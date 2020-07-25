Igreja Universal pode lançar ex-vereador de Vitória candidato em Vila Velha

Devanir é suplente de deputado estadual Crédito: Reprodução do Facebook

Ex-vereador em Vitória, Devanir Ferreira transferiu seu domicílio eleitoral para Vila Velha. O mercado político aponta que ele será candidato a vereador com apoio da Igreja Universal , à qual é vinculado. Devanir, no entanto, não confirma a candidatura e despista dizendo que pode ser o coordenador de campanha do deputado estadual Hudson Leal , candidato do Republicanos, seu partido, à sucessão de Max Filho (PSDB).

“Estou em Vila Velha para ajudar o deputado Hudson a ser prefeito. Posso ser o coordenador, ou o que ele quiser. A prioridade da direção nacional do partido é que ele seja nosso candidato com total viabilidade”, afirma Devanir.

A coluna ouviu parlamentares e dirigentes do Republicanos no Estado. Todos afirmam que Devanir realmente é a aposta do partido e da Igreja Universal para uma vaga na Câmara de Vereadores de Vila Velha.

“A IURD [Igreja Universal do Reino de Deus] definiu candidaturas de pastores e bispos para determinadas regiões. E na avaliação do Devanir, com base na sua votação de 2018 para deputado estadual, acertou com a igreja a participação dele no processo como candidato a vereador em Vila Velha”, revela uma das lideranças do Republicanos no ES que preferiu não ser identificado.

A propósito, Devanir Ferreira concorreu a deputado estadual em 2018 e obteve 19.195 votos, ficando na condição de suplente da coligação do PRB, seu partido na época.