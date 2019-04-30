Marinheiros e frades caem na dança do congo

Ritmistas de várias bandas de congo se reúnem para rezar a Ave-Maria Crédito: Leonel

Não poderia ser mais alegre o último dia da Festa da Penha, marcado pela profusão de ritmos, cores e danças. No encerramento da romaria das 18 bandas de congo, em frente à gruta de Frei Pedro Palácios, na Prainha, frades franciscanos e cerca de 30 militares da Marinha dançaram no meio do povo e dos ritmistas em louvor à padroeira do Espírito Santo.

Tributo à santa

Os marinheiros, aliás, em homenagem à santa fizeram flexão militar no chão como o bordão “Nossa Senhora da Penha, rainha”. Foi emocionante.

Esforço adicional

Também os ciclistas, num ato espontâneo, surpreenderam ontem de manhã. A metade da romaria do pessoal do pedal, no trecho final da rua de acesso ao Parque da Prainha, desmontou da sua bike e foi com ela, empurrando, até o altar onde todos receberam as bênçãos dos franciscanos.

O começo

A coluna acompanhou desde o começo a Romaria dos Ciclistas, que partiu da praça de Cobilândia às 8h30, com cerca de mil participantes.

O perigo

No trajeto, infelizmente, alguns desrespeitavam as normas de segurança e passavam para o outro lado da pista da Av. Lindenberg, se expondo ao perigo no trânsito.

O desrespeito

Na altura da Glória, um rapaz surgiu de repente no meio da romaria carregando dentro de uma mochila uma caixa de som que tocava um funk estridente, atrapalhando o veículo oficial da procissão. Ante o olhar de reprovação dos ciclistas, o sem-noção se tocou e deixou a romaria seguir seu rumo em paz.

Saudação anual

Os políticos gostam de tirar uma casquinha da maior festa religiosa do Estado, e este ano não foi diferente. A vereadora Tia Nilma tinha duas faixas na Lindenberg com aquele tradicional “[...] saúda os romeiros da Penha”.

Generosidade

No final da procissão dos Ciclistas, no Parque da Prainha, fiéis distribuíam, de graça, camisas da romaria.

Fé na juventude

No domingo, pouco antes da meia-noite, uma cena comum na Prainha foi a de grupos de jovens, com colchonetes enrolados nos braços, passarem rumo ao Convento para participar da vigília da juventude durante a madrugada.

Fé na madrugada

A tradicional missa da meia-noite de domingo da Festa da Penha no Convento ficou lotada. Muitos tiveram que ficar do lado de fora da capela.

Sociais sem social

A missa das Pastorais Sociais, realizada no campinho do Convento, tradicionalmente atrai muitos políticos, mas ontem só foi visto o deputado federal Hélder Salomão (PT).

Cadê eles?

Outro fato que chamou atenção é que o padre Kelder Brandão celebrou essa missa sozinho, sem outros sacerdotes concelebrando.

Igreja cercada

Muita gente estranhou que a histórica igrejinha do Rosário, na Prainha, pela primeira vez tenha sido cercada por grades. Tirou a beleza do monumento histórico.

Está em todas

Dom Dario Campos, que tomou posse em janeiro, chegou mesmo disposto. Celebrou a missa de encerramento, ontem, e a das Mulheres, domingo, tradicionalmente presidida pelo bispo auxiliar.

Humildade franciscana

Dom Dario celebrou a missa solene de sandálias.

Bota uma

As barracas oficiais da festa não venderam bebida alcoólica. Mas teve jeito: os fiéis bebedores de cerveja recorreram aos bares para manter o hábito.

Constatação

Os franciscanos são bons de dança e de canto. É a dimensão mais alegre e integrada da Igreja Católica.





Alô, BB!