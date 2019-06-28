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Leonel Ximenes

Lula manda bilhete de saudação a prefeito no ES e "companheiros" capixabas

Lula manda bilhete de saudação a prefeito no ES e "companheiros" capixabas

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:16

Públicado em 

28 jun 2019 às 20:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ex-presidente Lula Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O prefeito Neto Barros (PCdoB), de Baixo Guandu, recebeu hoje (26) uma pequena mensagem escrita por  Lula, que está preso na carceragem da PF em Curitiba. No texto, além do prefeito comunista, o líder petista manda um abraço para integrantes do movimento da moradia e aos pescadores de Colatina.
Segundo Neto Barros, não há um motivo especial para Lula ter enviado a mensagem. Por coincidência, amanhã (29), é o dia dedicado a São Pedro, o padroeiro dos pescadores, um dos destinatários do bilhete.
No fim do texto, o ex-presidente da República escreveu "sem medo de ser feliz", bordão imortalizado na campanha eleitoral de 1989, quando Lula ficou em segundo lugar atrás de Collor.
Por WhatsApp
A mensagem do petista foi entregue a membros do movimento de moradia que estão acampados nas imediações da sede da PF na capital paranaense, em apoio a Lula, e transmitida por WhatsApp para o prefeito Capixaba.
Neto Barros diz que receberá o bilhete impresso original, nos próximos dias, e vai mandar emoldurá-lo como lembrança. 
LEIA
Bilhete de Lula a prefeito e "companheiros" capixabas Crédito: Neto Barros

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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