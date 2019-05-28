Mortes na Terceira Ponte: advogado envolvido pode ser expulso da OAB

Após a análise da Corregedoria, e se for constatada previamente conduta ilícita administrativa ou infração ética, um processo ético-disciplinar será aberto pelo corregedor, que poderá propor algumas sanções. Entre elas, a suspensão preventiva de Ivomar Rodrigues, que, neste caso, ficará impedido de exercer a advocacia até que o processo interno na OAB-ES seja concluído.
Se não for constatada infração, o corregedor poderá decidir pelo arquivamento do processo. Renan Sales explica que também pode determinar, caso necessário, diligências para que tome com segurança a decisão de abrir ou não o processo disciplinar. Sobre as sanções no âmbito administrativo, o corregedor explicou que vão desde a mera censura, pena de multa, suspensão e até mesmo exclusão dos quadros da OAB.
Ivomar está preso preventivamente na Penitenciária de Segurança Média I em Viana junto com o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, também envolvido no acidente na madrugada da última quarta-feira (22).
Renan Sales destaca que, por força de lei, o processo envolvendo Ivomar Rodrigues, se instaurado, será sigiloso: "Lamento isso. A regra do processo judicial é a publicidade. Na minha opinião, o processo administrativo na OAB deveria também ser público".
O resultado definitivo do processo ético, no entanto, pode ser divulgado amplamente. Por fim, o corregedor prometeu que a OAB-ES vai agir com total isenção: "A Ordem lutará sempre pela absoluta preservação de suas prerrogativas, porém punirá, com o rigor que determina a lei, advogados que cometam crimes e que pratiquem condutas incompatíveis com o exercício da advocacia. O advogado de ser um exemplo para sociedade", destacou.