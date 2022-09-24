Os 5 livros mais vendidos na inauguração de livraria em Vitória

Finalmente Vitória diminui sua aridez cultural no setor literário e passa a ter mais uma livraria física. A Leitura, inaugurada nesta quinta-feira (22) no Shopping Vitória
, é a terceira unidade da rede no Estado. Tem 730 metros quadrados e é a maior do Espírito Santo
São 25 mil títulos disponíveis no acervo literário, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, suprimentos de informática e área geek. Futuramente, um café será instalado dentro da livraria. O espaço já está reservado, só falta definir quem vai explorar o negócio.
Os cinco títulos mais vendidos no primeiro dia da loja foram: 1° - “É Assim Que Acaba” - Colleen Hoover (Galera Record); 2° - “Mulheres que Correm com os Lobos” - Clarissa Pinkola Estes (Rocco); 3° - “Especialista em Pessoas" - Tiago Brunet (Academia); 4° - "Amor e Gelato” - Jenna Evans Welch (Intrínseca); 5° - “A Hipótese do Amor” - Ali Hazelwood (Arqueiro).
Escrito por Colleen Hoover, o romance “É Assim Que Acaba” conta a história da personagem Lily Bloom, uma mulher que cresceu em um lar abusivo. Ela presenciou seu pai agredir fisicamente sua mãe e sempre se questionou os motivos de ela continuar no relacionamento.