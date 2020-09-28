Candidato a prefeito no ES oferece até café no leito do Rio Itapemirim

Diego Libardi (de camisa azul e barba) toma café com ambientalistas no Itapemirim Crédito: Foto do leitor

O primeiro dia da campanha eleitoral 2020 nos municípios do ES teve de tudo. De tudo mesmo. Em Cachoeiro, o candidato a prefeito Diego Libardi (DEM) chegou a servir um café da manhã a ambientalistas , dentro do “leito do Rio Itapemirim, chamando atenção de quem passava pelo local.

VITÓRIA DOS GESTOS

A campanha em Vitória iniciou-se com a moda dos gestos. Candidato a prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos) investiu no cumprimento com as mãos fechadas, iniciativa que denominou como “toque da paz”, enquanto Neuzinha (PSDB) apostava no gesto da união.

MOMENTO FAMÍLIA

Os candidatos na Capital também tiveram seus momentos em família. A agenda de primeiro dia de campanha do deputado estadual Pazolini, começou com caminhada na feiras de Maruípe. Em seguida ele teve um compromisso fora da agenda eleitoral: a solenidade de Primeira Eucaristia da filha Lorena, de 11 anos, na igreja Santa Rita, na Praia do Canto. Enquanto isso, Gandini (Cidadania) fez passeio ciclístico com mulher e filha.

GOVERNADOR MALHANDO

O governador Renato Casagrande (PSB) escolheu a Praia de Camburi para um passeio de domingo. Mas não foi para qualquer tipo de compromisso com campanha. Ele foi praticar exercícios físicos. Está precisando mesmo.

CADÊ O PT?

A arte da campanha de João Coser não faz nenhuma alusão ao Partido dos Trabalhadores (PT).

SEMPRE ELE

Sobrou até para o campeão do The Voice Kids Jeremias Reis cantar o jingle do candidato da Rede à Prefeitura da Serra, Fábio Duarte.

CONCIDÊNCIAS, NÉ?

O marketing político tem registrado coincidências nos modelos de banners dos candidatos. As artes dos candidatos Wanderson Bueno (Podemos), de Viana, e Fábio Duarte (Rede), da Serra, são muito semelhantes. Parece também que o grupo que fez o banner do candidato a vereador de Cariacica César Lucas bebeu da mesma fonte.

O ÚNICO BARRADO

Os servidores comissionados da Prefeitura da Serra tiveram, na semana que passou, uma reunião especial em um cerimonial. O motivo? O apoio à campanha do candidato da situação Fábio Duarte. Para não haver vazamento, houve um "convidado" que não podia entrar: o celular. Todo mundo deveria ficar sem seus telefones no encontro.

O CANDIDATO OFICIAL

O telefone sem fio da reunião aponta o atual Poder Executivo serrano muito confiante com a eleição do candidato da Rede. Segundo a coluna apurou, houve exigência para que os votos dos comissionados fossem para a base de vereadores de Fábio Duarte. Seiscentas pessoas estavam presentes na reunião. Cuidado com a Covid, gente!

AUTISTA À DIREITA

O PRTB, que diz ser o único partido de direita nas eleições, apostou na candidata Cláudia Autista (este é o nome para as urnas) para a disputa da Prefeitura de Vila Velha. Aliás, há congestionamento de candidatos de direita na cidade: Doutor Hudson Leal (Republicanos), Coronel Wagner (PL) e Amarildo Lovato (PSL). Lovato, curiosamente, é ligado ao deputado Coronel Quintino, muito ligado ao governador Casagrande.

O BARULHO...

Arnaldinho Borgo (Podemos) fez um adesivaço na Praça de Gaivotas para turbinar a sua campanha. Havia até trio elétrico no local.

...E O VELHO NORMAL

Logo depois que acabou o evento, a praça voltou ao seu momento de normalidade, inclusive com a presença de moradores em situação de rua.

O HOMEM DO SAPATO LUSTRADO

Euclério Sampaio (DEM) foi o primeiro a colocar o vídeo da campanha entre os candidatos em Cariacica. De sapato lustrado, dá bom-dia ao cidadão cariaciquense João. E diz no vídeo que vai disputar a eleição pelo moradora da cidade. Combinado.

PAZUELLO NÃO CURTIU

Por falar em Euclério, no vídeo o deputado estadual está devidamente protegido com máscara, mas, estranhamente, sai por Cariacica afora cumprimentando eleitores. Nem o ministro-general da Saúde deve ter aprovado essa imprudência em tempos de pandemia.

HORA DO NETO

Fonseca Neto (PSD), filho do diplomata José Carlos da Fonseca Júnior, vem como candidato a vice-prefeito na chapa de Teté (PSDB), em São José do Calçado.

OS OPOSTOS SE ATRAEM EM COLATINA

O PSB abriu mão da candidatura própria em Colatina para apoiar Maricélis (Cidadania). Assim, Paulo Foletto e Da Vitória estão juntos na disputa municipal. O vice escolhido pela coligação que ainda conta com Podemos, Avante e PSL será o empresário do ramo de eventos Leo Produções (PSL).

É APENAS O COMEÇO