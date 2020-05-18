Poucas&Boas: Câmara de Vila Velha preserva o emprego dos cães (bravos)

Para vereadora, projeto preservava a integridade dos animais Crédito: Katerina Vulcova/ Pixabay

CONTROLE PRECÁRIO

A parlamentar afirma que as atividades de vigilância animal não são passíveis de fiscalização e de coibição, pois na maioria dos casos esses serviços são prestados de forma clandestina.

DENÚNCIA DE CÃES MALTRATADOS

Segundo Patrícia, os cães utilizados para resguardar imóveis de terceiros ou obras de construção ficam sem qualquer assistência alimentar e veterinária, quase sempre desnutridos e desidratados, em situação de isolamento, sem abrigos, expostos às intempéries e à falta de cuidados e de higiene.

FILAS SEM FIM

O tempo passa, o tempo voa, e as filas na Farmácia Popular de Av. César Hilal, em Vitória, continua numa boa (menos para os pacientes). Tem gente que fica até duas horas para ser atendido. Para quem chegou cedinho, no primeiro horário. Muitas pessoas ficam do lado de fora da farmácia, expostas ao tempo. Até quando, Sesa?

FOGUETÓRIO SUSPEITO

Parece que Jesus de Nazareth vive em festa. É que aumentou muito os foguetórios na região, inclusive de madrugada. Moradores de Bento Ferreira que têm filhos pequenos ou idosos em casa estão se sentindo incomodados. Será que a PM não poderia dar uma olhadinha e conferir o motivo de tanta alegria?

NO BACIÃO

Tem loja no Parque Moscoso fazendo promoção de calcinhas no bacião. A peça íntima está saindo a partir de R$ 3,99.

SÃO E SALVO

Alexandre Salgado, ouvidor-geral da Prefeitura de Vila Velha, retoma nesta segunda (18) o trabalho depois de ter ficado 17 dias em casa se recuperando da Covid-19.

O REBELDE DA QUARENTENA

Por falar nisso, outro leitor conta que um amigo dele, de Vila Velha, todo dia atravessa a Terceira Ponte para a caminhar em Vitória no circuito Cruz do Papa-Iate Clube.

DANDO O EXEMPLO

A Prefeitura da Serra vai reduzir salários de prefeito e secretários durante a pandemia do novo coronavírus. Serão descontados 30% dos salários do prefeito Audifax Barcelos e da vice-prefeita, e 10% dos salários dos secretários. O que acham dessa atitude, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e Poder Executivo?

ESTE É SANTO

A Prefeitura de Linhares entregou a nova Praça “Santo Rigoni” ao moradores do Conjunto Juparanã. Parece, mas não se trata do combativo deputado Felipe Rigoni, que é de Linhares, mas ainda não é santo.

ETS SEM ISOLAMENTO

Parece que há algo mais no ar do ES do que simples aviões de carreira. Além de Vitória, como divulgou a coluna na sexta-feira, agora é uma leitora de Guarapari que garante ter visto algo luminoso não identificado no céu daquela cidade.

A MORTE DO TELEFONE

Leitor da coluna que ainda tem telefone fixo recebeu a ligação de um robô oferecendo um plano funerário com pagamento mensal de R$ 39. O que ele fez: pra continuar vivo e com boa sanidade mental, resolveu desativar o telefone fixo.

TEM LIVRO DIGITAL GRÁTIS

O escritor Maxwell dos Santos lançará um e-book sobre delinquência juvenil e estupro nas igrejas. Estará disponível para download gratuito, no dia 27 de maio, em https://drive.google.com/file/d/1NVpXz7D79ci7hVqb4i90nFW5fFuQckKP/view

ALÔ, AUGUSTO ARAS