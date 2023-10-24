Padre vai celebrar missa pelo Dia dos Pobres no ES

“Não importa a cor da pele, a condição social, a proveniência. Se sou pobre, posso reconhecer de verdade quem é o irmão que precisa de mim", disse o papa Francisco Crédito: Shutterstock

Instituído pelo papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres será marcado por uma missa no Espírito Santo. Será celebrada pelo padre Kelder Brandão, no dia 19 de novembro, às 8h, na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.

O sacerdote vai aproveitar a data para promover uma ação social em favor dos pobres. “Neste dia nossos irmãos serão servidos pela Campanha Paz e Pão e também nossos irmãos nas ruas. Também vai rolar um almoço com algumas atividades como corte de cabelo, maquiagem e pula-pula para as crianças e serão distribuídos brinquedos, roupas, kits de higiene e livros”, informa Brandão.

O padre pede doações para serem entregues na paróquia em Itararé. Os itens pedidos são uma garrafa de azeite, 3 kg de bacon, 3 kg de toucinho, meio quilo de alho, livros (o alimento da alma e da cultura), 120 kits de higienes (barbeador, shampoo e condicionador) e brinquedos.

COMO SURGIU O DIA MUNDIAL DOS POBRES

No dia 20 de novembro de 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, o papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres. A data é comemorada no 33º Domingo do Tempo Comum. Neste ano será no dia 19 de novembro.