Poucas&Boas: Dois “garotões” disputam prefeitura no interior do ES

Uesley (à esquerda) e Mário João (camisa branca) em campanha em Itaguaçu Crédito: Reprodução das redes sociais

Itaguaçu , cidade de 14 mil habitantes, terá renovação nas urnas, não necessariamente de ideias, e sim de idade: os dois candidatos a prefeito têm menos de 35 anos. E ambos são vereadores: Mário João Sarnaglia (MDB), de 33, e Uesley Corteletti (Republicanos), de 31. Se fossem jogadores de futebol , poderia se dizer que são experientes, mas na vida pública ainda dão seus primeiros passos. Embora já tenham mostrado grande poder de articulação política.

NAS REDES SOCIAIS

Uesley, em suas últimas publicações nas redes sociais, destaca valores e ideais da família, enquanto Mário João tenta convencer o eleitorado com o apoio de pesos-pesados, como o deputado federal Da Vitória (Cidadania) e o governador Renato Casagrande (PSB).

CARAVANA DO CORONA

O vice na chapa de Fabrício Gandini (Cidadania), Nathan Medeiros (PSL), anunciou na segunda-feira (2) que está com o novo coronavírus. Ele esteve no evento com mais de 2 mil pessoas no último dia 26, no Álvares Cabral. Depois disso, passou por caravanas nos bairros Redenção, Inhanguetá, São José, Santo André, Nova Palestina, Santo Antônio e São Pedro.

SANTO ANTÔNIO, VALEI-ME!

Santo Antônio é o bairro de Vitória que tem a situação mais crítica para a Covid, entre os locais visitados pelo vice de Gandini. É o nono em incidência, com 418 casos, e teve 67 confirmações de pacientes do bairro com a doença, de setembro a outubro, havendo uma média de duas ocorrências por dia.

COVID VIRTUAL E REAL

Programa de Fabrício Gandini mostrou o candidato, respondendo da TV, às dúvidas de eleitores num encontro presencial com o vice dele, Nathan Medeiros. Gandini se justificou que estava isolado por estar infectado pelo coronavírus. Nathan, naquele momento reunido com os moradores, estava assintomático.

O 13 DE ASSUMÇÃO

Capitão Assumção, candidato do Patriota a prefeito de Vitória, recebeu pouco mais de R$ 13 mil de recursos para a sua campanha.

CAUSA NOBRE

A candidata a vereadora por Vitória Renata Bonfim (PV) promete atuar pelo chamdo “abolicionismo animal”, caso seja eleita. Trata-se de um movimento que prega a libertação dos animais de qualquer forma de exploração ou crueldade praticada pelos seres humanos.

LOCUTOR VOLTOU

Recém-saído da UTI e recuperado da Covid-19, o candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (Pros) voltou às ruas nesta terça-feira (3), em Porto de Santana, acompanhado do deputado federal Amaro Neto (Republicanos).

TODOS NO MESMO PORTO

Por coincidência, os candidatos de Cariacica resolveram começar a terça-feira (3) em Porto de Santana: Euclério Sampaio (DEM), Professor Saulo Andreon (PSB), Sandro Locutor (Pros) e Marcos Bruno (Rede) passaram pelo bairro e chegaram a se cruzar, mas cada um seguiu seu caminho. Na paz!

QUEM, LAMAS?

Bruno Lamas (PSB) diz que há 24 anos há alternância entre dois políticos no posto de prefeito da Serra. E aí ele questiona: “Quem é candidato que é trabalhador, da paz e do bem e que vai unir a prefeitura e o governo do Estado?”. Quem, Raimundo Nonato?

AUTOAJUDA DA DRA. GRACIMERI

E assim esta terça-feira (3) se iniciou com uma mensagem do “Café Coado” da candidata Gracimeri Gaviorno (PSC). “Comece o dia agradecendo a oportunidade de mostrar ao mundo todo o seu potencial. Faça sempre o seu melhor”.

QUE CACHORRADA!

Neucimar Fraga (PSD) visitou um imóvel de uma cidadã de Vila Velha que cuida de animais. Quando ela soltou que tem 55 cachorros, ele se empolgou. “Cinquenta e cinco é um bom número”, disse, empolgado, fazendo alusão ao número dele nas urnas. A mulher não deu muita bola, e completou que tinha ainda mais 14 gatos.

CLUBE DO CORONA

Falando em Neucimar Fraga, o ex-prefeito é mais um no seleto grupo do “Clube da Covid-19”. Em Vila Velha, ele e Max Filho (PSDB) integram esse time. Já em Vitória, Fabrício Gandini e o vice Nathan estão com a doença. Em Cariacica, Sandro Locutor se recuperou e Subtenente Assis (PTB) está de repouso.

DOUTOR, ISTO É GRAVE?

Doutor Hércules (MDB), a propósito, está sempre ao lado de Neucimar. O deputado estadual tem 81 anos e faz parte do grupo de risco do coronavírus.

ELE SEGUE NO TUBO

A campanha de Arnaldinho Borgo no YouTube segue no ar. A Justiça Eleitoral garantiu a segunda vitória ao candidato do Podemos à Prefeitura de Vila Velha, nesta segunda-feira (2), contra o PTB, que questionava a legalidade das divulgações dos vídeos de campanha do candidato.

PAVÃO COM OS ANIMAIS

Klisthian Pavão (Podemos) promete que vai ter um programa voltado para animais abandonados em Mimoso do Sul.

VOVÔS E VOVÓS, UNI-VOS!

Vinte cidades do Espírito Santo não têm eleitores com 100 anos ou mais registrados na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

FUTURO GARANTIDO

Viana fez escola. A cidade que ergueu o primeiro cemitério vertical do Estado inspirou Toninho de Deus (Patriota), candidato a prefeito de Conceição da Barra. Se eleito, ele promete fazer um cemitério igualzinho na cidade do Norte do Estado.

DEUS&CIA.

Conceição da Barra, por sinal, tem candidatos com nomes curiosos concorrendo à prefeitura. Além de Toninho de Deus (ainda bem que é!), estão no páreo Cazuza, Manoel Pé de Boi e Mateusinho do Povão.

ALÔ, ELEITOR DOS EUA!