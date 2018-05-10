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Leonel Ximenes

Pai de juiz assassinado protesta contra benefício dado a "Lumbrigão"

Protesto ocorreu pelo fato de a justiça ter concedido autorização de saída temporária concedida a Odessi Martins da Silva Júnior, o "Lumbrigão"

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 20:56

Públicado em 

10 mai 2018 às 20:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alexandre Martins de Castro: "São as incoerências de um sistema penal falido" Crédito: Divulgação
O pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho protestou contra a autorização de saída temporária  concedida a Odessi Martins da Silva Júnior, o "Lumbrigão", para passar o Dia das Mães em casa. "São as incoerências de um sistema penal falido, que permite que um assassino condenado passe o dia com sua mãe, mas não considera que o pai da vítima não verá seu filho", escreveu Alexandre Martins de Castro no Facebook do Gazeta Online.
Como a coluna publicou  com exclusividade, "Lumbrigão", que cumpre pena no regime semi-aberto por ter sido condenado pelo assassinato do juiz em 2003, está desde hoje liberado para passar a data festiva com sua família.
Alexandre Martins de Castro considera que existem casos de impunidade ainda mais graves. "Pior que isso, em São Paulo, Suzane Von Richthofen matou os pais dela e também saiu no dia das mães!"
A coluna também revelou que a bondade da legislação penal não beneficiou apenas o assassino do magistrado. Outro criminoso que está nas ruas é Sebastião Nilzo Venturini, o “Nilzo Bracinho”, envolvido com organização criminosa, queima de ônibus e vários outros crimes.
Outros 1.329 presos no Estado têm direito à mesma saída no Dia das Mães.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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