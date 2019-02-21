Luciano Huck elogia discurso do capixaba Felipe Rigoni na Câmara

O belo discurso de Felipe Rigoni (PSB)
na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, mereceu elogios de todo o país. Luciano Huck chegou a parabenizar o parlamentar capixaba pelo Twitter. O apresentador da TV Globo faz parte do movimento RenovaBR, que apoiou a formação política do socialista.
"Parte do belíssimo discurso do @rigoni_felipe ontem no Congresso. A materialização da nossa tão necessária renovação política. Mega orgulhosos", escreveu Huck, que postou o vídeo do discurso do parlamentar.
Rigoni foi procurado por jornalistas da imprensa nacional. Muitos querendo fazer o perfil do deputado, que é cego. Neste começo de mandato, o deputado de Linhares conversou até com a revista britânica “The Economist”.