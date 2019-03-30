Justiça obriga Sesa a comprar remédio de R$ 2,5 milhões

Em todo o ano passado, a Sesa gastou R$ 436 milhões em compra de medicamentos por ordem da Justiça. Crédito: Divulgação

Por decisão judicial, a Secretaria Estadual da Saúde teve que comprar um remédio que custa R$ 2,5 milhões. O medicamento, chamado Nusinersen, foi fornecido para um paciente, por um período de seis meses, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença degenerativa que provoca fraqueza muscular grave.

A conta

A compra do Nusinersen está longe de ser um caso isolado. Em março, por decisão da Justiça, já foram gastos pela Sesa em torno de R$ 9,5 milhões para aquisição de medicamentos. Em todo o ano passado, essa conta chegou a R$ 436 milhões.

Solução externa

Vejam que curioso: a Câmara de Vereadores de Vila Velha diz que uma comitiva da cidade, formada pelo prefeito Max Filho e por dois parlamentares, “recebeu apoio do governo de São Paulo para enfrentar os alagamentos”.

Tem explicação?

Só uma dúvida: se o governador João Dória é tão bom assim para lidar com os alagamentos, por que até hoje sua excelência não conseguiu resolver os de São Paulo?

Salto alto

De um secretário de Estado lamentando-se com um colega: “Dizem que no governo passado você conseguia ter acesso aos secretários e não conseguia falar com o governador. Hoje você consegue falar com o governador, mas não com os secretários”.

Os inacessíveis

E um desses secretários confidencia à coluna os secretários mais, diríamos, “difíceis”: “Thyago Hoffmann (secretário de Governo) e Davi Diniz (secretário-chefe da Casa Civil).

A democracia venceu

Nada a comemorar hoje.

Cariacicafobia

Leitor levou a mãe para ser atendida no PA de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ao perguntar à funcionária do pré-atendimento o motivo de tanta gente, a moça mandou, em tom de arrogância: “Eita povo de Cariacica que está tudo vindo pra cá!”

Tudo é SUS

O leitor, que mora em Cariacica e está cansado de ser mal-atendido no PA do Trevo, se sentiu humilhado. A namorada dele, que o acompanhava, fez a pergunta à servidora que não quer calar: “Aqui não atende pelo SUS?”.

Vila Velha 40 graus

Os vereadores de Vila Velha estão mudando a lei municipal para permitir que os taxistas da cidade usem bermuda e sapatênis durante a jornada de trabalho.

Cheira mal

Saulo Ribeiro fotografou uma tampa de bueiro, na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, que tem a data de 1968. “É o bueiro da ditadura”, lembra o escritor e editor referindo-se ao ano em que foi editado do AI-5.

Talkei?

No bairro Santa Terezinha, em Colatina, no Noroeste do Estado, foi aberto o Bar do Bolsonaro. Segundo consta, não há restrição à entrada de petistas e comunistas.

Mania de grandeza

Enquanto a capital do Estado, Vitória, tem 358 mil habitantes e 15 vereadores, Cachoeiro (207 mil habitantes) tem 19 parlamentares.

A contratação

A Câmara da Serra vai contratar uma empresa prestadora de serviços de higiene, limpeza, conservação e jardinagem com salários de referência generosos para a realidade do mercado.

Os salários

Para a função de encarregado, a remuneração é de R$ 7.011; o auxiliar de serviços gerais de banheiro vai ganhar R$ 6.929; e o jardineiro receberá R$ 5.673.

Preservou, ganhou

O deputado Sérgio Majeski (PSB) apresentou proposta para o governo do Estado passar a considerar a cobertura vegetal preservada (ICMS Verde) e a existência de mananciais (ICMS Hídrico) como critérios de partilha e repasse do Imposto Estadual.

Vai pra recuperação

A “recuperação” do calçadão de Manguinhos, concluída há poucos dias, já está precisando, em alguns trechos, de recuperação. Sem aspas.

Alô, papais e mamães!