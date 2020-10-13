Poucas&Boas: Assessoria de Gandini confunde Jaburu com Jaburuna

A postagem inicial de Gandini, sobre Jaburuna, e depois corrigida, com Jaburu Crédito: Reprodução das redes sociais

Tem gente na campanha de Fabrício Gandini (Cidadania) que precisa conhecer melhor a Capital. Nas redes sociais do candidato a prefeito de Vitória a legenda de uma postagem informava que ele caminhava por Jaburuna, bairro próximo ao Centro de Vila Velha. Mais tarde, acertaram a identificação: o local de atividade de campanha era o Morro do Jaburu, um dos mais conhecidos da cidade. Em tempo: 11 quilômetros separam Jaburuna de Jaburu.

BARRACO BOLSONARISTA

Mal a campanha começou, e já apareceram desavenças pelos lados bolsonaristas. Insatisfeito por ter sido acusado de apoiar um candidato petista no interior, Carlos Manato criticou o deputado federal Evair de Melo (PP), apesar de não ter dito explicitamente o nome do parlamentar.

BARRACO BOLSONARISTA 2

“Cuidado com os deputados federais. Tem deputado federal que é líder do governo, é Bolsonaro, mas está pedindo voto para o PSB. Ele [Evair] não votou em Bolsonaro, o partido dele ficou com Casagrande. Cuidado com esse aí, esse é inimigo de Bolsonaro”.

A GENTE JÁ SABE

Tem muito candidato dizendo na propaganda eleitoral que “precisa do nosso voto”. E a gente precisa que eles não fiquem mais dizendo que precisam.

OS LULUS DO PREFEITO

Max Filho (PSDB), candidato à reeleição em Vila Velha, postou nas redes sociais foto do seu passeio com dois cachorrinhos, no último domingo. Os lulus da pomerânia (cachorros dos bacanas) de sua excelência atendem pelos nomes de Endy e Bebê.

GRES UNIDOS DO BRUNO

Bruno Araújo (Republicanos), candidato à reeleição para prefeito de Pedro Canário, conseguiu reunir um bloco de apoio que deixa até escola de samba com inveja. São, ao todo, 15 partidos na sua coligação. Uniu do PTB ao PSB.

SÓ PENSA NAQUILO

Luiz Carlos Piassi (MDB), prefeito por três vezes de Castelo, segue novamente na disputa. Nem mesmo o afastamento dele no ano passado da prefeitura, relativo à condenação por improbidade administrativa, não o desanimou.

COSER ELOGIA SUA VICE

Em suas redes sociais, João Coser (PT) jogou confete e serpentina na sua vice, Jackeline Rocha. “Vejo a todo instante a força da mulher capixaba e os novos caminhos conquistados por elas até aqui”. Jack, como Coser a chama, conquistou 14.816 votos na Capital nas eleições para o governo do Estado, em 2018.

E O REMÉDIO?

Doutor Hudson Leal (Republicanos) adotou na campanha o slogan “Vila Velha tem cura”. Ele tem apresentado diagnósticos de problemas da cidade. O mais recente foi o fato de o município ter mais de 200 mil habitantes sem tratamento de esgoto.

DOUTORES DA IDEOLOGIA

na eleição para a Prefeitura de Cariacica, os médicos conhecidos como “doutores” seguem todo tipo de ideologia. Da esquerda, Doutor Heraldo Lemos vai com o PCdoB. Doutor Hélcio fica entre o centro e a direita no PP. E o Doutor Motta segue a cartilha da direita pelo Democracia Cristã.

APOIO AO CORONEL

Enivaldo dos Anjos (PSD) mostra que está com a corda toda na disputa por Barra de São Francisco. Tem compartilhado vídeos com apoio de políticos como o deputado estadual Dary Pagung (PSB), o secretário de Agricultura, Paulo Foletto (PSB), e até do jornalista esportivo Sandro Gama. Haja café no bule, como gosta de dizer o veterano parlamentar.

DE OLHO NA BOLÍVIA

O coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES, Vinícius Quintino de Oliveira, foi convidado para ser observador das eleições gerais na Bolívia, primeiro país da América do Sul a realizar sua votação presencial pós-covid. O convite para acompanhar o pleito no país vizinho, que será realizado neste final de semana, veio da Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral (Caoeste). Ele vai acompanhar a eleição boliviana de São Paulo, por videoconferência.

ALÔ, ELEITOR!