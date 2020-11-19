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Leonel Ximenes

Justiça Eleitoral manda Twitter apagar mensagem com ameaça contra Pazolini

Internauta chegou a sugerir um atentado contra o candidato a prefeito de Vitória

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:34

Públicado em 

19 nov 2020 às 18:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lorenzo Pazolini, candidato a prefeito de Vitória
Lorenzo Pazolini, candidato a prefeito de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Justiça Eleitoral determinou que a rede social Twitter apague uma manifestação postada no último dia 17, por um  internauta, contra o  Delegado Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos a prefeito de Vitória.
No perfil, estava a seguinte mensagem: “O criminoso do pazolini ta na praça da flash vídeo nesse exato momento, se alguém quiser fazer um atentado eu não ligo”. (sic)
Na decisão, a juíza eleitoral Gisele Souza de Oliveira afirmou que o conteúdo da postagem impugnada implica  ilicitude consistente em incitamento de atentado contra a pessoa do candidato representante, o que é vedado pelo Código Eleitoral, além de ofender a honra do candidato.
“Resta evidente que houve extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento, que não se constitui em direito absoluto, encontrando limites na própria Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, da honra e da imagem das pessoas”, ressaltou a magistrada.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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