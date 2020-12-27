Irmãos assaltantes foram pioneiros nos ataques a ônibus em Vitória

Edição de 23 de fevereiro de 1952 do periódico extinto “Folha do Povo” destacava a ação dos “meliantes” Crédito: Reprodução

Os assaltantes “Mula Manca” e “Girafa” podem ser considerados os pioneiros nos assaltos a ônibus em Vitória , nos anos 1950. Edição de 23 de fevereiro de 1952 do periódico extinto “Folha do Povo” destacava a ação dos “meliantes”, que eram “irmãos no sangue e no crime”.

Reportagem dessa edição apresentava também reclamações contra roubos de dinheiro das bolsas coletoras dos cobradores de ônibus. Ao fazer seu trabalho de campo, a polícia desconfiava que os irmãos poderiam estar por trás dos delitos.

Girafa caiu na armadilha da polícia quando andava pela Vila Rubim, região que até hoje registra assaltos a ônibus. O detetive Alipinho, especialista em confissões por “métodos “próprios, “apertou” o gatuno, e o rapaz, após algumas negativas, confessou que Mula Manca, que estava foragido, era na verdade o autor dos delitos.

Mula Manca teve então de lidar com a perseguição de policiais civis e militares. Naquela época, o praça, para servir, tinha de ter no mínimo 17 anos e, no máximo, 28. Além disso, tinha de ser solteiro e não poderia ser arrimo de família.