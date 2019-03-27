OAB-ES: "Celebrar a ditadura é um retrocesso"

A Ordem dos Advogados do Brasil-ES divulgou há pouco uma nota oficial sobre a determinação do presidente Bolsonaro de comemorar no próximo domingo os 55 anos do Golpe Militar de 64. A OAB-ES diz que apoia a posição da OAB nacional (que condenou a comemoração) e considera um grave retrocesso para o país as celebrações festivas pelos 55 anos do início da ditadura que durou 21 anos no Brasil.