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Leonel Ximenes

Muitas advogadas, poucas desembargadoras no ES

A presença feminina é mais forte nas faixas etárias mais jovens

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

03 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sessão virtual que julgou PAD contra juiz acusado de assediar mulheres
Sessão virtual do Tribunal de Justiça do ES: presença masculina é predominante Crédito: Reprodução
As mulheres são maioria na advocacia no Espírito Santo, mas têm papel de menor destaque quando analisado o patamar de desembargadores, os juízes de segunda instância e que vêm de diferentes indicações. Segundo o painel nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), há 23.311 advogados no Estado, sendo 11.962 do sexo feminino (51,31%) e 11.349 homens (48,69%).
A presença feminina está mais forte nas faixas etárias mais jovens. Até 25 anos, há 1.674 advogadas e 891 advogados. Dos 26 aos 40 anos, são 7.429 mulheres e 5.328 homens. Mas dos 41 anos aos 59 anos, são 3.506 homens e 2.796 mulheres. Dos 60 anos em diante, a presença masculina é muito superior: 2.026 contra 783.

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Isso ajuda a explicar o porquê de muitas mulheres ainda não terem atingido o topo das carreiras, como no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Dos 27 desembargadores que estão ativos no Pleno estadual, 24 são homens e três  mulheres. A juíza Rachel Durão está cotada para assumir uma vaga de desembargador do TJES, pelo critério de antiguidade.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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