Poucas&Boas: Candidato escala até parede para pedir voto no ES

Lyra e a vice em busca de voto nas alturas em Viana Crédito: Assessoria de campanha

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal Wylys Lyra (MDB) está, literalmente, escalando até parede para pedir votos em Viana. Durante caminhada, nesta quarta-feira (28), uma mulher queria conversar com o candidato a prefeito , mas não conseguia descer. Sobrou então para o policial escalar a parede usando sapato social e encontrar o jeitinho para convencer a senhora. Lá ele ficou pendurado.

Quando não é a vez de Lyra escalar, sobra para a candidata a vice, Luzinete Deolindo (PV), ir lá no alto das janelas. Só que nesta quinta-feira (29), ela foi além e precisou que o policial desse o apoio para ela subir e se pendurar na grade. Cuidado com os acidentes! E use máscara, candidato. A pandemia ainda está bem longe de terminar.

SETE CANDIDATOS E UM DESTINO

Sete dos 14 candidatos à Prefeitura de Vitória participaram pela manhã do evento do Fórum Evangélico do Espírito Santo. Estiveram na sabatina Halpher Luiggi (PL), João Coser (PT), Coronel Nylton (Novo), Neuzinha (PSDB), Sérgio Sá (PSB), Pazolini (Republicanos) e Mazinho dos Anjos (PSD).

PSBREGANEJO

Pelo visto, a trilha sonora que mais toca no PSB, para as eleições de Vitória, é “Infiel”, de Marília Mendonça. O refrão do modão da sertaneja vai desse jeito. “Infiel/ Eu quero ver você morar num motel/ Estou te expulsando do meu coração/ Assuma as consequências dessa traição”.

TALK-SHOW SELETIVO

Sérgio Sá, inclusive, tem usado muito a criatividade para se comunicar com os eleitores. Agora, está respondendo às perguntas nas redes sociais. As que ele escolhe, evidentemente.

ATO NOBRE

No começo da noite desta quarta (8), Fabrício Gandini (Cidadania) divulgou que estava com febre e com suspeita de Covid-19. E no final da noite, o colega de parlamento – e rival pela Prefeitura de Vitória – Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) divulgou nota à imprensa desejando melhoras ao deputado e “plena recuperação”. “Passamos pelos efeitos severos da doença e da difícil privação de convívio com familiares e amigos. Estendemos nossa solidariedade a todos os capixabas que enfrentam essa pandemia”, disse o policial civil.

EFEITO CASCATA

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) informou que começou a apresentar tosse e leve indisposição no final da noite de segunda-feira (26). Desde então, manteve apenas a agenda de compromissos virtuais e imediatamente realizou um teste de Covid-19, que apresentou resultado positivo. Rigoni esteve presente, também na última segunda-feira (26), no encontro com mais de 2 mil pessoas para celebrar a candidatura de Fabrício Gandini.

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA

Menos de 24 horas após o episódio de Gandini, João Coser (PT) publicou foto em suas redes sociais limpando a mão com álcool em gel e destacando o tamanho da crise sanitária no país. Ressaltou que a pandemia tem afetado psicologicamente muitos moradores e que pretende instalar um centro dedicado à saúde mental em Vitória.

CONTAS EQUILIBRADAS

Dos cinco candidatos que lideram a corrida pela Prefeitura da Serra, três deles conseguiram arrecadar mais do que as despesas que já contrataram. Líder na pesquisa Ibope/Rede Gazeta, o deputado federal e ex-prefeito do município Sérgio Vidigal (PDT) declarou gastos financeiros de R$ 504.990,12 enquanto as receitas somam R$ 508.500. Em segundo lugar nas pesquisas, o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) contabiliza R$ 690 mil em caixa, já as despesas somam R$ 567.965,75. Também deputado estadual, Alexandre Xambinho (PL), em quinto na pesquisa de intenção de votos, arrecadou R$ 401.500 e gastou R$ 287.968,10.

NO VERMELHO

Em terceiro lugar na pesquisa Ibope, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) já declarou R$ 549.257,76 em gastos financeiros enquanto a arrecadação está em R$ 372.900. E Fabio Duarte (Rede) informou R$ 462.676,66 em gastos e que recebeu R$ 400 mil do fundo eleitoral.

CORONA EM MAX

Max Filho (PSDB) é mais um a divulgar que está com o novo coronavírus. A equipe dele também passará por testes. O prefeito de Vila Velha está em isolamento.

0 19 PEGOU

De uma raposa política: "O 19 pegou Max Filho. Mas não é Arnaldinho Borgo, seu adversário do Podemos. É a Covid mesmo".

O "AMIGO" DO PRIMO

Neucimar Fraga (PSD) encontrou em Guaranhuns o candidato da Rede Rafael Primo. Do alto do trio, disse que iria apoiar Rafael se o redista fosse para o segundo turno. Na verdade, Fraga quer o contrário, já que está mais próximo disso.

SECRETARIA DAS ENCHENTES

Com programa de TV gravado em dia de chuva, Doutor Hudson Leal (Republicanos), devidamente trajado com capa para não se molhar, prometeu que Vila Velha vai ter uma secretaria destinada para limpeza regular de rios e canais. Segundo ele, medida para combater as enchentes. Aliás, se eleito, não vai adiantar nem capa de chuva na encharcada Vila Velha.

DO YOU SPEAK ENGLISH, EUCLÉRIO?

Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito em Cariacica, compartilhou que foi aluno do Colégio Passionista, em Jardim América, e mostrou o boletim de quando estava na quinta série. Tinha média “A” em Inglês, mas já ficava com a nota “C” nas disciplinas de Geografia e Educação Física.

PROMESSA OFICIAL

Jaqueline Moraes (PSB) usa em vídeo promessas em nome do governo e do governador Renato Casagrande (PSB) para alavancar Cariacica e o candidato socialista Professor Saulo Andreon.

É DE VOTAR?

Boa Fruta ou Milanese? Poderia ser um cardápio em um restaurante de Boa Esperança, mas são as opções que o eleitor do município terá nas urnas, no dia 15 de novembro. Dois candidatos disputam a prefeitura: Cláudio Boa Fruta (DEM) e Romualdo Milanese (SDD).

LULU BICICLETINHA

Luciano Pingo (Republicanos) tem andado de bicicleta para fazer a sua campanha para prefeito em Ibatiba.

NÃO QUER EVITAR A FADIGA

No seriado Chaves, o carteiro Jaiminho, de Tangamandápio, vivia delegando suas tarefas a outros personagens do programa porque queria “evitar a fadiga”. Já em Ponto Belo, outro Jaiminho (PSB), servidor público estadual, quer garantir pelos próximos quatro anos o trabalho de administrar o município capixaba.

LINHARES CERCADA

Marcos Garcia (PV) quer implantar o cerco eletrônico em Linhares. O município do Norte capixaba tem problemas sérios com assassinatos e crimes contra o patrimônio.

BODINHO SENTIMENTAL

Edson Fosse, o Bodinho (Republicanos), avisa aos eleitores de Jerônimo Monteiro: “Não vote por obrigação. Vote com o coração”.

CONSTATAÇÃO

Esta campanha eleitoral está altamente contagi… osa.

ALÔ, BOLSONARO!