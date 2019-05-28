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Leonel Ximenes

Mortes na Terceira Ponte: advogado envolvido pode ser expulso da OAB

Públicado em 

27 mai 2019 às 22:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior estão presos preventivamente. Crédito: G1
A Corregedoria-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil-ES está aguardando os autos do inquérito policial sobre o acidente provocado pelo advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, de 34 anos, que resultou na morte do casal de motociclistas Kelvin Gonçalves dos Santos (23 anos) e Brunielly Oliveira (17) na Terceira Ponte, para decidir o que será feito no âmbito administrativo da OAB-ES. "Já solicitei à Justiça cópia do inquérito para analisá-o", explica o corregedor Renan Sales.
Após a análise da Corregedoria, e se for constatada previamente conduta ilícita administrativa ou infração ética, um processo ético-disciplinar será aberto pelo corregedor, que poderá propor algumas sanções. Entre elas, a suspensão preventiva de Ivomar Rodrigues, que, neste caso, ficará impedido de exercer a advocacia até que o processo interno na OAB-ES seja concluído.   
Se não for constatada infração, o corregedor poderá decidir pelo arquivamento do processo. Renan Sales explica que também pode determinar, caso necessário, diligências para que tome com segurança a decisão de abrir ou não o processo disciplinar. Sobre as sanções no âmbito administrativo,  o corregedor explicou que vão desde a mera censura, pena de multa, suspensão e até mesmo exclusão dos quadros da OAB.
Presos
Ivomar está preso preventivamente na Penitenciária de Segurança Média I em Viana junto com o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, também envolvido no acidente na madrugada da última quarta-feira (22).
Renan Sales destaca que, por força de lei, o processo envolvendo Ivomar Rodrigues, se instaurado, será sigiloso: "Lamento isso. A regra do processo judicial é a publicidade. Na minha opinião, o processo administrativo na OAB deveria também ser público".
O resultado definitivo do processo ético, no entanto, pode ser divulgado amplamente. Por fim,  o corregedor prometeu que a OAB-ES vai agir com total isenção: "A Ordem lutará sempre pela absoluta preservação de suas prerrogativas, porém punirá, com o rigor que determina a lei, advogados que cometam crimes e que pratiquem condutas incompatíveis com o exercício da advocacia. O advogado de ser um exemplo para sociedade", destacou.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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