Poucas&Boas: Barbearia por assinatura no ES? Sim, temos…

Se preferir, o assinante pode optar pelo combo cabelo/barba Crédito: Divulgação

Uma barbearia com unidades em Vitória e Vila Velha lançou o serviço por assinatura de barba e/ou cabelo. Funciona assim: o cliente paga um valor fixo mensal e pode dar aquele trato no visual quantas vezes quiser durante o mês. A assinatura também dá direito a descontos em produtos e outras facilidades.

A QUE O CLIENTE TEM DIREITO

Pela tabela, a assinatura do corte de cabelo custa R$ 72,80 por mês; o de barba, R$ 82,80. Mas se o cliente preferir, pode fazer um combo dos dois serviços e pagar R$ 119,80 por mês. Além disso, o assinante pode levar um convidado vip no mês do aniversário dele; tem desconto em bebidas (cerveja, uísque) e tira-gostos na barbearia e, no combo barba/cabelo, até presentes exclusivos.

DE PAI PARA FILHO

A vitória da esquerda nas eleições presidenciais da Colômbia teve um sabor especial para o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. É que além de ser ideologicamente do campo socialista, Nésio tem um filho colombiano.

A DESCIDA DO CAOS

A descida da Região Serrana para a Grande Vitória, aos domingos, continua caótica. No último dia 19 o acúmulo de carros era tanto, principalmente entre Santa Isabel e a Ponte do Rio Jucu, em Viana, que os motoristas gastavam cerca de uma hora e 20 minutos a mais que o normal para concluir a viagem. O Dnit-ES tem algo a dizer sobre isso?

FAZENDO CONTAS

A Câmara de Vila Velha se prepara para votar, nos próximos dias, seis contas dos ex-prefeitos Neucimar Fraga, Rodney Miranda e Max Filho. A coluna torce para que não seja um faz de conta(s).

MINUTO DE SILÊNCIO

A procissão de Corpus Christi da Paróquia São Pedro, na Praia do Suá, teve uma curiosa cena. Frequentadores de um botequim ficaram em posição solene e deixaram o copo de cerveja de lado quando o padre Arthur Juliatti passou segurando o Santíssimo Sacramento. Houve até quem fizesse uma oração mais calorosa da própria mesa do bar.

O ESPÍRITO SANTO NO GOOGLE

A pergunta que o internauta mais faz ao Google está justamente relacionada ao Estado. De acordo com a ferramenta de suporte Google Trends, o assunto mais procurado foi, justamente, “Espírito Santo”, no caso, a unidade da federação, nos últimos 12 meses. Em seguida estão “tempo”, “clima”, “Brasil” e “jogo” – especialmente quando há alguma partida acontecendo.

O CUSTO DA IDENTIDADE

A carteira de identidade agora tem um custo: R$ 43,30. Esse foi o preço, por unidade, que o Estado pagou referente ao mês de abril para a empresa Valid, que tem sido responsável pelo processo de modernização da emissão do documento.

O AUMENTO

O valor total a ser pago foi de R$ 568.788,80, por causa das 13.136 unidades de carteiras de identidade que foram impressas pela empresa. Anteriormente, os custos da Polícia Civil ficavam restritos à impressão, às cédulas, às películas e às capas, valores considerados baixos, algo em torno de R$ 5, por carteira, de acordo com especialistas.

TIROTEIO CITY

Em vídeo, o vereador Leandro Piquet (Republicanos) diz que encontrou um projétil (disparado) no estacionamento da Câmara de Vitória. Ele prometeu entregar o objeto para ser periciado pela Polícia Civil.

PODE ISSO, ARNALDO?

Veículos estacionados na área de manobra na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini

A área de manobra na Enseada do Suá virou estacionamento de carros. Se a moda pega…

DEIXEM A DOUTORA EM PAZ!

As Comissões de Defesa de Prerrogativas da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação de Magistrados do Espírito Santo (Amages) foram ao Fórum Criminal de Vitória nesta segunda-feira (20), prestar apoio à juíza Gisele Souza de Oliveira, que vem sofrendo tentativas de intimidação em sua atuação.

COMBATE À DESINFORMAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo lançará nesta terça-feira (21), às 10h, o programa Eleitor Capixaba bem Informado, plano de combate à desinformação eleitoral. O evento será virtual e transmitido pelo canal do TRE-ES no youtube (https://www.youtube.com/c/TREdoES).

SANTUÁRIO DE IBIRAÇU TERÁ NOVO REITOR

Já começou o processo de transição na reitoria do Santuário Nossa Senhora da Saúde em Ibiraçu. O bispo emérito de Colatina e atual reitor, dom Décio Zandonade, vai passar o cargo para o padre Luismar Passarelli, que assume no dia 17 de julho.

A DROGA E A VIOLÊNCIA

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), realiza audiência pública, nesta terça-feira (21), às 19h, no plenário Rui Barbosa, para debater os efeitos das drogas e da violência nos jovens de Vitória.

SEGURANÇA EM DEBATE

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Instituto Sou da Paz, Bandes e Sebrae/ES, promove nesta terça-feira (21), no auditório do Sebrae em Vitória, das 9h às 16h30, a 1ª Oficina de trabalho sobre gestão e políticas efetivas de segurança pública. No encontro serão debatidas experiências federativas exitosas no campo da segurança pública no Brasil.

FAZEMOS QUALQUER NEGÓCIO

Vendedores ambulantes já falam que têm pix, antes mesmo de o cliente recusar qualquer produto, para tentar reduzir a rejeição de suas vendas.

ARTE E EDUCAÇÃO

O artista plástico britânico radicado em Vitória Richard Hoey estará presente, nesta quinta-feira (23), em uma formação para 185 professores dinamizadores de Arte da Educação Infantil da rede de ensino de Vitória.

ALÔ, BOLSONARO!

O senhor gostaria de viver num país cujo presidente da República gasta, por mês, R$ 1,2 milhão só de cartão corporativo?

ALÔ, BOLSONARO! 2