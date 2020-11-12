Poucas&Boas: Candidato a prefeito no ES quer ser o “Bolsonaro capixaba”

O santinho com as promessas de Nicolau Carone Crédito: Reprodução da internet

Não faltam promessas na campanha de Nicolau Carone (PMB), candidato bolsonarista a prefeito de Anchieta. Ele afirma que vai seguir o exemplo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e promete acabar com a corrupção no município do litoral Sul. Segundo ele, sua gestão servirá de exemplo para todo o país. E como o eleitor poderá fiscalizar isso?

A resposta está no santinho de Carone. Ele pede ao eleitor que não rasgue o papel, mas que o guarde e vá à prefeitura depois cobrar do candidato. Dizem por lá que guardar o santinho é fácil. O resto...

COMÍCIO AMBULANTE

Candidato a vereador em Vitória, Mikail Coser (PT) inovou: com uma caixinha de som na mão, ele vem percorrendo o bairro Jardim Camburi em busca de votos. O petista alterna mensagens gravadas com pedidos de apoio ao vivo.

ENFIM, A PAZ

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Fabrício Gandini (Cidadania) ficaram um dia sem brigar durante o último horário eleitoral gratuito do primeiro turno.

OBSESSÃO DO CAPITÃO

Com 5% de intenção de votos em Vitória, segundo pesquisa do Ibope, Capitão Assumção (Patriota) tem dedicado espaço em suas redes sociais para atacar o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol).

ZEZITO SENDO ZEZITO

O candidato a vereador Zezito Maio (Cidadania) se empolgou ao defender o retorno do aquaviário em Vitória. Disse que a regiões de baías e costas são a “oitava maravilha do mundo” e ainda cravou uma pérola. “Vitória não pode ficar de costas para o mar, mas sim de frente para o mar”. Copiado.

RIGONI, O DESTEMIDO

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) participou na noite desta quarta-feira (11) da agenda de um candidato a vereador de Vitória num badalado bar da Praia do Canto. Mesa cheia e aglomeração. E olha que Rigoni recentemente teve Covid-19 e foi um dos presentes ao evento com mais de 2 mil pessoas, no último dia 26, promovido pela campanha de Fabrício Gandini – que também contraiu o novo coronavírus.

PEDIR É MAIS BARATO

Com a campanha mais restrita e chegando ao fim, a maioria dos candidatos tem feito o que pode para conquistar votos. Duas ações têm sido praticamente usadas por todos em Vitória: pedir ao eleitor que consiga mais um voto de um amigo ou de um familiar; e pedir aos amigos de fora da Capital que indiquem o candidato aos parentes que votam por aqui.

FAZENDO AS CONTAS

Neucimar Fraga (PSD), em seu último programa no horário eleitoral, apresentou dados estatísticos e fórmulas matemáticas para provar que foi o melhor prefeito da história de Vila Velha. Resta saber se a aritmética do eleitor é a mesma do ex-prefeito.

E SEM MODÉSTIA

Max Filho (PSDB), por sua vez, fez um cozidão de tudo que foi feito na sua gestão. Pontuou que foi uma gestão “sem escândalos e sem estardalhaço”.

SUCESSO DA BRILHANTINA

O cantor e compositor Michael Sullivan anunciou apoio ao candidato Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica. Só faltou cantar o grande sucesso dele, ao lado de Paulo Massadas: “Eu sou do tempo do topete, brilhantina e vaselina”.

PASTORES DE VOTOS

Sandro Locutor (Pros) segue em busca de apoio de lideranças religiosas e obteve o suporte da seccional de Cariacica da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Espírito Santo.

COM O SACO ALHEIO

A campanha eleitoral na Grande Vitória provou a máxima de Lavoisier, considerado o pai da Química. Segundo ele, "na natureza nada se cria, tudo se transforma". E foi assim que o candidato a prefeito da Serra Vandinho Leite (PSDB) copiou um vídeo do candidato a prefeito de Vitória Mazinho dos Anjos (PSD). Na propaganda, os adversários vão sendo citados, criticados e colocados dentro do mesmo saco. Os marqueteiros de Mazinho agradecem pela homenagem.

JEJUM ELEITORAL

Faltam mais três dias para acabar o prometido jejum de Vandinho. O banquete já está pronto?

ESTRELAS NA CAMPANHA

Alcântaro Filho (PSD) tem recebido apoios mais fortes nos últimos dias. Além de Amaro Neto (Republicanos) abraçar a campanha do candidato em Aracruz, quem apareceu para dar uma força foi o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos).

3+1 = 4

A direção do Podemos de Linhares diz que corrigiu uma informação errada que constava do programa de governo de Eliana Dadalto registrado na Justiça Eleitoral. O programa da candidata a prefeita vale agora por quatro anos (2021-2024), e não por apenas três (2021-2023), como mostrou a coluna nesta quarta-feira (11)

CONSERVAR O QUÊ?

Se antigamente os candidatos adotavam o slogan “democrata cristão”, defendido por José Maria Eymael (DC), agora o que mais tem é “cristão conservador”. Pelo visto, a democracia está fora de moda.

IÚNA COMEÇOU AGORA?

Coronel Welinton (PV), candidato à reeleição em Iúna, diz que o município descobriu o caminho para o progresso. A cidade, contudo, já tem 130 anos e muita contribuição para a história, principalmente na cultura cafeeira, um símbolo no Caparaó.

BREJETUBA DANDO EXEMPLO

Já em Brejetuba, outra "capital do café” no Caparaó, a participação feminina na política chama atenção. Na coligação do candidato Levi da Mercedinha (PDT), dos 39 candidatos a vereador, 14 são mulheres.

UM FÍSICO EM LINHARES

Guerino Zanon (MDB), em busca do quinto mandato como prefeito de Linhares, mostrou em seu último programa eleitoral que é formado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e que foi o primeiro professor da disciplina aprovado em concurso do Estado.

RIVALIDADE NO GUANDU

Em Baixo Guandu está acontecendo uma disputa eleitoral à parte. O ex-prefeito Lastênio Cardoso (Solidariedade), que já ocupou o cargo por dois mandatos, enfrenta o vice-prefeito Eloy (PDT), apoiado pelo atual chefe do Executivo, Neto Barros (PCdoB), que está terminando seu segundo mandato consecutivo.

VALEI-ME!

Mesmo já tendo passado o Dia das Bruxas (31 de outubro), a campanha deste ano ainda vai ter lidar com outra data de superstição: amanhã é sexta-feira 13!

ALÔ, CAPITÃO ASSUMÇÃO!