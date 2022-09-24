Leonel Ximenes

Os 5 livros mais vendidos na inauguração de livraria em Vitória

Romance sobre uma mulher que cresceu em um lar abusivo liderou as vendas

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 02:11

"É Assim Que Acaba" foi o campeão de vendas na inauguração da Livraria Leitura do Shopping Vitória Crédito: Divulgação
Finalmente Vitória diminui sua aridez cultural no setor literário e passa a ter mais uma livraria física. A Leitura, inaugurada nesta quinta-feira (22) no Shopping Vitória, é a terceira unidade da rede no Estado. Tem 730 metros quadrados e é a maior do Espírito Santo.
São 25 mil títulos disponíveis no acervo literário, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, suprimentos de informática e área geek. Futuramente, um café será instalado dentro da livraria. O espaço já está reservado, só falta definir quem vai explorar o negócio.
Os cinco títulos mais vendidos no primeiro dia da loja foram: 1° - “É Assim Que Acaba” - Colleen Hoover (Galera Record); 2° - “Mulheres que Correm com os Lobos” - Clarissa Pinkola Estes (Rocco); 3° - “Especialista em Pessoas" - Tiago Brunet (Academia); 4° - "Amor e Gelato” - Jenna Evans Welch (Intrínseca); 5° - “A Hipótese do Amor” - Ali Hazelwood (Arqueiro).
Escrito por Colleen Hoover, o romance “É Assim Que Acaba” conta a história da personagem Lily Bloom, uma mulher que cresceu em um lar abusivo. Ela presenciou seu pai agredir fisicamente sua mãe e sempre se questionou os motivos de ela continuar no relacionamento.
Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

