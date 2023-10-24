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Leonel Ximenes

Padre vai celebrar missa pelo Dia dos Pobres no ES

Data, comemorada em todo o mundo, foi instituída pelo papa Francisco há sete anos

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:39

Públicado em 

24 out 2023 às 17:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em 2019 eram 24 milhões na pobreza extrema. Agora são 35 milhões, segundo a FGV
“Não importa a cor da pele, a condição social, a proveniência. Se sou pobre, posso reconhecer de verdade quem é o irmão que precisa de mim", disse o papa Francisco Crédito: Shutterstock
Instituído pelo papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres será marcado por uma missa no Espírito Santo. Será celebrada pelo padre Kelder Brandão, no dia 19 de novembro, às 8h, na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.
O sacerdote vai aproveitar a data para promover uma ação social em favor dos pobres. “Neste dia nossos irmãos serão servidos pela Campanha Paz e Pão e também nossos irmãos nas ruas. Também vai rolar um almoço com algumas atividades como corte de cabelo, maquiagem e pula-pula para as crianças e serão distribuídos brinquedos, roupas, kits de higiene e livros”, informa Brandão.
O padre pede doações para serem entregues na paróquia em Itararé. Os itens pedidos são uma garrafa de azeite, 3 kg de bacon, 3 kg de toucinho, meio quilo de alho, livros (o alimento da alma e da cultura), 120 kits de higienes (barbeador, shampoo e condicionador) e brinquedos.

COMO SURGIU O DIA MUNDIAL DOS POBRES

No dia 20 de novembro de 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, o papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres. A data é comemorada no 33º Domingo do Tempo Comum. Neste ano será no dia 19 de novembro.
“Não importa a cor da pele, a condição social, a proveniência. Se sou pobre, posso reconhecer de verdade quem é o irmão que precisa de mim. Somos chamados a ir ao encontro de todo o pobre e de todo o tipo de pobreza, sacudindo de nós mesmos a indiferença e a naturalidade com que defendemos um bem-estar ilusório", escreveu Francisco em mensagem ao 7° Dia Mundial dos Pobres.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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