Meneguelli ameaça processar quem usar sua imagem sem autorização

Pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli
publicou uma nota pública, em suas redes sociais, alertando para que partidos políticos, candidatos e o público em geral não usem sua imagem sem autorização durante a campanha eleitoral.
A coluna apurou junto à assessoria do ex-prefeito que candidatos de diferentes partidos estariam utilizando em sua propaganda imagens (fotos e vídeos) com Meneguelli da época em que ele era o prefeito de Colatina.
“[As imagens] só terão uso permitido mediante autorização por escrito”, diz a nota, que a seguir adverte: “Esclarecemos que o uso indevido da imagem em propaganda política gera dever de indenizar”.