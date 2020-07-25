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Leonel Ximenes

Igreja Universal pode lançar ex-vereador de Vitória candidato em Vila Velha

Ligado à IURD, Devanir Ferreira diz que está à disposição também para coordenar a campanha do deputado Hudson Leal, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 17:00

Públicado em 

25 jul 2020 às 17:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Devanir Ferreira é suplente de deputado estadual e pode ser candidato a vereador em Vila Velha
Devanir é suplente de deputado estadual Crédito: Reprodução do Facebook
Ex-vereador em Vitória, Devanir Ferreira transferiu seu domicílio eleitoral para Vila Velha. O mercado político aponta que ele será candidato a vereador com apoio da Igreja Universal, à qual é vinculado. Devanir, no entanto, não confirma a candidatura e despista dizendo que pode ser o coordenador de campanha do deputado estadual Hudson Leal, candidato do Republicanos, seu partido, à sucessão de Max Filho (PSDB).
“Estou em Vila Velha para ajudar o deputado Hudson a ser prefeito. Posso ser o coordenador, ou o que ele quiser. A prioridade da direção nacional do partido é que ele seja nosso candidato com total viabilidade”, afirma Devanir.
A coluna ouviu parlamentares e dirigentes do Republicanos no Estado. Todos afirmam que Devanir realmente é a aposta do partido e da Igreja Universal para uma vaga na Câmara de Vereadores de Vila Velha.
“A IURD [Igreja Universal do Reino de Deus] definiu candidaturas de pastores e bispos para determinadas regiões. E na avaliação do Devanir, com base na sua votação de 2018 para deputado estadual, acertou com a igreja a participação dele no processo como candidato a vereador em Vila Velha”, revela uma das lideranças do Republicanos no ES que preferiu não ser identificado.

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A propósito, Devanir Ferreira concorreu a deputado estadual em 2018 e obteve 19.195 votos, ficando na condição de suplente da coligação do PRB, seu partido na época.
“Estou na primeira suplência de seis deputados, o óbvio seria ajudar na construção de candidaturas onde eu possa assumir o mandato, minha relação com a direção nacional do Republicanos permite isso. É claro que sou soldado do partido”, destaca o enigmático Devanir.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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