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Leonel Ximenes

Luciano Huck elogia discurso do capixaba Felipe Rigoni na Câmara

Públicado em 

21 fev 2019 às 20:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O elogio de Luciano Huck a Felipe Rigoni na rede social. Crédito: Reprodução
O belo discurso de Felipe Rigoni (PSB) na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, mereceu elogios de todo o país. Luciano Huck chegou a parabenizar o parlamentar capixaba pelo Twitter.  O apresentador da TV Globo faz parte do movimento RenovaBR, que apoiou a formação política do socialista.
"Parte do belíssimo discurso do @rigoni_felipe ontem no Congresso. A materialização da nossa tão necessária renovação política. Mega orgulhosos", escreveu Huck, que postou o vídeo do discurso do parlamentar.
Rigoni foi procurado por jornalistas da  imprensa nacional. Muitos querendo fazer o perfil do deputado, que é cego. Neste começo de mandato, o deputado de Linhares conversou até com a revista britânica “The Economist”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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