Justiça manda retirar outdoor com ataques a políticos no interior do ES

A ordem judicial teve como alvo a empresa proprietária do outdoor, que foi instalado na rodovia que liga a BR 101 à sede do município de Presidente Kennedy. Em Piúma, de onde foi prolatada a decisão da juíza, fica a sede da empresa Taylor Outdoor, responsável pela exibição considerada ofensiva pela magistrada em sua sentença.

Ao mesmo tempo em que determinou a retirada do cartaz ofensivo, a magistrada também mandou a empresa Taylor Outdoor apontar, no mesmo prazo de 24 horas, o nome ou nomes das pessoas responsáveis pela contratação do serviço de exibição do cartaz, por considerar que “o direito à liberdade de expressão não autoriza a publicação de matérias destituídas de amparo na verdade e em afronta aos direitos constitucionais tutelados”.