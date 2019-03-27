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Leonel Ximenes

OAB-ES: "Celebrar a ditadura é um retrocesso"

Publicado em 27 de Março de 2019 às 20:38

Públicado em 

27 mar 2019 às 20:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tanque do Exército na rua após a deflagração do golpe militar. Crédito: Divulgação
A Ordem dos Advogados do Brasil-ES divulgou há pouco uma nota oficial sobre a determinação do presidente Bolsonaro de comemorar no próximo domingo os 55 anos do Golpe Militar de 64. A OAB-ES diz que apoia a posição da OAB nacional (que condenou a comemoração) e considera um grave retrocesso para o país as celebrações festivas pelos 55 anos do início da ditadura que durou 21 anos no Brasil.
Ainda segundo a seccional capixaba da Ordem, a comemoração representa um retrocesso: "Celebrar o período da ditadura, que fechou instituições democráticas, censurou a imprensa, torturou brasileiros e desapareceu com seus adversários é regredir em todos os avanços já alcançados pela Constituição Federal e pelos cidadãos", diz a nota da OAB-ES.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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