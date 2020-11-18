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Leonel Ximenes

Mais de 45 imóveis de Vitória serão leiloados por débitos do IPTU

Terreno em Pontal de Camburi,  avaliado em R$ 3 milhões, poderá ser arrematado por R$ 1,5 milhão (lance mínimo)

Públicado em 

18 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Terreno em Pontal de Camburi que será leiloado no dia 3 de dezembro
Terreno em Pontal de Camburi, avaliado em R$ 3 milhões, que será leiloado no dia 3 de dezembro Crédito: Divulgação
A 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais vai colocar em leilão 45 imóveis de proprietários que estão com débitos de IPTU em Vitória. Além dos imóveis, três veículos serão leiloados: um Sportage, um GM/Blazer Advantage e um Fiesta. O leilão, que será virtual, será realizado no dia 3 de dezembro, às 9h, pelo site www.hdleiloes.com.br.
O leilão oferece bens de alto valor como um grande terreno localizado na Av. Saturnino Rangel Mauro, em Pontal de Camburi, avaliado em R$ 3 milhões, podendo ser arrematado por R$ 1,5 milhão (lance mínimo).
Outro bem valioso é um apartamento com duas vagas de garagem, localizado no Edifício Pietá, na Praia do Canto, avaliado em pouco mais de R$ 2,72 milhões. Este imóvel tem lance mínimo de R$ 1,36 milhão.

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Além desses dois, é possível arrematar imóveis em vários bairros da Capital, como Fradinhos, Bairro República, Centro, Jardim Camburi e Enseada do Suá.
Os imóveis estão com 50% de desconto e podem ser parcelados em até em 30 vezes com prestações corrigidas pela taxa Selic com entrada de 25%. Os veículos, por sua vez, podem ser pagos em até 10 prestações.
Os bens vão a leilão devido a débitos de IPTU que vão desde R$ 19 mil a R$ 1,5 milhão. Caso sejam vendidos, os valores recebidos terão finalidade de quitar parcial ou totalmente essas dívidas. Mas, caso os proprietários dos imóveis que estão listados no leilão façam contato com a 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais e negociem a dívida, será possível retirar o item da lista.
Em abril de 2021 será realizado um novo leilão de 300 imóveis e alguns veículos, cujos proprietários também estão devendo IPTU à Prefeitura de Vitória.
Veja a lista dos imóveis aqui https://hdleiloes.com.br/mobile/lotes/27077.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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