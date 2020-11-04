Poucas&Boas: Prefeito divulga aula de dança eleitoral. Veja o vídeo

A dancinha da campanha de Daniel da Açaí Crédito: Reprodução de vídeo

Música já é tradição nas campanhas eleitorais. Dependendo do jingle, a letra chiclete fica na cabeça. Mas em São Mateus , o prefeito Daniel Santana, o Daniel da Açaí ( PSDB ), o candidato à reeleição que só usa camisa branca estilizada de uma famosa marca com jacaré, foi além e criou um vídeo ensinando os passos da coreografia da música do prefeito.

Quem conhece diz que o vídeo tem bem o estilo de Guriri, balneário famoso do município e com Carnaval embalado nos mais diferentes estilos de música popular, do axé ao arrocha. Os dançarinos Lil Rick, Alice e Pyu mostram os passos dignos de um aerohit e até com “sarrada”, um tipo de movimento pélvico que o dançarino faz ao pular.

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Só não vale se empolgar com a coreografia e depois ficar com as costas travadas. São pelo menos mais 10 dias de batalha na rua.

AGRESSÃO AO PORTUGUÊS

Candidatos de Vitória têm abusado dos erros de português nas propagandas eleitorais exibidas na TV. Lamentável para quem só depende dessas legendas para se informar sobre os postulantes.

OLHA O BARULHO!

Na reta final da campanha e com tantos candidatos contaminados pela Covid-19, a grande aposta de muitos têm sido rodar os bairros em cima de trios elétricos. Na falta de abraços e tapinhas nas costas, o jeito é sair divulgando as propostas no microfone. O eleitor agradece a quem respeitar os decibéis!

SUBIU PRA BAIXO

Depois da divulgação da pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Gazeta, tem gente usando o hit "O homem disparou" para se referir ao aumento da rejeição do candidato Capitão Assumção (Patriota). Não é para menos. Em 20 dias, ele foi de 35% para 41% nesse quesito.

CRISTÃOS DE FORA

Vídeo que circula nas redes sociais mostra que o Democracia Cristã abandonou a parceria com o PSDB, na Serra, por causa de supostos acordos não cumpridos com Vandinho Leite, candidato tucano no município serrano.

PROMESSÔMETROZINHO DO XAMBINHO

Alexandre Xambinho (PL) promete aumentar o programa da saúde da família na Serra.

COM COVID, SEM JANTAR

Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PSD) seguem de molho por causa do contágio com o novo coronavírus. O prefeito remarcou um jantar de adesão à campanha para o próximo dia 11, enquanto Neucimar passou a batuta para o deputado estadual Doutor Hércules (MDB) apresentar as propostas da saúde.

O ANIMADOR ELEITORAL

Marcos Bruno (Rede), em evento de sua campanha em Cariacica, parecia um animador ao conversar com os presentes. “Alegria, mão para cima, energia!”.

OS MENORES

Os menores locais de votação no Estado estão em Alegre e em Guarapari. Trata-se da escola alegrense Feliz Lembrança, no Sul, e o Centro Comunitário Santa Luzia, na Cidade-Saúde. Ambos comportam 100 eleitores, cada.

O MAIOR

E o maior local de votação do Espírito Santo é a Escola SEB, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, que conta com 9.832 eleitores aptos e 28 seções disponíveis.

EDELIO E MARRONZINHO

Poderia ser dupla sertaneja, mas Edélio Guedes (MDB) e Marronzinho (PDT) formam uma das chapas na disputa em Afonso Cláudio.

CANDIDATO RAIZ

A candidata a prefeita de Domingos Martins Daiane Oliveira (Republicanos) promete que vai haver uma disciplina optativa na rede municipal de técnicas e culturas agrícolas.

JPs NA CAMPANHA

A eleição de Ibitirama tem uma curiosidade: os candidatos a prefeito têm seus nomes que começam com letra “J” ou com a letra “P”. São eles: Javan (DEM), Juberto Mota (Podemos), Paulinho Jacinto (PV) e Paulo Lemos (PSD).

MISTÉRIO, MISTÉRIO...

Micula (Republicanos) é o apelido do candidato Paulo Sérgio de Nardi em João Neiva. Os significados são diversos. Pode vir da comuna romena, localizada na região da Transilvânia, ou do osso que fica numa região, digamos, mais íntima da galinha.

DEVE SER BOM

Vila Valério só tem 12 mil eleitores, mas apresenta seis candidatos a prefeito. Um candidato para 2 mil pessoas – quase para um condomínio inteiro. Qual o segredo da Vila, gente?

GILSON, O MODESTO

Gilson Amaro (PP), na busca pela reeleição em Santa Teresa, é curto e grosso no seu recado à população e aos concorrentes. “Inventar, copiar, fantasiar e criticar. Gilson tem apenas um verbo: realizar”.

O CIRCO AMERICANO

Nunca antes na história os brasileiros estiveram tão interessados na eleição americana. Tem gente acompanhando a apuração dos votos como se fosse decisão de Copa do Mundo.

SINAIS, FORTES SINAIS...

No desenho “Os Simpsons”, famoso por "prever" acontecimentos, o mundo acaba em 20/01/2021. O dia da posse do "novo" presidente dos EUA será em... 20/01/2021.

DOS ANJOS INFERNIZANDO

Mazinho dos Anjos (PSD) segue com seus ataques contra Fabrício Gandini (Cidadania). Desta vez, mostrou um vídeo de 2018 no qual o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), ao lado de Gandini, prometia que a obra de uma escola, em Inhanguetá, seria finalizada. O deputado ainda disse que esperava pela finalização em 2019. A construção segue em andamento.

ALÔ, EUA!