Pai de juiz assassinado protesta contra benefício dado a "Lumbrigão"

Alexandre Martins de Castro: "São as incoerências de um sistema penal falido" Crédito: Divulgação

O pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho protestou contra a autorização de saída temporária concedida a Odessi Martins da Silva Júnior, o "Lumbrigão", para passar o Dia das Mães em casa. "São as incoerências de um sistema penal falido, que permite que um assassino condenado passe o dia com sua mãe, mas não considera que o pai da vítima não verá seu filho", escreveu Alexandre Martins de Castro no Facebook do Gazeta Online.

Como a coluna publicou com exclusividade, "Lumbrigão", que cumpre pena no regime semi-aberto por ter sido condenado pelo assassinato do juiz em 2003, está desde hoje liberado para passar a data festiva com sua família.

Alexandre Martins de Castro considera que existem casos de impunidade ainda mais graves. "Pior que isso, em São Paulo, Suzane Von Richthofen matou os pais dela e também saiu no dia das mães!"

A coluna também revelou que a bondade da legislação penal não beneficiou apenas o assassino do magistrado. Outro criminoso que está nas ruas é Sebastião Nilzo Venturini, o “Nilzo Bracinho”, envolvido com organização criminosa, queima de ônibus e vários outros crimes.

Outros 1.329 presos no Estado têm direito à mesma saída no Dia das Mães.