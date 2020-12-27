Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Irmãos assaltantes foram pioneiros nos ataques a ônibus em Vitória

“Mula Manca” e “Girafa” deram muito trabalho à polícia nos anos 1950

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Edição de 23 de fevereiro de 1952 do periódico extinto “Folha do Povo” destacava a ação dos “meliantes”
Edição de 23 de fevereiro de 1952 do periódico extinto “Folha do Povo” destacava a ação dos “meliantes” Crédito: Reprodução
Os assaltantes “Mula Manca” e “Girafa” podem ser considerados os pioneiros nos assaltos a ônibus em Vitória, nos anos 1950. Edição de 23 de fevereiro de 1952 do periódico extinto “Folha do Povo” destacava a ação dos “meliantes”, que eram “irmãos no sangue e no crime”.
Reportagem dessa edição apresentava também reclamações contra roubos de dinheiro das bolsas coletoras dos cobradores de ônibus. Ao fazer seu trabalho de campo, a polícia desconfiava que os irmãos poderiam estar por trás dos delitos.
Girafa caiu na armadilha da polícia quando andava pela Vila Rubim, região que até hoje registra assaltos a ônibus. O detetive Alipinho, especialista em confissões por “métodos “próprios, “apertou” o gatuno, e o rapaz, após algumas negativas, confessou que Mula Manca, que estava foragido, era na verdade o autor dos delitos.
Mula Manca teve então de lidar com a perseguição de policiais civis e militares. Naquela época, o praça, para servir, tinha de ter no mínimo 17 anos e, no máximo, 28. Além disso, tinha de ser solteiro e não poderia ser arrimo de família.
O perfil atlético do indivíduo era o de ser "forte'' e com no mínimo de 1,60m de altura. Quando começasse a trabalhar, o voluntário começaria ganhando 840 cruzeiro, hoje equivalente a R$ 4.200. A propósito, remuneração melhor que a atual.

Veja Também

Vitória tem média de 3 assaltos a ônibus a cada 2 dias: aumento de 62,7%

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

ônibus Segurança Pública Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados