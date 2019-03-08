Igreja Católica vai divulgar documento para cobrar políticos

O governador Casagrande e o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, vão participar do lançamento da Campanha da Fraternidade neste domingo, em Vitória. Crédito: Divulgação

O lançamento da Campanha da Fraternidade 2019 (“Fraternidade e Políticas Públicas”) neste domingo, em Vitória, terá um alto teor político. Um documento, que será entregue dia 15 de março ao governador, secretários estaduais e municipais, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, desembargadores e juízes, será apresentado durante o evento.

As reivindicações

No documento, a Igreja Católica vai pedir aos políticos, entre outras reivindicações: a apuração das mortes ocorridas durante a greve da PM em fevereiro de 2017; transparência nos processos de licenciamento ambiental; garantia do orçamento estadual para a execução das políticas de Saúde e Assistência Social; e criação de mecanismo de rastreio ao ciclo do tráfico de drogas e armas.

O roteiro

A concentração para o lançamento da CF será na Praça Costa Pereira, às 15h. Depois, haverá uma caminhada com a celebração de ritos litúrgicos em algumas paradas, com a Praça Oito, o Palácio Anchieta e o Museu do Negro. A caminhada será encerrada na Catedral Metropolitana, onde a missa será finalizada.

Quem vai

O governador Casagrande e o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, vão participar do evento. O arcebispo, por sinal, dará uma entrevista coletiva hoje, às 9h, sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade.

O que é isso, Cariacica?

A Defensoria Pública do Estado instaurou um procedimento contra a Prefeitura de Cariacica. O motivo é a falta de um Centro de Referência da Mulher no município, previsto em lei. A falta do Centro está prejudicando o auxílio às mulheres vítimas de violência.

Dois pesos...

Ontem de manhã no ônibus da linha 212, em Maria Ortiz, o motorista, aos gritos, tentava tirar de dentro do coletivo um homem que estava com a perna operada e havia entrado pela porta de trás. Enquanto o condutor gesticulava, dois homens pularam a roleta sem que o motorista nada fizesse.

Guarapari em chamas

O clima não está nada bom entre o deputado estadual Carlos Von (Avante) e o subsecretário estadual de Turismo, Gedson Merízio (PSB). A propósito, ambos são pré-candidatos a prefeito de Guarapari em 2020.

Guarapari em chamas 2

Para complicar a relação, Carlos Von promete apresentar um pedido de informações à Secretaria Estadual de Turismo sobre os gastos de diárias e combustível do rival na Setur, nestes dois primeiros meses de governo.

Tô nem aí

Enquanto isso, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), que deve ser candidato à reeleição, assiste a tudo da tribuna de honra.

Lá como cá

O MPF viu inconstitucionalidade na lei paulista que usa dinheiro da educação para pagamento de inativos. O mesmo acontece aqui no ES e foi denunciado pelo deputado Sérgio Majeski (PSB). A ação está no STF.

O resultado

Segundo o parlamentar, por causa do uso indevido da verba, de 2011 a 2018 já são mais de R$ 4 bilhões não aplicados na Educação pública capixaba.

Mortíssima

Dos 15 homicídios registrados durante o Carnaval no Estado, quase um terço (quatro) aconteceu em Vitória.

A vida venceu

No Sul do Estado, não houve assassinatos durante o Carnaval, o mesmo ocorrendo com Vila Velha. Na cidade canela-verde, no ano passado, foram registrados seis homicídios.

Vitória do carnaval

De Luciano Rezende: “Em Vitória, o carnaval movimentou R$ 13 milhões e gerou 4 mil empregos. E ainda tem gente falando que não era pra ter carnaval”. Isso, prefeito!

Mulheres protegidas

Por iniciativa do secretário de Defesa Social de Viana, coronel Alexandre Ramalho, será criada hoje a Gerência de Proteção à Mulher da cidade. Além disso, o prédio onde ficará a nova Delegacia Especializada da Mulher do município será reformado.

Sem festa, sem data

A festa de posse da nova diretoria da Unimed Vitória, prevista para a próxima quinta-feira, foi adiada.

Ela merece!

O deputado Lorenzo Pazolini apresentou projeto que denomina “Thayná Andressa de Jesus Prado” trecho de 11,6 km da ES-476, em Viana. Uma homenagem à adolescente assassinada em 2017.

Alô, general Mourão!

O senhor é vice-presidente ou tradutor da Presidência?