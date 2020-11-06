Poucas&Boas: Campeão de levantamento de peso quer ser prefeito no ES

Pablo da Academia tem que mostrar força aos eleitores de Pinheiros Crédito: Reprodução das redes sociais

A eleição para Pinheiros , município com pouco mais de 27 mil habitantes, está animada e tem a presença de cinco candidatos. E um deles tem a força. Não se trata de um He-Man, mas sim de Pablo da Academia (PRTB).

O professor de Ensino Médio tem uma carreira consolidada com o esporte, principalmente no levantamento de peso. Ele já foi, em 2018, o bíceps mais forte do Arnold Classic, sendo campeão na categoria 90 kg livre. Ainda sobre o Arnold Classic, foi quarto colocado no evento Strong Man. Ele ainda coleciona títulos estaduais, brasileiro e sul-americano.

Resta saber se ele, que tem apresentado propostas para as mais diversas áreas, indo da agricultura à segurança, terá forças para desbancar os adversários, como o candidato à reeleição, Arnóbio Pinheiro (Cidadania).

ELA DANÇOU

A delegada Gracimeri Gaviorno (PSC), candidata a prefeita na Serra, tomou coragem e fez um vídeo com dancinha nas redes sociais. O desempenho dela? Como policial, dizem que sempre foi bom.

TÁ FALTANDO COISA AÍ

O apóstolo Renê Terra Nova abraçou a campanha de Halpher Luiggi (PL) em Vitória e ensinou a receita que um líder político precisa ter: crer em Deus, ser pela família e conservador. Pelo visto, está faltando na mistura ter honestidade, competência e capacidade para gerir um orçamento bilionário.

ERROU NAS CONTAS

Amaro Neto (Republicanos) postou foto da sua caminhada com Édson Magalhães, prefeito que disputa a reeleição em Guarapari. O deputado federal, entretanto, se confundiu: pediu voto para o 40, mas o aliado de Amaro é 45, do PSDB. A propósito, 40 é o número do adversário do prefeito, Gedson Merízio, do PSB.

JUNTOS, MAS SEPARADOS

Adilson Avelina (PSC) apresentou material de campanha no qual aparece ao lado da mulher, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB). O texto informa que eles são lideranças engajadas e que “com Jaqueline no governo e Avelina na prefeitura, Cariacica terá uma representação de peso”. Mas a vice segue fazendo campanha para o socilaista Professor Saulo Andreon.

A BÍBLIA UNE, A ELEIÇÃO SEPARA

E para quem acha que a eleição pode causar alguma atribulação no casal “Avejaque”, o material tem um recado subliminar com a inscrição “Mateus 19:6”. O versículo diz: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe”. Por enquanto, só as eleições os desune – mas só um pouco.

PROMESSA EM JESUS

Neuzinha (PSDB) promete fazer obras no bairro Jesus de Nazareth. Segundo a candidata a prefeito de Vitória, é a única região de periferia com praia. Ela diz que vai concluir o píer da área.

A CAMINHADA DO 1%

A campanha eleitoral vai entrando em sua derradeira semana e cada candidato usa o que pode para tentar chegar ao eleitor. Um pequeno grupo do Novo, com o candidato a prefeito de Vitória Coronel Nylton (1% na pesquisa Ibope/Rede Gazeta), andava a pé pelas ruas de Jardim da Penha, na manhã desta sexta-feira (06), distribuindo material e conversando com os moradores.

RESPEITO À JUSTIÇA

Lorenzo Pazolini (Republicanos) divulgou nota nas redes sociais em que diz que tem total respeito pela Justiça e pela Polícia Federal. Os dois órgãos agiram contra o candidato Fabrício Gandini (Cidadania), após denúncia feita pela campanha dele. A PF fez busca e apreensão na Prefeitura de Vitória.

GANDINI VIDEOMAKER

Gandini, mesmo contagiado com a Covid-19, tem gravado vídeos dentro de sua casa e que têm sido usados pela campanha dele. Em um deles, disse que adversários invadiram o estúdio de gravação dos seus programas eleitorais. Mas não foi a Polícia Federal?

O LOCUTOR DO TRIO

Aproveitando os dotes que tem no seu gogó, Sandro Locutor (Pros), que recentemente teve alta após contrair o novo coronavírus, tem circulado em Cariacica com um pequeno trio elétrico.

A COVID É A CULPADA

Em Vila Velha, mesmo faltando nove dias para o pleito, a campanha segue em banho-maria, com as ausências dos dois candidatos que lideram a disputa. Neucimar Fraga (PSD) e Max Filho (PSDB) seguem cumprindo isolamento enquanto se recuperam da Covid-19.

OS ÍNDIOS RECLAMAM

Vandinho Leite (PSDB) tem apelado para a expressão “chega de caciques”, para pedir pelo fim do revezamento Audifax-Vidigal na Prefeitura da Serra. As pesquisas apontam dificuldade para mudar essa hierarquia.

SÃO TANTAS EMOÇÕES

A candidata à reeleição na Prefeitura de Montanha, Iracy Baltar (Republicanos), postou vídeo informando que deixou a UTI e permanece hospitalizada no quarto. No vídeo, ainda abatida, ela até arriscou a cantar um trecho de "Como é Grande o Meu Amor", um dos maiores sucessos do cachoeirense Roberto Carlos.

G OU H

A escolha de prefeito em Mantenópolis vai na sequência das letras do alfabeto. Com a letra “G” está Geraldinho (PSB). E, na seguinte, Hermínio Hespanhol (MDB).

MAIS UM TRIO DE ATAQUE

Marilândia é outro município com candidatos com nomes dignos de ataque de time de futebol dos anos 1960. Na ponta esquerda, Gutim (PSB). Na ponta direita, Fabriano (PL). E no centro, Cima Fubá (PSDB).

SEGURANÇA NAS ELEIÇÕES

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), faz nova reunião para debater como o pleito será protegido por todos os órgãos responsáveis. O encontro com presença de diversas instituições, como Sesp, TRE, Ministério Público, Polícia Federal e outros, será nesta segunda-feira (9), às 11h. Será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo perfil do YouTube do Poder Legislativo.

FALTA DE RESPEITO

Candidatas a prefeitas têm recebido uma média de 40 tuítes diários com ofensas. No geral, os xingamentos fazem alusões aos corpos das candidatas, à capacidade intelectual, à saúde mental ou aos aspectos morais de suas vidas. Esses e outros tuítes ofensivos foram identificados pelo MonitorA, projeto da Revista AzMina junto ao InternetLab, que coleta e analisa comentários direcionados a candidatas de todos os espectros políticos para compreender as dinâmicas da violência durante as eleições.

MUITA FALTA DE RESPEITO

No primeiro mês de campanha, entre 27 de setembro e 27 de outubro, foram coletados 93.335 tuítes que citam 123 candidatas monitoradas na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As candidatas mais xingadas, no período monitorado, foram Joice Hasselmann (PSL-São Paulo), Manuela D'Ávila (PCdoB - Porto Alegra) e Benedita da Silva (PT-Rio de Janeiro). Os termos mais usados para ofender as candidatas são comunista, Peppa, porca, burra, ridícula, falsa, louca, vagabunda, idiota e hipócrita.

ALÔ, JAIR MESSIAS, FLÁVIO, CARLOS E DUDU!