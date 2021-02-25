Poucas&Boas: A noite nobre de um restaurante em Vitória que acabou em revolta

A conta assustou na noite de inauguração do restaurante Crédito: Amarildo

A noite de terça-feira (23) tinha tudo para ser nobre em Vitória, mas… É que um restaurante famoso em todo o país foi inaugurado na Praia do Canto e muitos convidados (sim, convidados), confiantes no velho “quem convida dá banquete”, tiveram uma surpresa desagradável. A casa acabou cobrando o (caro) rega-bofe, o que gerou choro e ranger de dentes entre os chamados “influencers” e outros menos influentes. Teve gente, desprevenida, que saiu sem pagar. A roupa suja foi lavada nas redes sociais.

ALFREDO CHAVES SEM TRANSPARÊNCIA

A Câmara de Alfredo Chaves rejeitou um projeto de lei que pretendia dar mais transparência às licitações municipais. O PL do vereador Sérgio Bianchi (PSDB) previa que todas as licitações, do Executivo e do Legislativo, seriam transmitidas ao vivo pela internet.

QUEM É QUEM

Votaram contra a matéria os parlamentares que apoiam o prefeito Dr. Fernando (PSB): Adilson Roveta (PSB), Armando Zanata (Republicanos), Nilton Belmok (PSB), Osvaldo Sgulmaro (PP) e Serafino Simoni (PSB). Votaram a favor, além do próprio Bianchi, os vereadores Hugo Luiz Meneghel (PTB) e Narcizo Grassi (Patriota).

SOU KARLA, NÃO KAROL

Aconteceu durante uma sessão da Câmara de Vitória nesta semana: o presidente Davi Esmael (PSD), ao perguntar como votavam os vereadores, quando chegou a vez de Karla Coser (PT), se referiu a ela como "Karla com K". Ao fim da sessão, mas ainda com os microfones ligados, Karla, em tom de brincadeira, falou: "Davi, você está querendo colar a rejeição da Karol Conka (BBB) no meu nome. Eu tô vendo, tá? É estratégia isso".

A TERRA DO CAFÉ

O empresário e produtor rural Egídio Malanquini toma posse, no dia 9 de março, na presidência do Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem do ES (Sincafé). O mandato vai até 2024.

AGENDA SECRETA?

Ferramenta de transparência para a gestão, a agenda do governador Renato Casagrande (PSB) não é atualizada desde o dia 3 de fevereiro. Do dia 4 em diante, não houve mais qualquer ação . Quem clica no site recebe como informação “nenhum evento encontrado nesta data”.

DE PREFEITO A TIETE

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), publicou em suas redes sociais uma foto tietando o presidente Bolsonaro em Brasília. Teve gente que não curtiu.

OS INTOCÁVEIS

Eleitor capixaba, grave o nome dos deputados da bancada do ES que vão votar a favor da PEC da Impunidade. É aquela emenda constitucional, apresentada nesta semana, que praticamente impede que parlamentares sejam presos.

O PAÍS QUE CRESCE

Estão crescendo: as contaminações pela Covid, o preço do combustível e dos alimentos e a sensação de impunidade.

DE OLHO NO MERCADO

A Promotoria de Justiça Cível de Vitória instaurou um procedimento preparatório para “apurar possíveis irregularidades no prédio do Mercado de Peixes da Vila Rubim, tendo em vista a possibilidade de ocorrer danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas daquela região”. O procedimento preparatório do MP é instaurado para apurar denúncias de irregularidades quando os fatos ou a autoria não estão claros.

DE OLHO NO MERCADO 2

A portaria relata que o “Laudo de Vistoria de Risco Estrutural nº 37 apontou que a situação apresentada no imóvel pode causar riscos e danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas daquela região”. Obras foram iniciadas em outubro do ano passado, com previsão de terminarem em dezembro de 2020 - mas não terminaram. Diante da falta de aviso da conclusão dos reparos, o MP partiu para esse procedimento.

ROTATÓRIAS E ACIDENTES

Os cruzamentos no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, mereciam rotatórias como aquelas que estão presentes na Praia do Canto em Vitória. Cada vez mais aumenta o número de reclamações sobre colisões entre veículos.

ESPERANDO A OAB

Estudantes e bacharéis em Direito estão com os nervos à flor da pele. A OAB só vai decidir se o exame da instituição, marcado para 7 de março, vai ser adiado ou não no próximo dia 2. Enquanto isso, Vade Mecum debaixo do braço, pessoal.

NO LUGAR DO BISPO DE COLATINA

O padre Antonio Wilson Almança foi escolhido administrador diocesano da Diocese de Colatina. O sacerdote ocupará o cargo até a posse do bispo que sucederá dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, que agora é bispo da Diocese de Lorena (SP).

CONCURSO LITERÁRIO

A Academia Espírito-Santense de Letras, que fará 100 anos no dia 4 de setembro, lançou um concurso de crônicas, contos e poesia. Informações pelo site www.ael.org.br

ALÔ, BOLSONARO!