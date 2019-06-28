Lula manda bilhete de saudação a prefeito no ES e "companheiros" capixabas

O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, recebeu hoje (26) uma pequena mensagem escrita por Lula
, que está preso na carceragem da PF em Curitiba. No texto, além do prefeito comunista, o líder petista manda um abraço para integrantes do movimento da moradia e aos pescadores de Colatina
.
Segundo Neto Barros, não há um motivo especial para Lula ter enviado a mensagem. Por coincidência, amanhã (29), é o dia dedicado a São Pedro, o padroeiro dos pescadores, um dos destinatários do bilhete.
No fim do texto, o ex-presidente da República escreveu "sem medo de ser feliz", bordão imortalizado na campanha eleitoral de 1989, quando Lula ficou em segundo lugar atrás de Collor.
A mensagem do petista foi entregue a membros do movimento de moradia que estão acampados nas imediações da sede da PF na capital paranaense, em apoio a Lula, e transmitida por WhatsApp para o prefeito Capixaba.
Neto Barros diz que receberá o bilhete impresso original, nos próximos dias, e vai mandar emoldurá-lo como lembrança.