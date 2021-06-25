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Leonel Ximenes

Médica estrangeira prescreve remédio veterinário para paciente no ES

Secretaria Municipal de Saúde abriu investigação e denunciou o fato ao Ministério da Saúde por se tratar de um profissional de outro país

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:58

Públicado em 

25 jun 2021 às 20:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O remédio de uso veterinário prescrito para uma paciente em Boa Esperança
O remédio de uso veterinário prescrito para uma paciente em Boa Esperança Crédito: Divulgação
A cidade de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, teve uma sexta-feira agitada. É que uma médica cubana receitou para uma paciente um remédio de uso exclusivamente veterinário. O Otodermin, segundo a bula, é indicado para ser usado principalmente em infecções no pelo e nos ouvidos de cães e gatos, entre outras aplicações.
O erro foi descoberto quando a paciente, de posse da receita, foi comprar o remédio e o farmacêutico a alertou que o medicamento era para ser utilizado em animais. A consulta foi realizada na Unidade de Saúde Erci Calvi,  distrito de São José do Sobradinho.
A médica, segundo a coluna apurou, integrou o Programa Mais Médicos, do governo federal, mas acabou desertando e não voltou para Cuba, país responsável pelo envio desses profissionais ao Brasil.
Receita da médica cubana com o remédio Otodermin, usado em cães e gatos
Receita da médica cubana com o remédio Otodermin, usado em cães e gatos Crédito: divulgação
Ela mora em Nova Venécia, mas toda semana vai a Boa Esperança atender pacientes que utilizam a rede municipal de Saúde.

O QUE DIZ A SECRETARIA DA SAÚDE

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança anunciou a abertura de procedimento junto ao Ministério da Saúde para investigar o caso. “O Ministério foi acionado para que dentro de suas competências tome todas providências cabíveis já que a profissional é originária de outro país advinda ao município por meio do Programa Mais Médicos do Governo Federal.”
A seguir, a Secretaria de Saúde diz que vai pedir o afastamento da médica cubana. “A Secretaria de Saúde repudia integralmente o caso, lamenta o fato e presta irrestrita solidariedade à paciente. Solicitaremos ao Coordenador Estadual do Programa Mais Médicos o afastamento imediato da médica denunciada. Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas”, diz a nota assinada pela secretária Municipal de Saúde, Michelli Rodrigues.

Atualização

30/06/2021 - 4:06
Os advogados da médica cubana divulgaram, nesta quarta-feira (30), uma "nota de esclarecimento" sobre sua cliente. Segundo os advogados Geandra Lopes e Maxwilian Novaes, a profissional não desertou e diz que ela tem carteira de estrangeiro permanente no Brasil. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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