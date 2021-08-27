Poucas&Boas: Depois de ofensas a Cristo, muro no ES tem mensagem pela droga

A mais nova pichação em Dores do Rio Preto, num desafio à lei Crédito: Prefeitura de Dores do Rio Preto

O pichador anônimo ataca novamente. Depois de pintar um muro no interior de Dores do Rio Preto, no Caparaó, com mensagens ofensivas a Jesus Cristo e favoráveis ao nazismo, o provocador agora pichou o local com dizeres que remetem a uma das variedades de maconha mais famosas da Colômbia. A prefeitura local, claro, teve que mais uma vez mobilizar mão de obra e gastar tinta para pintar a mensagem exibida em via pública.

O EFEITO NO CÉREBRO

Como a coluna não entende nada do assunto, foi pesquisar e descobriu que a Colombian Gold (o nome correto) é uma variedade de maconha com intensa ação no cérebro dos seus usuários. “Sua principal característica é uma onda que te dá energia para ser usada de alguma maneira, seja fazendo exercícios, trabalhando, estudando ou quaisquer outras atividades que tenha em mente”, ensina um site especializado.

C MARA DE VILA VELHA PODE TER NOVA SEDE

A Câmara de Vila Velha pode mudar de sede. O assunto já está sendo debatido com o presidente da Casa, Bruno Lorenzutti, e os demais vereadores. “Estamos estudando algumas opções, haja vista que o prédio atual, na Prainha, está no local há mais de 40 anos e não possui a acessibilidade adequada, tem dificuldade de expansão e problemas de adequação na parte elétrica e em tecnologia”, diz o presidente.

É GOLPE!

Foi criado no Instagram um perfil falso do prefeito de Ecoporanga, Elias Dal’Col. O bandido está solicitando informações privadas dos internautas. O perfil falso é @eliasdal6, mas o oficial é @dalcolelias.

O SAMBA DE LUTO

Morreu na quarta-feira (25) Valter Gomes Ferreira, o “Valtinho Espingarda”, como era conhecido carinhosamente o mais antigo integrante da velha guarda da Unidos da Piedade. Valtinho, a gente não vai deixar o samba morrer. Vá na paz!

A VEZ DOS QUE ESTAVAM SEM VEZ

Aberta nesta quinta (26), a Feira das Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Femipe) está reunindo os setores que mais sofreram com a pandemia, por terem sido os primeiros a fechar e os últimos a retornarem: cerimoniais e eventos sociais, academias de ginástica, turismo, bares e restaurantes e varejo.

CAUTELA E SEGURANÇA

O objetivo da Femipe, que vai até este domingo (28) na Praça do Papa, em Vitória, é exatamente passar segurança ao público de que estas áreas estão prontas para voltar a trabalhar dentro dos protocolos de segurança exigidos pela pandemia.

PEGADINHA

A Prefeitura de Colatina bateu bumbo e publicou nas redes sociais a seguinte mensagem: “Confirmada 3ª Ponte (em letras garrafais)”. Mas, antes de comemorar, o leitor deve observar bem, em letras menores, logo abaixo de três fotos da cidade, o que está escrito: “Anunciado recurso de R$ 1,9 milhão para projeto (sim, PRO-JE-TO) de construção da terceira ponte em Colatina”. Um pouquinho diferente, né?

ESTE LULINHA É FOGO!

O filho 04 de Jair Bolsonaro foi morar numa mansão avaliada em R$ 3,2 milhões. A mãe de Jair Renan, Ana Cristina Bolsonaro, diz que vai pagar R$ 8,1 mil de aluguel pelo palacete em Brasília.

VIVA A ANISTIA!

O grupo formado pela Geração de 1968 no Espírito Santo não pretende deixar passar em branco os 42 anos da assinatura da Lei de Anistia no Brasil. Neste sábado (28), às 10h, no prédio do antigo Hotel Imperial, na entrada da Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, será instalada uma rádio que vai tocar canções de protesto e músicas dos anos 1960.

VILA A LIBERDADE!

No mesmo prédio haverá exibição de filmes, documentários e palestras e depois será realizado um ato público no monumento em homenagem aos capixabas mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Neste local será montada uma barraca para venda de camisas e distribuição de panfletos.

TEM ALGUÉM AÍ?

O Espírito Santo, que teve grande parte da sua cobertura florestal devastada ao longo dos anos, novamente convive com o drama da seca e da estiagem em vários municípios. Por falar nisso, cadê a tão falada Barragem dos Imigrantes, que daria segurança hídrica à região da Grande Vitória? Pelo que consta, tem dinheiro na conta, a obra já está licenciada e foi até licitada. Com a palavra, o governo do Estado.

MARIDÃO DO ANO

Max Filho dando duro na cozinha Crédito: Reprodução do Facebook

Max Filho (PSDB) tem publicado sua rotina nas redes sociais. A mais recente postagem da fase maridão exemplar mostra o ex-prefeito de Vila Velha lavando louça em casa. “Mesmo com a rotina de trabalho presencial, que tem me tirado antes do meio-dia de casa, sempre dou um jeitinho de somar nas atividades domésticas. Enquanto minha esposa cozinha, eu ajudo com a louça.” Parabéns!

I$$O QUE É AMOR AO PRÓXIMO

A CPI da Covid descobriu que um cidadão largou um emprego de R$ 30 mil mensais, na Anvisa, para trabalhar de graça para o Ministério da Saúde nas negociaçõe$ das vacinas. Coisa linda!

MEDALHA CONTRA A VIOLÊNCIA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) protocolou projeto de resolução para criar a medalha Delegada Zoraydes Izabel Duboc. A honraria, em nome de uma das pioneiras como delegada na Polícia Civil, quer homenagear as profissionais de segurança que lutam contra a violência contra a mulher.

TRANSCOL AIR SEM AR

Leitor da coluna pensou que estivesse até no Transcol ao entrar num avião em Vitória com destino a São Paulo. O ar-condicionado da aeronave não foi ligado antes do embarque.

FAÇAM O QUE EU DIGO...

O secretariado da prefeita "feminista" de Boa Esperança: uma em 11 Crédito: Divulgação

A prefeita de Boa Esperança, Fernanda Milanese (Solidariedade), fez um bonito discurso de posse nesta sexta-feira (27), valorizando e incentivando a mulher na ocupação de espaços públicos e também na participação feminina na política. Entretanto, quando a alcaide foi apresentar o seu secretariado, uma surpresa: entre os 11 auxiliares, só havia uma mulher.

ALÔ, DONA DILMA!