Poucas&Boas: Candidata do ES propõe plano para cidade de... Minas Gerais!

Poços de Caldas, cidade mineira na divisa com SP, está no programa de governo de candidata no ES Crédito: Divulgação

A simpática cidade de Dores do Rio Preto, localizada na região do Caparaó , tem 6.771 moradores e 3.010 eleitores. Coladinha a Minas Gerais , a pequena cidade capixaba tem uma candidata a prefeita tão hospitaleira que até coloca em seu plano de governo medidas a serem implementadas no Estado vizinho. Como?

Isso mesmo. A candidata Cláudia Bastos ( PSDB ), servidora pública municipal, se preocupou tanto com o meio ambiente em seu plano, que foi longe demais. Ela promete “implementar efetivamente uma política de saneamento básico e ambiental para Poços de Caldas, articulando ações conjuntas com os municípios vizinhos, alinhadas ao Governo Estadual e Federal”.

Poços de Caldas, uma bela cidade turística no Sul de Minas que faz divisa com São Paulo, fica a 720 km de Dores do Rio Preto. Talvez seja uma mãozinha ao candidato tucano do município mineiro, Sérgio Azevedo. Só falta agora servir um cafezinho com a qualidade renomada do Caparaó. E, por reconhecimento, receber aquele pão de queijo delicioso do Estado vizinho.

CANDIDATURA TERCEIRIZADA

Na entrada da Terceira Ponte, o comitê de campanha de Amarildo Lovato tem mais propaganda de Bolsonaro do que do próprio candidato do PSL a prefeito de Vila Velha.

ENCLAVE COMUNISTA

Namy Chequer (PCdoB) promete revitalizar o Centro da Capital. O jornalista e historiador é morador da região.

SAPATO ALTO

Gandini (Cidadania) jogou bola com crianças descalças na Ilha das Caieiras. Usava um sapato com um salto maior, daqueles que arrancam as unhas dos adversários. Trava alta do jeito que o volante Felipe Melo gostaria de usar.

TÁTICA REPETIDA

Aliás, o futebol com crianças de regiões carentes foi amplamente explorado na campanha. Outros candidatos, como Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), fizeram as mesmas imagens. Cadê o VAR para dizer quem foi o pioneiro?

ELEITORA DO FUTURO

Coronel Nylton Rodrigues (Novo) está na expectativa sobre o seu resultado nas urnas e sobre o nascimento da filha Maria Vitória, que pode acontecer a qualquer momento.

O PARDAL BICOU

Após denúncia no aplicativo Pardal, o Ministério Público Eleitoral entrou com processo contra Gandini por causa de propaganda eleitoral irregular feita com carro de som no bairro Jabour, sem que houvesse carreata. A juíza Gisele Souza de Oliveira, em sua decisão, determinou que isso não ocorra mais e, se houver reincidência, o candidato será multado em R$ 5 mil.

NA BRONCA

Leitor da coluna protocolou denúncia anônima no Ministério Público com relação a informações compartilhadas por um candidato a prefeito da Grande Vitória há um mês e não houve prosseguimento por parte da promotoria. “Pedem para denunciar, o TRE faz campanha para isso, mas não têm rapidez. Aí uma informação errada que é dita por uma pessoa pode se tornar verdade. Isso tira o ânimo de querer ajudar”, reclama.

DE MARTE A VILA VELHA

Renato Casanova, vocalista da banda Casaca, cuja música serviu para acordar um robô em Marte, gravou canção em prol da candidatura de Neucimar Fraga (PSD) para a Prefeitura de Vila Velha. Será que vai despertar alguém?

VALE A PENA VER (O ERRO) DE NOVO

Arnaldinho Borgo (Podemos) compartilhou imagens dos erros de gravação da sua campanha. Não faltam caras e bocas do candidato canela-verde.

PROMESSÔMETRO DO EUCLÉRIO

Euclério Sampaio (DEM) cravou: se for prefeito de Cariacica, todas as unidades de saúde vão funcionar até 22h. Já combinou com os servidores?

MÚSICA PARA O LOCUTOR

O cantor católico e deputado federal mineiro Eros Biondini (Pros) anunciou apoio à candidatura de Sandro Locutor, seu colega de partido, em Cariacica. Diz o parlamentar que que o candidato terá todo suporte para fazer uma boa gestão.

A VAQUINHA DO CANDIDATO

É isso mesmo. Uma vaquinha dançarina está fazendo a coreografia da música da campanha do candidato Fábio Duarte (Rede) para a Prefeitura da Serra. Já apareceram na coreografia e abordando outros temas um pastor-alemão, o Papai Noel e até uma girafa.

AGORA VAI

Luciana Malini (PP), para turbinar sua campanha pela Prefeitura da Serra, ganhou apoio da colega de partido Maria Helena, que está na disputa em Guarapari.

SUJEIRA NA FEIRA

Mesmo em tempos de discussão ambiental em todos os níveis, é possível ver que a campanha eleitoral ainda não consegue criar alternativas para evitar o acúmulo de panfletos e santinhos pelas ruas da cidade. Nas feiras é notório que a maioria das pessoas descarta os papéis no chão. Fica o desafio para que os candidatos promovam campanhas com menos papel.

TEM JAPONÊS NA ELEIÇÃO

Nova Venécia, município cujo nome faz alusão à cidade italiana de Veneza, tem um candidato a vice com nome japonês: É Toyota, que está na chapa de Antônio Emílio (Cidadania). Vamos ver ser o sr. Honda e a sra. Suzuki vão aprovar.

CINDERELA NO SUL DO ESTADO

Em Apiacá, o candidato do PDT, Marcelo Chierici Laurindo, é conhecido como Marcelo da Cinderela. Resta saber se ele já deu a quem ama um sapatinho de cristal.

NÃO HÁ VAGAS

Alegre tem somente 23.434 eleitores, mas conta, literalmente, com uma mão o número de candidatos na disputa pela prefeitura. São eles: Alexandre Nazário (PT), Capitão Rômulo (PP), Nirrô (SDD), Romário Brasil (DEM) e Zé Pedro (PSD).

VILA VELHA NA ENFERMARIA

Em Vila Velha, há três candidatas à Câmara Municipal que tem Enfermeira no nome. Talvez seja um indicativo deque o Legislativo da cidade ainda tenha cura.

ALÔ, ELEITOR!