho Gaúcho, hein, que foi flagrado com um passaporte paraguaio fake?

A TESE

O ex-deputado federal Carlos Manato (PSL) continua publicamente sustentando a tese de que Bolsonaro ainda não veio ao ES porque o governador Casagrande seria “hostil” ao presidente.

A DÚVIDA

Mas, vem cá: Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros ou só governa para quem o apoia?

CASA DE FERREIRO...

Não tinha álcool em gel na sala em que a direção da Sesa falou sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus no ES.

LOUCADEMIA DE POLÍCIA

Na cerimônia da aula inaugural de formação da Guarda Civil de Linhares, o deputado Marcos Garcia (PV) arrancou risos ao dizer “Acadepau” ao se referir à Acadepol, a Academia de Polícia Civil.

CAPIXABA DE VALOR

O advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand vai ficar mais um ano como membro diretor do Departamento Jurídico da Fiesp.

COMBATE À PESCA ILEGAL

Já está com o Ministério Público Federal a representação do deputado Sergio Majeski (PSB) para que a Prefeitura de Vitória, o governo do Estado, o Ibama e a Capitania dos Portos adotem as medidas necessárias para fiscalização diuturna na Baía de Vitória e implantação de um posto fixo da Polícia Ambiental na região. O objetivo é combater os criminosos que usam redes de pesca ilegais e acabam matando animais, principalmente as tartarugas.

VIVA A ACADEMIA DE LETRAS DE VILA VELHA!

Hoje (7), às 19h,  será realizada um sessão solene em comemoração aos 72 anos da Academia de Letras de Vila Velha (Rua Vinte e Três de Maio 83, Prainha).  Haverá  sarau poético,  música, voz e violão com os acadêmicos.

VIVA A ACADEMIA FEMININA DE LETRAS!

Na terça-feira, às 19h, na Assembleia Legislativa vai promover uma sessão solene em homenagem à  Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. A homenageada da noite será Guillly Furtado Bandeira, primeira mulher capixaba a publicar um livro, em 1914.

ALÔ, JAIR MESSIAS!

Por que o pibinho do Bolsonaro está tão pequenininho?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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