OAB-ES: "Celebrar a ditadura é um retrocesso"

A Ordem dos Advogados do Brasil-ES divulgou há pouco uma nota oficial sobre a determinação do presidente Bolsonaro de comemorar no próximo domingo os 55 anos do Golpe Militar de 64. A OAB-ES diz que apoia a posição da OAB nacional (que condenou a comemoração) e considera um grave retrocesso para o país as celebrações festivas pelos 55 anos do início da ditadura que durou 21 anos no Brasil.
Ainda segundo a seccional capixaba da Ordem, a comemoração representa um retrocesso: "Celebrar o período da ditadura, que fechou instituições democráticas, censurou a imprensa, torturou brasileiros e desapareceu com seus adversários é regredir em todos os avanços já alcançados pela Constituição Federal e pelos cidadãos", diz a nota da OAB-ES.