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Leonel Ximenes

Meneguelli ameaça processar quem usar sua imagem sem autorização

Pré-candidato a deputado estadual publicou uma nota advertindo partidos, candidatos e o público em geral

Públicado em 

08 ago 2022 às 16:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli (Republicanos)
Sérgio Meneguelli (Republicanos) tentou ser candidato a senador, mas seu partido não permitiu Crédito: João Henrique Castro
Pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli publicou uma nota pública, em suas redes sociais, alertando para que partidos políticos, candidatos e o público em geral não usem sua imagem sem autorização durante a campanha eleitoral.
A coluna apurou junto à assessoria do ex-prefeito que candidatos de diferentes partidos estariam utilizando em sua propaganda imagens (fotos e vídeos) com Meneguelli da época em que ele era o prefeito de Colatina.
A nota pública de Meneguelli
A nota pública de Meneguelli Crédito: Reprodução da internet
“[As imagens] só terão uso permitido mediante autorização por escrito”, diz a nota, que a seguir adverte: “Esclarecemos que o uso indevido da imagem em propaganda política gera dever de indenizar”.
Meneguelli, que trabalhou o tempo todo para ser candidato a senador, acabou sendo barrado pelo seu próprio partido, que escolheu para disputar a vaga o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, seu colega de legenda. "Estou me sentindo muito triste porque aniquilaram meu sonho", desabafou o ex-prefeito Colatinense à repórter Natalia Bourguignon.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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