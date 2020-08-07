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Leonel Ximenes

Justiça manda retirar outdoor com ataques a políticos no interior do ES

Painel instalado em Presidente Kennedy atacava prefeito, vice-presidente da Assembleia e presidente de partido

Públicado em 

07 ago 2020 às 16:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O painel com ataques a políticos foi retirado em Presidente Kennedy por determinação da Justiça
Ainda não se sabe quem mandou instalar o painel com ataques  em Presidente Kennedy Crédito: Fotos do leitor
Foi retirado em Presidente Kennedy, por determinação da Justiça, o outdoor com mensagens consideradas ofensivas a quatro agentes públicos e políticos do Estado. Os alvos dos ataques no painel foram o prefeito Dorlei Fontão (PSD); o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga; o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos); e o procurador do município, Rodrigo Lisboa Correa.  Segundo fontes do município, o ataque é mais um lance da sucessão municipal deste ano.
A retirada obedece à determinação da juíza Serenuza Marques Chamon, da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que na quinta (6) deu prazo de 24 horas para que os responsáveis pelo painel retirassem a propaganda. Se a ordem não fosse cumprida, seria imposta multa diária de R$ 3 mil até o limite de R$ 30 mil, sem prejuízo de outras sanções penais.
A ordem judicial teve como alvo a empresa proprietária do outdoor, que foi instalado na rodovia que liga a BR 101 à sede do município de Presidente Kennedy. Em Piúma, de onde foi prolatada a decisão da juíza, fica a sede da empresa Taylor Outdoor, responsável pela exibição considerada ofensiva pela magistrada em sua sentença.
Serenuza Marques Chamon concedeu liminar por considerar haver, na ação, “os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência” e registra que, “no caso dos autos, resta evidente o conflito entre a liberdade de expressão da parte requerida e a honra/imagem do autor (no caso, Rodrigo), interesses protegidos pela Constituição Federal”.

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Ao mesmo tempo em que determinou a retirada do cartaz ofensivo, a magistrada também mandou a empresa Taylor Outdoor apontar, no mesmo prazo de 24 horas, o nome ou nomes das pessoas responsáveis pela contratação do serviço de exibição do cartaz, por considerar que “o direito à liberdade de expressão não autoriza a publicação de matérias destituídas de amparo na verdade e em afronta aos direitos constitucionais tutelados”.

O QUE DIZ A EMPRESA

A empresa Taylor Outdoor informou ao site Kennedy em Dia que já fez a retirada do material na quarta-feira (5) pela manhã e alegou que não instalou e nem autorizou a instalação de qualquer peça publicitária no local. Informou também que registrou um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil identifique os responsáveis pelo ato.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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