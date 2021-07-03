Muitas advogadas, poucas desembargadoras no ES

As mulheres são maioria na advocacia no Espírito Santo, mas têm papel de menor destaque quando analisado o patamar de desembargadores, os juízes de segunda instância e que vêm de diferentes indicações. Segundo o painel nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
, há 23.311 advogados no Estado, sendo 11.962 do sexo feminino (51,31%) e 11.349 homens (48,69%).
A presença feminina está mais forte nas faixas etárias mais jovens. Até 25 anos, há 1.674 advogadas e 891 advogados. Dos 26 aos 40 anos, são 7.429 mulheres e 5.328 homens. Mas dos 41 anos aos 59 anos, são 3.506 homens e 2.796 mulheres. Dos 60 anos em diante, a presença masculina é muito superior: 2.026 contra 783.
Isso ajuda a explicar o porquê de muitas mulheres ainda não terem atingido o topo das carreiras, como no Tribunal de Justiça do Espírito Santo
. Dos 27 desembargadores que estão ativos no Pleno estadual, 24 são homens e três mulheres. A juíza Rachel Durão está cotada para assumir uma vaga de desembargador do TJES, pelo critério de antiguidade.